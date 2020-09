Weekend-kijktips: Long Way Up en meer

We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Disney+ nu in België

Belgische lezers kunnen nu Disney+ kijken. Je betaalt €6,99 per maand of €69,99 per jaar om te genieten van populaire klassiekers en nieuwe films en series. Ook zijn er documentaires van National Geographic voor de liefhebbers van natuur en wetenschap en voor jongeren zijn er diverse series over herkenbare thema’s.

Nieuw op Apple TV+: Long Way Up

Jaa! Er is eindelijk weer iets nieuws te beleven op Apple TV+: Long Way Up met Ewan McGregor en Charley Boorman. Twee goede vrienden komen elkaar na meer dan tien jaar weer tegen. Toen maakten ze voor het laatst een motorrit rond de wereld en dat gaan ze nu ook weer doen.

De eerste drie afleveringen van de serie zijn nu te zien. Het is geproduceerd door Ewan McGregor en Charley Boorman, die beide ook de hoofdrollen spelen. Ze beginnen in de stad Ushuaia in het uiterste puntje van Zuid-Amerika en rijden vervolgens door Zuid- en Centraal-Amerika. Honderd dagen, 16 grensovergangen en 13 landen, met in totaal 13.000 mijl op de teller. Daarbij gebruiken ze de nieuwste technologie. Ook interessant: ze rijden op een prototype elektrische Harley-Davidson om te benadrukken dat dat ook milieuvriendelijker kan. Elke week zijn er nieuwe afleveringen.

Bekijken: Long Way Up

Binnenkort op Apple TV+:

Tehran is een nieuwe spionagethriller over een Mossad-agent die undercover gaat op een gevaarlijke missie in Teheran. Ze komt daarbij in de problemen. Te zien vanaf 25 september, daarna elke vrijdag een nieuwe aflevering.

is een nieuwe spionagethriller over een Mossad-agent die undercover gaat op een gevaarlijke missie in Teheran. Ze komt daarbij in de problemen. Te zien vanaf 25 september, daarna elke vrijdag een nieuwe aflevering. On The Rocks gaat over een jonge moeder in New York, die plotseling twijfels krijgt over haar huwelijk. Met haar playboy-vader gaat ze een komisch avontuur tegemoet in de stad. Te zien vanaf oktober.

Bohemian Rhapsody

Te zien bij: Amazon Prime Video

Freddie Mercury, zanger van Queen, groeit uit tot een van de meest geliefde entertainers ter wereld. De band heeft met hun met iconische liedjes een revolutionair geluid, maar de levensstijl van Freddie laat de band bijna ineenstorten.

Western Stars

Te zien bij: Amazon Prime Video

Een bioscoopverfilming van Bruce Springsteen’s album, Western Stars. Met een verhaal over lievde en verlies, eenzaamheid, familie en het onvermijdelijke verstrijken van de tijd.

The Walk

Te zien bij: Film1

Dit is het waargebeurde verhaal van Philippe Petit, die in 1974 de dood in de ogen keek tijdens een ongeoorloofde koorddans tussen de Twin Towers in New York.

Close Enough

Te zien bij: Netflix

In deze animatieserie voor volwassenen probeert een echtpaar cool te blijven terwijl ze van feestende twintigers veranderen in dertigers die worstelen met ouderschap.

The American Barbecue Showdown

Te zien bij: Netflix

De acht beste pitmasters van het land strijden om barbecuekampioen van Amerika te worden in een fanatieke, maar vriendelijke competitie.

Beforeigners

Te zien bij: Ziggo

Mensen uit het verleden beginnen op onverklaarbare wijze op te duiken vanuit de oceaan. Enkele jaren later wordt rechercheur Lars Haaland met Alfhildr Enginnsdottir ingezet om een mysterieuze moordzaak in Oslo op te lossen.

Drag Race Holland

Te zien bij: Videoland

RuPaul’s Drag Race komt naar Nederland en Fred van Leer gaat het presenteren! Tien glamoureuze Nederlandse dragqueens gaan met elkaar de strijd aan om de titel Hollands Next Drag Superstar.

The Devil All the Time

Te zien bij: Netflix

In een afgelegen naoorlogs stadje vol corruptie en geweld wil een jonge man zijn dierbaren beschermen, maar hij wordt omringd door lugubere types.

Happy Halloween, Scooby-Doo!

Te zien bij: Pathé Thuis

Scooby-Doo and Shaggy’s favoriete feestdag komt eraan, Halloween. Met nepmonsters en snoep in overvloed is Halloween de hemel voor deze hongerige lekkerbekken die van deur tot deur gaan. Het team moet weer een groot mysterie oplossen.