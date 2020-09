Gerucht: ‘AirPods Studio krijgt U1-chip voor draagdetectie’

‘AirPods Studio krijgen U1-chip’

Als je een hoofdtelefoon draagt, moet je altijd zeker weten dat je ‘m goed op doet. De oorschelpen hebben altijd aanduidingen L voor links en R voor rechts. Bij Apple’s nog niet aangekondigde AirPods Studio zou dat wel eens opgelost kunnen worden met een U1-chip. Volgens geruchtenlekker L0vetodream gaat Apple met de U1-chip bepalen hoe de hoofdtelefoon wordt gedragen. Apple gebruikt de chip voor Ultra Wideband-toepassingen, zoals de verbeterde herkenning voor AirDrop op de iPhone 11.



L0vetodream beweert ook dat de U1-chip een belangrijk onderdeel van Apple’s ecosysteem wordt, om afstand en richting te bepalen. Het zou een belangrijke rol kunnen spelen in de Internet of Things (IoT), waar alles met elkaar is verbonden en met elkaar kan communiceren. In de AirPods Studio zou Apple de U1-chip willen gebruiken om onderscheid te maken tussen links en rechts. Dit kan de gebruikerservaring verbeteren. Als bekend is dat de hoofdband bovenop het hoofd is, dan kan Apple er vanuit gaan dat je aan het luisteren bent. Ook kunnen toepassingen als Spatial Audio (ruimtelijke audio) ervoor zorgen dat het geluid van alle kanten lijkt te komen. De U1-chip zou kunnen helpen bij het terugvinden via de Zoek mijn-app. Apple heeft tot nu toe de U1-chip gebruikt voor AirDrop en voor digitale autosleutels, maar de toepassingen zijn nu nog beperkt.

Met een U1-chip is het mogelijk om de afstand tussen twee apparaten te meten, door te kijken hoe lang een radiogolf erover doet om het andere apparaat te bereiken. Dit is nauwkeuriger dan Bluetooth en Wi-Fi. Het zit momenteel in de iPhone 11 (Pro) en de Apple Watch Series 6, maar niet in de iPad Pro 2020 en de iPhone SE 2020.

Ook kan Apple rekening houden met rotatie als er veegbewegingen op de oorschelpen mogelijk zijn. Je hoeft ook niet meer na te denken wat links en rechts is. Apple kan de audiokanalen automatisch wisselen. Ondanks zijn vaak cryptische tweets is L0vetodream een redelijk betrouwbare geruchtenlekker, die in aanloop naar het event ook enkele voorspellingen goed had.

‘AirTags worden dé verbindende schakel’

L0vetodream heeft het ook nog over de nog niet aangekondigde AirTags. Die zouden meer kunnen doen dan alleen belangrijke spullen terugvinden. Het zou dienen als een soort knooppunt om alles te verbinden. Ook daarbij speelt de U1-chip een centrale rol. Ook is privacy erg belangrijk en dat zou de reden zijn waarom Apple zo lang heeft gewacht.

Apple zou de AirPods Studio en AirTags tijdens een event in oktober kunnen aankondigen, gelijktijdig met de iPhone 12 en een nieuwe Apple TV. Verwachte eigenschappen zijn onder andere actieve ruisonderdrukking en oorschelpen die een wat vierkante vorm hebben. De hoofdband is opvallend breed. Qua prijs wordt gesproken over 350 dollar.