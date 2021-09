De draadloze AirPods Max hoofdtelefoon van Apple is ook met een kabel te gebruiken. Maar je hebt er wel een speciale kabel voor nodig. In deze tip leggen we uit hoe het werkt.

AirPods Max met kabel gebruiken

De AirPods Max is Apple’s draadloze hoofdtelefoon die via Bluetooth verbinding maakt met je Apple-devices. Bij veel high-end hoofdtelefoons krijg je een kabel meegeleverd, voor als je bijvoorbeeld via de stereo-installatie wilt luisteren. Ook is er vaak een 3,5mm audiopoort aanwezig. Bij Apple is beide niet het geval. Je zult zelf een kabel moeten aanschaffen, die je op de enige poort moet aansluiten: de Lightning-poort. Dat mag echter niet zomaar een Lightning-naar-audiojack-adapter zijn, want dan werkt het maar in één richting.

Deze bidirectionele kabel heb je nodig

Apple verkoopt in de Apple Store de juiste kabel, namelijk de Lightning-naar-mini-jack-audiokabel van €39. Deze is 1,2 meter lang en is bidirectioneel. Je gebruikt deze kabel om je AirPods Max of Beats Solo Pro hoofdtelefoon aan te sluiten op audiobronnen met minijack (3,5mm). Dit kan bijvoorbeeld een stereo-installatie zijn, maar ook het audiosysteem van een vliegtuig of in de auto.

Sinds de iPhone 7 is er geen 3,5mm audiopoort meer aanwezig. Wil je je AirPods Max op een recente iPhone aansluiten zonder dat je Bluetooth gebruikt, dan heb je dus twee adapters nodig: de hierboven genoemde audiokabel van €39 en nog een andere adapter om de kabel op je smartphone aan te sluiten. Lossless muziek afspelen is via een Lightning-kabel echter niet mogelijk (zie verderop).

Ook te gebruiken met iPhone en iPad

Daarnaast kun je deze kabel gebruiken om je iPhone of iPad aan te sluiten op speakers met een minijack-aansluiting. Zo kun je de muziek van je iPhone afspelen op een passieve speaker, als er geen draadloze verbinding mogelijk is. Je kunt kiezen uit zwart of wit.

Als het gaat om bidirectionele kabels van Lightning naar 3,5mm, dan is er weinig verkrijgbaar. Heb je alleen een adapter nodig om je iPhone op een audiobron aan te sluiten, dan zou je ook goedkopere adapters kunnen kopen, zoals Belkin’s Lightning-naar-3,5mm-audiokabel. Apple heeft zelf een €10 kostende Lightning-naar-mini‑jack-adapter, maar die is niet geschikt voor de AirPods Max. Je kunt er wel 3,5mm oordopjes mee aansluiten op je iPhone.

Geen lossless muziek op AirPods Max – ook niet met kabel

Gebruik je de AirPods Max in combinatie met een Lightning-kabel, dan is het niet mogelijk om naar de lossless audio van Apple Music te luisteren. Dit komt omdat de Lightning-poort op de AirPods Max beperkt is tot analoge outputbronnen en niet werkt met digitale audioformaten zoals Apple’s nieuwe ALAC-formaat. Verder is het zo dat lossless audio ook niet via Bluetooth te beluisteren is op je AirPods Max, vanwege beperkingen van Bluetooth en nogmaals omdat de hoofdtelefoon het ALAC-formaat niet aan kan. Wel kun je naar Spatial Audio (ruimtelijke audio) luisteren.

Lossless kwaliteit inschakelen voor Apple Music doe je via Instellingen > Muziek > Audio en kies bij Dolby Atmos voor Altijd aan. Voor Hi-Res Lossless heb je externe apparatuur nodig, zoals een digitaal-naar-analoog-converter.

Apple heeft overigens wel duidelijk gemaakt dat je naar lossless audio kunt luisteren op de AirPods Max, maar op een lagere kwaliteit. De audio wordt daarbij geconverteerd en is dan niet meer volledig lossless. Sluit je de hierboven genoemde kabel aan, dan wordt de audio geconverteerd naar analoog en daarna opnieuw gedigitaliseerd naar 24-bit / 48 kHz. Deze extra conversiestap is de reden waarom Apple niet kan beweren dat je pure lossless muziek luistert. Het is immers niet meer identiek aan de oorspronkelijke kwaliteit – maar het klinkt wel een stuk beter.

De AirPods Max hoofdtelefoon is sinds december 2020 verkrijgbaar in Nederland, België en talloze andere landen. Je vindt de koptelefoon in de Apple Store voor €629,- en bij diverse andere winkels.