Reisaccessoires voor je iPhone

Je neemt de iPhone natuurlijk niet onbeschermd mee op reis. Een iPhone-hoesje is onmisbaar als je op avontuur gaat in de natuur, maar ook als je op het strand gaat liggen, watersport-activiteiten hebt gepland of ‘s avonds flink gaat feesten. Ga je naar een plek met veel zand, hitte en vocht, dan kun je beter een ‘rugged’ iPhone-hoesje meenemen die ook waterdicht is. Zo weet je zeker dat je tijdens de reis niet met een kapotte iPhone zit. Maar er zijn veel meer accessoires die van je vakantie een succes maken.



Ga je met de auto op vakantie, dan is het wel zo handig als je een autohouder voor de iPhone hebt. Buiten de auto komt een powerbank van pas, zodat je tijdens het rondwandelen in je vakantiestad kunt doorgaan met fotograferen. Ook voor fotograferen zijn weer leuke accessoires verkrijgbaar, zoals houders om betere selfies te maken. Ga je sportief bezig, dan hebben we in een apart overzicht sportaccessoires voor de vakantie verzameld. En voor fietsvakanties hebben we een round-up van handige fietsaccessoires voor de iPhone.

Opklapbare reislader: ESR MagSafe-reisdock

Tijdens de vakantie heb je een lader nodig die niet te veel ruimte in beslag neemt en makkelijk mee te nemen is. Er zijn tegenwoordig handige opklapbare opladers die geschikt zijn voor iPhone, Apple Watch en AirPods. Zo’n 3-in-1 oplaadstation houdt je iPhone magnetisch vast en zorgt er ook voor dat je een kwartslag kunt draaien voor de nachtstand. Het maakt tegenwoordig niet meer uit of je een MagSafe-gecertificeerd product koopt of eentje met Qi2, want de werking en de oplaadsnelheid is hetzelfde. Een voorbeeld is de Anker MagGo 3-in-1 lader (zie review), die heel compact is op te vouwen. Hij kost rond de 100 euro bij Amazon.

Gimbal: DJI OSMO Mobile

Steeds meer mensen laten hun dure camera thuis en maken foto’s en video’s met de iPhone. Prima natuurlijk, maar je wilt dan wel dat alles er mooi op staat. Met deze gimbal zorg je dat het beeld steeds recht staat en kun je wat comfortabeler FaceTimen en livestreamen. Niet alleen voor vloggers dus. De OSMO volgt je bewegingen, waardoor je een digitale cameraman op zak hebt. Alles wat je filmt ziet er daardoor vloeiend en professioneel uit. Ook geschikt voor timelapses. Je mag dit niet zomaar een selfiestick noemen, want een gimbal is veelzijdiger!

Extra lenzen: Olloclip en Moment

Over fotografie gesproken: vanwege de niet zo brede kijkhoek van de iPhone-camera kun je soms de actie niet helemaal goed in beeld krijgen. De oplossing is een lenzenset en die van Olloclip en Moment behoren tot de beste. Helaas zijn de Moment-lenzen wat lastiger vanuit Nederland verkrijgbaar, maar Olloclip kun je vaak wel vinden. Deze aanbieder heeft verschillende sets. Een losse supergroothoeklens kost een paar tientjes, maar wil je in één keer klaar zijn dan kun je beter kiezen voor een lenzenset. Dit kan in prijs oplopen tot meer dan 200 euro. Het is een flinke investering, maar je foto’s knappen er zichtbaar van op. Let wel op dat je een model kiest dat voor jouw iPhone geschikt is.

Powerbank: onmisbaar!

Onderweg wil je niet met een lege iPhone komen te zitten, waardoor je foto-avontuur al vroegtijdig stopt en je de weg naar je vakantiehuisje niet meer kunt terugvinden. Neem daarom altijd een powerbank mee. Er is keuze genoeg van merken als Anker, Mophie, Xtorm, Belkin en meer. De meeste powerbanks zijn verkrijgbaar in de kleur zwart, maar je komt soms ook kleurrijkere modellen tegen. Verder moet je kiezen tussen magnetische powerbanks (al dan niet met MagSafe) of losse powerbanks die je met een kabeltje aansluit. Dat laatste is veelzijdiger, maar een magnetische powerbank kan handig zijn omdat je ze vaak ook als stand kunt gebruiken.

Bluetooth speakers

Je gaat natuurlijk niet een zware speaker meezeulen, maar je wilt wel in je vakantiehuisje lekker tropische muziek op kunnen zetten. De JBL Go bestaat al jarenlang en wordt elk jaar weer in een nieuw design en in nieuwe kleurtjes uitgevracht. De Go 4 is stof- en waterbestendig (IP67) zodat je de speaker zonder problemen rondom het zwembad kan gebruiken. De geluidskwaliteit is vergelijkbaar met zijn voorgangers. Je kunt er nog steeds tot 5 uur lang muziek mee luisteren via Bluetooth of de AUX-ingang en je kunt via de speaker ook binnenkomende telefoongesprekken beantwoorden. Na 2,5 uur is de speaker weer volledig opgeladen met de meegeleverde usb-c-kabel. Wil je nog wat geld besparen, dan kun je ook voor z’n voorganger JBL Go 3 kiezen.

Autoladers van diverse merken

Als je tijdens uitstapjes weer in de auto stapt wil je natuurlijk wel je iPhone kunnen bijladen. En bovendien wil je niet dat een navigatie-app je iPhone leegtrekt. Een autolader lijkt misschien het meest saaie product, maar toch heeft het zin om er even in te duiken. Sommige hebben namelijk één aansluiting, andere twee. Kijk ook even naar de stroomsterkte die per poort, want met sommige ondersteunen snelladen en zijn geschikt om een iPad op te laden, andere niet. Zelf vinden we de compacte autoladers die helemaal in de sigarettenaansluiting verdwijnen het mooist, zodat er niet een enorme knots uit steekt. Combineer dit met een goede autohouder en je bent op alles voorbereid.

