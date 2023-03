Beats Studio Buds+

De nieuwe oordopjes werden ontdekt in de code van de iOS 16.4 Release Candidate. De normale Beats Studio Buds verschenen in 2021 en hebben actieve ruisonderdrukking en een transparantiemodus. Ze beschikken echter over een eigen chip, die ze wat geschikter maakt voor Android-gebruikers. Maar dat lijkt te gaan veranderen.



De nieuwe Beats Studio Buds+ zullen de mogelijkheid bieden om audio te delen en automatisch tussen devices te wisselen. Dit is bij de AirPods en sommige andere Beats-oortjes ook al het geval, maar alleen als er een Apple W1- of H1-chip in zit. In de huidige Beats Studio Buds zit ook geen oordetectie, dus als je ze uit je oor haalt blijft de muziek gewoon doorspelen. Je kunt ze ook niet via iCloud synchroniseren tussen verschillende devices, waardoor je ze steeds handmatig zult moeten koppelen.

De nieuwe Beats oortjes hebben codenaam 8214 en zijn voorzien van knoppen om de muziek te bedienen. Je kunt ze ook ingedrukt houden om te wisselen tussen ruisonderdrukking en transparantie. Qua uiterlijk zien ze er vrijwel hetzelfde uit als de originele Beats Studio Buds, waarbij Apple deze keer gekozen heeft voor zwart met gouden details. Omdat de iOS 16.4 Release Candidate al beschikbaar is komen, verwachten we dat de definitieve release ook snel komt. Dit zou betekenen dat de Beats Studio Buds+ nog deze maand of ergens in april op de markt zullen komen. De huidige oortjes kosten €189,95 bij Apple (bij release waren ze maar €149,95) maar wie slim is, gaat shoppen voor een lagere prijs.

Zwart Rood Wit 2022-kleuren

Overigens wordt in de code van iOS 16.4 RC ook een niet eerder verschenen model van de AirPods genoemd. Dit zouden de standaard AirPods met een kleine aanpassing kunnen zijn, of een nieuw product. Er zijn onder andere geruchten over AirPods Lite.