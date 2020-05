Belgische lezers zullen nog even geduld moeten hebben en ander vermaak moeten zoeken. Disney+ zal pas vanaf september in België beschikbaar zijn.

Disney+ vanaf september in België

Disney heeft nu officieel bekendgemaakt wanneer de streamingdienst beschikbaar komt. Eerder was beloofd dat “deze zomer” België aan de beurt zou zijn, vermoedelijk voor dezelfde prijs als in Nederland: €6,99 per maand en €69,99 voor een heel jaar. Een exacte datum is nog niet gegeven.



Disney+ kwam als eerste land wereldwijd in Nederland beschikbaar. Ook hadden we de primeur om twee maanden gratis te kijken. Sindsdien kun zijn steeds meer landen erbij gekomen, waaronder Duitsland, Frankrijk en Spanje.

We kunnen eindelijk aankondigen dat Disney+ in september 2020 beschikbaar zal zijn in België! Schrijf je in via https://t.co/DEE0PupQcd om de laatste updates te ontvangen. pic.twitter.com/hlSoeoaqaO — Disney België (@DisneyBE) May 7, 2020

Groei door internationale expansie

Ondertussen groeit Disney Plus in rap tempo, mede dankzij de coronacrisis. Volgens de kwartaalcijfers die op 28 maart werden gepubliceerd had de dienst 33,5 miljoen abonnees. Tien dagen later op 8 april werd de mijlpaal van 50 miljoen gehaald, een indrukwekkende groei van 16,5 miljoen in tien dagen tijd. Dat had vermoedelijk te maken met de launch in enkele Europese landen en India. De groeispurt bleek echter tijdelijk, want op 4 mei stond de teller op 54,5 miljoen.

De streamingdienst is een van de weinige lichtpuntjes voor Disney, nu de eigen winkels en pretparken wereldwijd zijn gesloten, bioscopen geen films kunnen vertonen en de productie van veel series noodgedwongen is stilgelegd. Voormalig CEO Bob Iger, die in februari afscheid had genomen, keerde daarom terug om weer een deel van de leiding op zich te nemen.

Apple TV+: geen officiële cijfers

Het is lastig om Disney+ te vergelijken met Apple TV+. Beide diensten startten op ongeveer hetzelfde moment, maar Apple maakt geen cijfers bekend en heeft een ander businessmodel gekozen: veel mensen kijken momenteel gratis. Tijdens de laatste Apple-kwartaalcijfers van 30 april zei het bedrijf alleen dat de dienstentak een lichtpuntje was tijdens een economisch moeilijk kwartaal, maar gaf geen cijfers over het werkelijke aantal abonnees of kijkers.

Voor bestaande abonnees is er genoeg om (naar uit) te kijken. Sinds 5 mei kun je naar Star Wars: The Rise of Skywalker kijken. Ook is de allerlaatste aflevering van de animatieserie Star Wars: The Clone Wars online te zien. Ook heeft Disney de film Frozen 2 eerder online gezet vanwege de coronacrisis, zodat gezinnen iets te kijken hebben tijdens het thuiszitten. Verder kun je een documentaireserie over The Mandalorian zien. Vanaf oktober komt het tweede seizoen van The Mandalorian beschikbaar.