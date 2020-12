Lees alles over de AirPods Max opladen, de batterijduur bij gebruiken en de energiezuinige modus. Ook vertellen we je alles over snelladen met de AirPods Max en de benodigde stroomadapter.

De AirPods Max is de eerste high-end hoofdtelefoon van Apple. Voor het opladen en opbergen gelden een paar interessante weetjes. Zo krijg je er geen stroomadapter bij, maar hoe kun je de AirPods Max dan toch opladen? En hoe zit het met de meegeleverde hoes, is die geschikt voor draadloos opladen? Je leest het in deze tip!

AirPods Max opladen

het opladen van de AirPods Max doe je via de Lightning-poort. De Lightning-poort bevindt zich aan de onderkant van een van de oorschelpen. Dit is het eerste AirPods-product dat je rechtstreeks oplaadt via een kabel. Alle andere AirPods laad je op in de meegeleverde case. Bij de AirPods Max krijg je ook een beschermende case, maar die is niet bedoeld voor draadloos opladen.

De koptelefoon is geschikt voor snelladen. Als je de hoofdtelefoon 5 minuten aan de oplader hangt, kun je weer anderhalf uur luisteren.

AirPods Max stroomadapter

Je krijgt een Lightning-naar-usb-c-kabel meegeleverd in de verpakking, maar geen oplader. Een usb-c-lader kun je eventueel los kopen. Apple verkoopt een 20 Watt adapter voor 25 euro, maar je kunt ook een usb-c-adapter van een ander merk gebruiken of aansluiten op een usb-c-poort van je MacBook. Snelladen lukt echter alleen met een adapter met een wat hoger wattage (bij voorkeur 20 Watt of meer).

Je kunt ook een willekeurige iPhone-laadkabel en -adapter gebruiken, zelfs die van 5 Watt. Het opladen verloopt dan wel wat langzamer.

AirPods Max Smart Case opberghoes

Als je de AirPods Max in de meegeleverde hoes doet, gaat de hoofdtelefoon automatisch in een energiebesparende stand. De Smart Case is echter niet geschikt voor draadloos opladen, het dient alleen om de oorschelpen te beschermen tegen krassen en andere schade en om zeker te weten dat de hoofdtelefoon in een energiezuinige toestand gaat.

Aanvankelijk werd gedacht dat de opberghoes noodzakelijk was om de hoofdtelefoon in slaapstand te zetten. Die indruk werd gewekt door een video van MKBHD. Hij zei: “Je hebt de case nodig om de hoofdtelefoon uit te zetten. Als je de hoes niet gebruikt, zullen ze de batterij in ongeveer twee uur leegtrekken, totdat ze in een automatische energiebesparende modus gaan.”

Matthew Panzarino van TechCrunch maakte echter duidelijk dat dit niet zo is (luister hiervoor The Talkshow, vanaf vanaf 33 minuten). Hij zegt: “Als je de hoofdtelefoon af doet stoppen ze met muziek afspelen. Dit komt door de hoofddetectie. Na ongeveer 15 seconden verbreken ze de verbinding met het apparaat.” Panzarino liet zijn AirPods Max 20 uur buiten de opberghoes liggen en de batterijstatus zakte daarbij van 100% naar 96%. Je kunt dus de AirPods Max prima buiten de oplaadcase laten liggen.

AirPods Max batterijduur

De AirPods Max gaan 20 uur mee op een batterijlading. Deze 20 uur kun je op verschillende manieren besteden:

20 uur muziek luisteren met actieve ruisondrdrukking of Transparantie-modus ingeschakeld.

20 uur films kijken met ruimtelijke audio ingeschakeld.

20 uur bellen.

Daarmee is het niet de hoofdtelefoon met de langste batterijduur. We hebben in onze round-up van draadloze hoofdtelefoons meerdere modellen die 30 uur meegaan, zoals de mateloos populaire Sony WH-1000XM4. Die is bovendien bijna de helft goedkoper en biedt ook goede audiokwaliteit en ruisonderdrukking. Het uiterlijk is wel wat saaier.

De batterijduur van 20 uur geldt als maximum, dus de werkelijke gebruiksduur kan iets lager zijn. Zeker als je je AirPods Max intensief gebruikt kan de accuduur na een paar jaar minder worden. Dit is altijd zo bij oplaadbare batterijen en de AirPods Max is daar geen uitzondering op. De metingen van Apple gaan uit van een volume op 50 procent.

Meer over de lees je in onze round-up. Wil je de AirPods Max vergelijken met de andere AirPods, dan hebben we daar ook een vergelijking voor.