Update 24 mei 2022: Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft weer een uitspraak gedaan over de AirPods Pro 2. Naast dat hij zegt dat de release van de AirPods Pro 2 gepland staat voor dit najaar, voegt hij er nu ook aan toe dat de oplaadcase nog steeds voorzien is van Lightning. Dat betekent dat Apple dus nog niet in 2022 bij de AirPods de overstap maakt van Lightning naar usb-c. Eerder voorspelde de analist dat Apple ‘in de toekomst’ ook bij de AirPods wisselt van Lightning naar usb-c, maar dat gaat dit najaar dus nog niet gebeuren.



‘AirPods krijgen usb-c in de toekomst’

Over een iPhone met usb-c wordt al langere tijd gesproken, maar ook allerlei accessoires gaan volgens analist Kuo de sprong wagen. De AirPods, MagSafe Battery Pack en meer zijn in de toekomst ook aan de beurt, voorspelt Kuo. Volgens hem waren Apple’s aanvankelijke plannen om poorten helemaal af te schaffen te ambitieus. Apple wilde aanvankelijk al in 2021 een iPhone zonder poort uitbrengen en hoewel een dergelijk toestel ook getest is, kwam het nooit uit. Ook op korte termijn verwacht Kuo niet dat Apple de fysieke oplaadpoort helemaal afschaft. In plaats daarvan krijgen we op bredere schaal usb-c.

Een iPhone zonder poort zou vandaag de dag veel problemen opleveren, denkt Kuo. Dit komt door de beperkingen van draadloze technologieën en het feit dat MagSafe nog geen volwassen ecosysteem heeft. Maar een overstap naar usb-c is voor Apple wél haalbaar. Kuo denkt dat er naast de al genoemde accessoires ook een Magic Keyboard, Magic Trackpad en Magic Mouse met usb-c op de markt komen.



Deze AirPods hebben al een usb-c-poort, dankzij een knutselproject van een student.

Het is nog de vraag op welke termijn de AirPods en andere accessoires usb-c krijgen. Kuo spreekt niet over een specifiek jaartal, dus de meest logische periode is tegelijkertijd met een iPhone met usb-c. Volgens geruchten zou dat bij de iPhone 15 zijn, dus in het najaar van 2023.

Het lijkt er nu echt op dat Apple de Lightning-poort langzamerhand aan de kant zet. In 2012 verscheen het eerste product met Lightning-aansluiting en Apple-topman Phil Schiller zei destijds dat dit de oplaadpoort “voor het komende decennium” zou worden. Apple lijkt zich erg strikt aan die uitspraak van Schiller te houden, want die periode van tien jaar is in 2022 voorbij. Apple zou zelfs al vóór de iPhone een paar accessoires kunnen aanpassen voor usb-c, zodat mensen er al wat meer aan gewend zijn. Maar daar zijn nog geen aanwijzingen voor.

