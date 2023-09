Er gaan al tijden geruchten over een iPhone Ultra, een toekomstige supersmartphone die volgepropt is met geavanceerde functies. Hiermee zou je volgens een nieuw gerucht ook ruimtelijke foto’s en video’s kunnen maken. Het beeldmateriaal kun je vervolgens bekijken op de headset, beweert een bron op Weibo. Apple zal na de release van de Vision Pro een geschikte iPhone uitbrengen die met dergelijke beelden overweg kan. Het zou zelfs mensen aan het denken zetten wat er met de camera van de iPhone mogelijk is. De huidige Pro-modellen van de iPhone, zoals de iPhone 14 Pro Max, kunnen wel diepte in kaart brengen en beschikken over meerdere cameralenzen, maar die zitten erg dicht bij elkaar. Op de Vision Pro-headset is het mogelijk om de sensoren verder uit elkaar te plaatsen, zodat meer gegevenspunten vastgelegd kunnen worden en de diepte beter in te schatten is. Je kunt de ruimtelijke foto’s die je met de Vision Pro maakt overigens wel op de huidige iPhones bekijken, nadat ze zijn opgeslagen op iCloud.



Een toekomstige iPhone Ultra die in staat is om 3D-foto’s te maken zal dan wel moeten beschikken over een extra sensor aan de achterkant. Het is namelijk afhankelijk van meerdere beeldsensoren die op voldoende afstand van elkaar zijn geplaatst, zodat een stereoscopisch effect ontstaat. Naast de groothoeklens, telefotolens, ultragroothoeklens, LiDAR-scanner en flitser komt er dan nog een extra cameralens of sensor bij. Of het uiteindelijke toestel ‘iPhone Ultra’ gaat heten is nog zeer de vraag. De naam is al meermaals opgedoken op Chinese sociale media, maar het zou ook kunnen gaan om een toekomstig Pro Max-model dat meer functies bevat dan het Pro-model. Volgens Mark Gurman van Bloomberg is het echter goed mogelijk dat Apple naast de Pro Max ook nog een extra high-end Ultra-model uitbrengt . Zo’n toestel komt er dit jaar nog niet, maar zou op z’n vroegst in 2024 kunnen verschijnen.



Zelf heeft Apple al mooie 3D-beelden van diverse steden, maar het zal bij de 3D-foto’s op de iPhone eerder om portretten en kleine voorwerpen gaan.

3D-foto’s zijn niet nieuw

Er is al eerder geëxperimenteerd met 3D-foto’s, bijvoorbeeld toen Facebook in 2018 portretfoto’s in 3D mogelijk maakte. En er zijn in de loop van de tijd ook al verschillende iPhone-apps voor verschenen zoals Seene, Parallax, 3D Photo Creator en de 3D-foto’s van Tadaa. Dit werkt meestal door het lossnijden van een object, waarna je de achtergrond een beetje laat bewegen. Het lijkt dan net of het object in de ruimte zweeft, vóór de achtergrond, net zoals het parallax-effect van sommige wallpapers.