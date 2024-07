Voldoende drinken is belangrijk, ook op het strand. We hebben twee suggesties om te zorgen dat je gehydrateerd blijft. Ten eerste de Ringo thermosfles met MagSafe-ring. Deze zorgt ervoor dat je na urenlang op het strand bakken nog steeds een koel drankje binnen handbereik hebt. Ondertussen kijk je een filmpje, waarbij de MagSafe-ring van pas komt. Hij is er in verschillende kleuren en kost rond de 60 euro. De inhoud is 700 ml en dat is een mooie afweging tussen voldoende vocht en niet te zwaar. Lees ook onze Ringo thermosfles-review met ervaringen tijdens een (warme) reis naar Mexico.

Ringo-thermosfles met MagSafe.

Van een heel andere orde is de HidrateSpark drinkbeker. Die is er in verschillende uitvoeringen van plastic of staal en houdt bij hoeveel je hebt gedronken. De plastic uitvoering isoleert nauwelijks, dus je drankje wordt na verloop van tijd wel wat warm. Maar daar staat tegenover dat je in de app precies kunt zien of je wel 2 liter vocht hebt binnengekregen.

HidrateSpark-drinkflessen in plastic en staal.

De flessen hebben een inhoud van 620 tot 950 milliliter, dus kies het formaat dat bij jou past en dat de beste afweging vormt tussen inhoud en gewicht. Lees onze review van de HidrateSpark STEEL drinkbeker als je meer wilt weten.

Nog een laatste probleem: hoe zet je je iPhone vast als je bijvoorbeeld een filmpje wilt kijken terwijl je in je strandstoel ligt? Misschien kan een fietshouder voor de iPhone daarbij van pas komen.