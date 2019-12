In de Apple Store vind je allerlei handige sportaccessoires die 'connected' zijn. Ze werken met een app en sturen alle metingen door naar je Apple Watch en/of HealthKit. Dit zijn de meest interessante slimme sportaccessoires die wij in de Apple Store hebben gevonden!

Slimme sportaccessoires

Als je fit wilt worden, wil je ook je voortgang kunnen zien. Dat kan met slimme sportaccessoires, waarmee je aan je fitheid kunt werken en tegelijk op de hoogte blijft of al die inspanning effect heeft. De mogelijkheden zijn de afgelopen jaren enorm toegenomen. In de Apple Store vind je vaak een speciaal hoekje waar je deze sportaccessoires kunt proberen. Soms zijn het exclusieve producten, die alleen bij Apple verkrijgbaar zijn of die je normaal (met wat moeite) uit het buitenland moet halen. Wij hebben een paar leuke voor je uitgekozen. Zoek je gezondheidsaccessoires? Ook daarover hebben we een gids!

#1 Connected kettlebell

De KettlebellConnect van Jaxjox is een kettlebell met ingebouwde technologie. Je kunt met een app het gewicht van deze kettlebell aanpassen, van 5,44 tot 19,05 kg in stappen van 2,72 kg. Met een druk op de knop pas je het gewicht aan. Dat duurt slechts drie seconden. De brede handgreep van deze kettlebell voelt bovendien comfortabel aan.

Je kunt hier allerlei kracht- en cardiotrainingen mee doen en via de JAXJOX-app je herhalingen, sets, gewicht, tijd en kracht bijhouden. Met de de doelenfunctie in de app kun je doelen stellen en op het dashboard bijhouden hoe je ervoor staat. De JAXJOX KettlebellConnect werkt ook in combinatie met Apple HealthKit. Zo kun je al je gegevens bekijken op de Apple Watch. Verkrijgbaar bij de Apple Store voor rond de 300 euro.

#2 Connected foam roller

Dezelfde fabrikant heeft deze foamroller met trilfunctie gemaakt. Deze heeft vijf intensiteitszones, die je helpen met herstellen na een training. Met een druk op de knop selecteer je de trainingsactiviteit die je zojuist hebt afgerond. De foamroller stelt vervolgens vast hoe lang en met welk intensiteitsniveau je moet herstellen. Je kunt ook zelf het gewenste intensiteitsniveau selecteren. Daarna kun je je voortgang volgen via de JAXJOX- en de Gezondheid-app.

JAXJOX maakt gebruik van een eigen algoritme om je voltooide training te analyseren en vervolgens de beste duur en het juiste intensiteitsniveau van de trillingen te berekenen, voor een zo effectief mogelijk herstel. Je kunt de foamroller bedienen vanaf de Apple Watch. De foamroller ligt voor €110 in de Apple Store.

#3 Compleet fitnesssysteem

Het Activ5-fitnesssysteem bestaat uit een accessoire en een trainings-app op je iPhone, die je begeleidt bij lichte isometrische oefeningen. De trainings-app bevat trainingen en oefeningen voor je hele lichaam die je zittend, staand en in meer geavanceerde houdingen kunt uitvoeren. Alle oefeningen zijn speciaal afgestemd op jouw fitnessniveau.

Bij elke oefening wordt je voortgang bijgehouden en ontvang je feedback. Met de meer dan honderd isometrische krachtoefeningen versterk je je spieren en optimaliseer je je trainingen. Met de Activ5-app voor Apple Watch kun je ook je hartslag meten en je activiteit bijhouden. Deze gegevens kun je dan laten meetellen in je dagelijkse statistieken.

De Active5 is verkrijgbaar in de Apple Store voor rond de 140 euro.

#4 Slim springtouw

De Smart Rope LED Jump Rope ken je misschien al. Dit springtouw ligt al een tijdje in de Apple Store. Nu is er ook een nieuwere, goedkopere uitvoering: de Smart Rope ROOKIE. Die helpt je nog meer uit je cardio te halen met de digitale magnetische sensors die je sprongen bijhouden. Je ziet in de SmartRope-app op de iPhone, iPad en Apple Watch het totale aantal sprongen. En de handgrepen zijn voorzien van kogellagers, zodat ze soepel en natuurlijk meebewegen.

Je kunt de Smart Rope ROOKIE koppelen met de SmartRope-app op je iPhone, iPad of Apple Watch. Je ziet dan ook de verbrande calorieën en de trainingsduur en je krijgt aanbevelingen voor intervaltrainingen. Eventueel kun je een competitie met vrienden doen. En natuurlijk werkt het samen met Apple HealthKit. De lengte van het springtouw is maximaal 2,08 meter en je kunt ‘m naar behoefte korter knippen.

De Smart Rope ROOKIE kost rond de 60 euro in de Apple Store. Je kunt ook de luxere uitvoering met lampjes aanschaffen, die met kleuren je doelen en prestaties aangeeft. Die kost 90 euro.

#5 Slimme golfsensor

De Arccos Caddie Smart Sensors zijn sensoren om je golfactiviteiten te meten en te verbeteren. Deze sensoren zijn nog kleiner en lichter dan hun voorgangers en zijn voorzien van een nieuw algoritme voor het vastleggen van slagen. Hierdoor zijn de metingen nog nauwkeuriger en hoef je de gegevens vrijwel niet meer achteraf bij te stellen.

Het systeem van Arccos bestaat uit 14 superlichte sensoren die je aan de grip van je golfclub vastmaakt. Deze sensoren staan in verbinding met de app op je iPhone. Het systeem legt al je slagen moeiteloos vast en analyseert de gegevens in realtime. Zo kun je je spelstrategie ter plekke aanpassen aan de hand van de gegevens die je hebt.

Het systeem is ontwikkeld in samenwerking met de wereldberoemde golfstatisticus Peter Sanders en is gebaseerd op zijn werk met PGA Tour-ster Zach Johnson en vele anderen. Het verdeelt je handicap in vijf onderdelen: driving, approach, chipping, sand game en putting. Zo zie je precies hoe elk onderdeel van je spel bijdraagt tot je score.

Deze sensor ligt voor €270 in de Apple Store.

Smart Rope ROOKIE Jump Rope

Zoek je gezondheidsaccessoires? Ook daarover hebben we een gids! En we hebben een aparte gids over sportaccessoires voor op vakantie.

