Update 21:25: Uit de eerste berichten van AirPods Pro-gebruikers met iOS 14 blijkt dat de Ruimtelijke audio (Spatial Audio) nu beschikbaar is. Je hebt er dus ook nog de beta van iOS 14 voor nodig.

Ook het automatisch wisselen tussen apparaten is volgens de eerste testers nu beschikbaar als je apparaten draaien op de huidige beta’s van onder andere iOS 14. Zodra de iOS-updates later deze maand publiekelijk beschikbaar zijn, kan iedereen gebruikmaken van de verbeteringen bij de AirPods met iOS 14.

Oorspronkelijk artikel 20:50

Eens in de zoveel tijd brengt Apple firmware-updates uit voor de AirPods en de AirPods Pro. Meestal brengen dergelijke updates enkele bugfixes, al was er ook veel te doen om een update die zorgde voor klachten over de ruisonderdrukking bij de AirPods Pro. MacRumors heeft ontdekt dat de huidige tweede generatie AirPods en de AirPods Pro nu weer een update gekregen hebben, namelijk versie 3A283.



AirPods firmware-update 3A283 beschikbaar

De update wordt automatisch geïnstalleerd zodra je AirPods verbonden zijn met je iPhone of iPad en van voldoende stroom voorzien zijn. Meestal gebeurt dit op de achtergrond, zonder dat je er iets van merkt. Je kan via de instellingen controleren of je de nieuwste versie hebt. Dat doe je door je AirPods te verbinden met je iPhone en te gaan naar Instellingen > Algemeen > Info. Scroll dan naar onderen en tik op de naam van je AirPods. Alles over het handmatig installeren van een AirPods-update lees je in onze tip.

Het is nog niet duidelijk welke verbeteringen versie 3A283 voor de AirPods brengen. Het versienummer is hetzelfde voor zowel de tweede generatie AirPods uit 2019 als de AirPods Pro. De timing van de update is niet geheel onverwacht, want in iOS 14 krijgen de AirPods een aantal nieuwe functies. Daar is mogelijk ook een update voor de AirPods zelf voor nodig. Het is nog niet helemaal duidelijk of deze update voor die beloofde verbeteringen zorgt.

