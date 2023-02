Mujjo Canopy-hoesje voor AirTag

Het voormalig Nederlandse bedrijf Mujjo is tegenwoordig in Britse handen, maar maakt nog steeds accessoires volgens het bekende recept: echt leer in voorspelbare kleuren bruin, blauw en zwart. Dit Canopy-hoesje voor de AirTag is nieuw en bedoeld voor aan je sleutelbos. Ook deze is in de drie standaardkleuren verkrijgbaar, passend bij de iPhone-hoesjes die Mujjo verkoopt. Er zit een zwarte sleutelring aan en er zit een verborgen magneet in, die de AirTag op z’n plaats houdt. Volgens de fabrikant heeft dit geen invloed op de werking van de AirTag.



Het leer zelf is met een 3D-vorm gemaakt, zodat het goed rondom de AirTag past. De buitenkant is bedekt met een speciale coating, die moet voorkomen dat er te veel krassen door sleutels op ontstaan. Wel zal het leer gaandeweg verouderen op een (hopelijk) mooie manier. Een sluiting is er niet: er zit simpelweg een opening aan de bovenkant waar je de AirTag in kunt stoppen. Door de ring en de magneet valt de AirTag er niet uit. Dit kan een leuk cadeautje zijn voor iemand die bijna alles al heeft. Mujjo vraagt er €24,- voor

Mujjo AirPods-hoesje

Een ander recent accessoire is dit AirPods Pro-hoesje, genaamd Echelon. Er is een uitsnede aanwezig voor het draagkoordje en de speaker van de AirPods Pro 2022. Heb je de originele AirPods, dan kun je een ingebouwde clip gebruiken voor bevestiging aan je sleutels, tas of iets anders, zodat de hoes voor elk model AirPods Pro geschikt is. Draadloos opladen is ook nog steeds mogelijk. Aan de voorkant zit een uitsnede om de led-lampjes voor het opladen te kunnen blijven zien en aan de onderkant is een opening voor geluid.

Verder is er een cirkeltje aan de achterkant gemaakt om de sync-knop te kunnen bereiken. Nu is het zo, dat je die knop toch heel weinig gebruikt. Dus voor die zeldzame gevallen zou je de AirPods ook even uit het hoesje kunnen halen. Net als de andere producten van Mujjo is het hoesje gemaakt van plantaardig gelooid Ecco-leder, dat gaandeweg veroudert. Je kunt ook hier kiezen uit de kleuren Tan (bruin), Black (zwart) en Monaco Blue (blauw) en betaalt €39,- per stuk.