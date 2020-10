Veilige toegangscode op iPhone maken

Veel mensen weten dat je een iPhone pincode kunt instellen. Er zijn drie manieren om dat te doen: een cijfercode met 4 of 6 getallen of een langer alfanumeriek wachtwoord dat bestaat uit letters, cijfers en karakters. Dat laatste is het meest veilig, want daardoor neemt het aantal mogelijke combinaties enorm toe. In deze tip lees je hoe je dat doet.

Complexe toegangscode op iPhone is veiliger

De toegangscode op je iPhone of iPad heeft twee functies. Allereerst voorkomt het dat anderen zomaar op je toestel kunnen rondneuzen. Daarnaast zorgt het ervoor dat alle inhoud op het toestel wordt versleuteld. De data op het toestel is daardoor niet zomaar te achterhalen, zelfs als de geheugenchip uit het toestel wordt gehaald.

Hoe moeilijker jouw toegangscode te raden is, hoe beter je bent beschermd. Daarom kun je het beste een complexe toegangscode instellen. Het raden van een code met 4 of 6 cijfers lukt binnen een paar minuten tot maximaal een paar uur. Begin je met de meestgebruikte codes zoals 0000 en 1234, dan lukt het vaak nog iets sneller. Kies je voor een code met 8 of 10 cijfers dan kan het dagen, maanden of nog veel langer duren om de code te achterhalen. Zo schat cryptograaf Matthew Green dat het 12 tot 25 jaar kost om een 10-cijferige code te raden op basis van brute force. Zijn schattingen zijn gebaseerd op de huidige stand van de techniek, want naarmate computers steeds sneller worden zullen codes ook sneller geraden kunnen worden.

Alfanumerieke code

Kies je voor een alfanumerieke code met cijfers, letters én symbolen, dan kun je je voorstellen dat het aantal mogelijkheden explosief toeneemt, waardoor het jaren kan kosten om te raden. Mensen die codes proberen te kraken maken daarom gebruik van een combinatie van brute force en andere slimme technieken, bijvoorbeeld woordenlijsten. Mensen gebruiken in hun wachtwoorden namelijk graag bestaande woorden, de naam van hun huisdier of hun trouwdatum.

Langere toegangscode instellen

Ga naar Instellingen > Touch ID en Toegangscode. Heb je een toestel met gezichtsherkenning, dan kies je Face ID en toegangscode. Voer de oude pincode in. Blader omlaag naar Wijzig toegangscode. Voer je oude toegangscode in. Kies Toegangscodeopties. Kies nu voor Aangepaste alfanumerieke code Voer een nieuwe code in met letters, cijfers en speciale karakters. Voer nogmaals dezelfde code in.

Voortaan kun je met een langer wachtwoord toegang krijgen tot je telefoon. Voor het instellen van een normale pincode of toegangscode hebben we een aparte tip.