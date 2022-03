Met een toegangscode of pincode zorg je dat anderen niet zomaar je iPhone of iPad kunnen gebruiken. In deze tip lees je alles over de iPhone toegangscode, hoe je een goede pincode instelt en welke instellingen er mogelijk zijn.

iPhone pincode instellen en wijzigen

Ben je bang dat de gegevens op je iPhone in verkeerde handen komen, of dat iemand door in chatberichten gaat neuzen? Dan is het verstandig om een pincode, toegangscode of wachtwoord in te stellen of te wijzigen naar een meer geavanceerde iPhone toegangscode. Naast de gewone toegangscode om je toestel te ontgrendelen bespreken we ook hoe het zit met de sim-pincode die je voor de simkaart moet invoeren.

Is je iPhone geblokkeerd omdat je de iPhone pincode vergeten bent? Dan hebben we daar losse tips voor, waarin we dieper op het onderwerp in gaan.

Pincode instellen: waarom?

Het instellen van een pincode op je iPhone heeft meerdere redenen. Te eerste kunnen anderen niet zomaar door je gegevens neuzen. Als je je iPhone kwijtraakt kan iemand anders niet zomaar je privégegevens bekijken. Bovendien heeft een dief er niets aan: die heeft geen toegang tot de iPhone en kan deze dus ook niet wissen. Heb je Zoek mijn iPhone ingeschakeld, dan is je iPhone vrijwel onbruikbaar voor anderen. De iPhone is gekoppeld aan jouw Apple ID en kan pas weer door iemand anders worden gebruikt als jij het Apple ID loskoppelt. Apple heeft met deze maatregel ervoor gezorgd dat de diefstal van iPhones enorm is teruggedrongen.

Er is nog een tweede reden waarom het instellen van een iPhone-pincode belangrijk is: de volledige inhoud van je toestel wordt daarmee versleuteld. Dit houdt in dat anderen niet zomaar de gegevens kunnen uitlezen, ook niet als ze fysieke toegang hebben tot de iPhone en deze aansluiten op een computer.

Pincode wijzigen: zo doe je dat

Je kunt een pincode altijd wijzigen als je de huidige code nog weet. Zo kun je een pincode wijzigen op je iPhone of iPad:

Open de Instellingen-app en tik op Face ID en toegangscode (of Touch ID en toegangscode). Voer je toegangscode in. Kies de optie Wijzig toegangscode. Voer de oude toegangscode in. Voer daarna de nieuwe toegangscode van 6 cijfers in. Wil je een kortere of langere code, tik dan op Toegangscodeopties. Vul nogmaals de nieuwe pincode in om te bevestigen.

Behalve een 4- of 6-cijferige code kun je ook een complexere alfanumerieke code met cijfers, letters en speciale karakters instellen.

Bekijk ook Zo maak je je iPhone toegangscode veiliger met een complexe, alfanumerieke code Je kunt de iPhone pincode veiliger maken door een langere toegangscode met cijfers, letters en speciale karakters te kiezen. Zo'n alfanumerieke code is moeilijker te raden.

Meer opties voor pincodes en toegangscodes

Je kunt voor de toegangscode nog meer instellingen kiezen. Zo kun je met de optie Vraag om code aangeven hoe lang het interval moet zijn nadat de iPhone weer om een code vraagt. Zet je deze op 15 minuten, dan zal de iPhone na 15 minuten inactiviteit om de toegangscode vragen. Je kunt hier kiezen voor direct, na 1, 5 of 15 minuten of na 1 of 4 uur. Als Touch ID of Face ID voor iPhone-ontgrendeling aan staat, kun je alleen kiezen voor direct.

Wist je dat je zelf kunt instellen of bepaalde onderdelen van je iPhone toegankelijk zijn terwijl deze vergrendeld is? In onze tip lees je hoe je bijvoorbeeld het Bedieningspaneel vanaf het toegangsscherm kunt uitschakelen als je iPhone op slot zit.

Bekijk ook Zo schakel je het Bedieningspaneel uit zolang je iPhone vergrendeld is Het Bedieningspaneel biedt snelle toegang tot allerlei instellingen en functies, maar het geeft anderen ook de mogelijkheid om bepaalde instellingen aan te passen. Wij leggen je uit hoe je het uitschakelt bij een vergrendeld toestel.

Pincode is niet 100% veilig

Houd er rekening mee dat het wachtwoord geen waterdicht systeem is. Er kunnen altijd lekken worden ontdekt. Die zijn bij de iPhone ook al een paar keer opgetreden, waarbij het mogelijk was om de toegangscode op een of andere manier te omzeilen. Meestal moet je daarvoor wel een ingewikkelde reeks handelingen uitvoeren, want Apple heeft het systeem zo goed mogelijk dichtgetimmerd. Je kunt dus maar beter goed op je spullen passen als je geheime of privacygevoelige gegevens op de iPhone bewaart, bijvoorbeeld door apps te gebruiken die nog een extra pincode vereisen of die met Touch ID of Face ID zijn beveiligd.

Op dit moment zijn er geen lekken bekend op het gebied van de ontgrendeling van iPhones en iPads. Zolang je een goede code blijft gebruiken, zal je waarschijnlijk niets overkomen.

Simkaart pincodes

De iPhone toegangscode wordt door veel mensen ook wel iPhone pincode genoemd. Daarnaast is er nog een andere pincode waarmee je te maken krijgt, namelijk de simpincode. Telkens als je je iPhone helemaal opnieuw opstart moet je deze code invoeren om gebruik te kunnen maken van de telefoonfuncties en mobiele data.

