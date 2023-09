Apple zou bezig zijn met micro-lens OLED technologie voor een betere batterijduur en meer helderheid van het iPhone-scherm. We kunnen het als eerste gaan zien in de iPhone 16.

De iPhone 16 is nog ver weg, maar Apple zou volgens bronnen in Korea al bezig zijn met een nieuwe OLED-technologie: micro-lens. Samsung en LG zouden de micro-lens array (MLA) OLED-schermpanelen al gedemonstreerd hebben aan Apple en er is interesse gewekt. De voordelen liggen vooral op het terrein van een verhoogde helderheid van het scherm, maar als er miljarden kleine lensjes in het scherm worden geplaatst heeft dat ook een gunstige invloed op de batterijduur. Er zijn echter ook twee nadelen.



Er is nog geen revolutionaire batterijtechnologie gevonden die Apple goed genoeg vindt. Batterijduur staat bij gebruikers vaak op nummer één als het om gewenste verbeteringen gaat. Ze vinden het belangrijker dan performance (die is voor veel mensen al goed genoeg) of helderheid van het scherm (ook op dat punt zijn er zelden klachten).

Fabrikanten zoals Apple gooien het daarom over een andere boeg, door te kijken hoe ze andere onderdelen van de smartphone energiezuiniger kunnen worden. En dat gaan we ook al merken bij de iPhone: de aanstaande 3 nanometer A17 Bionic-chip zal nog efficiënter zijn en dat is gunstig voor de batterijduur. Daarnaast wil Apple nieuwe OLED-chips gebruiken in de iPhone 15, die ook minder energie verbruiken zijn. De nieuwe micro-lens schermtechologie kan ervoor zorgen dat de batterijduur nog verder wordt verbeterd. Het zou gepland staan voor de iPhone 16.

Wat zijn MLA OLED-schermen?

Volgens The Elec heeft Apple interesse in de MLA-technologie van Samsung en LG, maar er is nog geen definitieve beslissing genomen. MLA OLED houdt in dat er een speciale laag met miniatuurlenzen in het OLED-paneel wordt geplaatst. Deze lenzen reflecteren het licht naar de gebruiker toe, waardoor het scherm veel helderder lijkt, zonder dat het meer energie kost. De verlichting kan dus een tandje lager worden gezet, terwijl het er op het oog wel net zo helder uitziet als voorheen. Ook zou je de iPhone wat vaker op maximale helderheid kunnen gebruiken, zonder dat de batterij snel leegloopt. Een MLA-laag heeft wel gevolgen voor de kijkhoek (die wordt kleiner) en de schermen zijn ook duurder om te produceren. En áls het er komt, is de kans groot dat het alleen in de iPhone Pro-modellen zit.

Zoals wel vaker heeft Samsung het allemaal al geprobeerd. De fabrikant heeft MLA-technologie gebruikt in de Galaxy Note 20 en de Galaxy S Ultra-modellen. Concurrent LG heeft de technologie toegepast in tv’s, maar nog niet in smartphones. De MLA OLED-panelen die Samsung en LG aan Apple gedemonstreerd hebben zouden nog niet aan de hoge eisen van Cupertino voldoen. Maar er is nog tijd genoeg voordat de iPhone 16 uitkomt.