Je vakantie verloopt soepeler als je de voorbereiding goed aanpakt. Daarom lees je in deze round-up hoe je de vakantie kunt voorbereiden met allerlei apps.

Vakantie voorbereiden met apps

De vakantie staat weer voor de deur. We behandelen onderwerpen die van pas komen voor, tijdens en na je vakantie. Het begint allemaal met de voorbereiding: zorg dat je je vliegtickets hebt geboekt, een hotel hebt gevonden en doe alvast inspiratie op met leuke reismagazines. Met de onderwerpen die we in deze round-up bespreken, ben je er helemaal klaar voor!

Vliegtickets boeken

Vliegreizen boeken op een iPhone is niet alleen leuk, maar kan je ook veel geld schelen dankzij de handige vliegticket-apps die we bespreken. Je kunt allerlei filters gebruiken om de juiste vluchten op datum en bestemming te zoeken. Geef aan of je een vliegreis met of zonder tussenstop wil, met welke maatschappijen je wilt vliegen en of je de goedkoopste of snelste vlucht wilt hebben. In sommige apps kun je de reisgegevens ook meteen opslaan, zodat je op reis nooit naar printjes hoeft te zoeken. En in een handig balkenschema zie je wanneer er vluchten vertrekken naar jouw droombestemming.

Bekijk ook De beste apps om vliegtickets te boeken met iPhone en iPad Je kunt heel wat geld besparen door op het juiste moment en via de juiste aanbieder je vliegtickets te boeken. Daarvoor gebruik je deze apps voor vliegtickets: van prijsvergelijkers tot vliegmaatschappijen, wie slim is koopt dezelfde vliegreis voor veel minder.

Koffers pakken

Een T-shirt en een bikini in een rugzak proppen kan iedereen, maar deze apps pakken het inpakken van koffers net iets professioneler aan. Er zijn apps die overzichtelijke lijstjes maken, zodat je niet vergeet minder voor de hand liggende spullen in te pakken, zoals een antimuggenstick en strandhanddoek. De wat uitgebreidere apps bieden paklijsten met honderden items voor alle gelegenheden en voor verschillende typen reizigers. Tijdens een weekendje stedentrip heb je immers andere spullen nodig dan tijdens een drie maanden durende backpacktrip door Vietnam. Voor ieder wat wils dus.

Bekijk ook Koffers pakken? Deze apps helpen je met inpaklijsten op iPhone en iPad Op vakantie gaan levert soms wat meer uitdagingen op: welke formulieren moet je mee, heb je een mondkapje nodig? En wat neem je verder nog mee in de koffer? Met deze apps heb je een inpaklijst én checklist voordat je vertrekt.

Vakantie plannen

Hou je niet van verrassingen? Plan dan je reizen en vakanties tot op de minuut met apps voor iPhone en iPad. Zet alle locaties, hotels, evenementen en activiteiten in een handig schema, zodat je op elk moment weet waar je moet zijn en wat je precies gaat doen. We selecteerden de beste apps waarmee je je vakantie beter kunt plannen: van apps met tips van locals tot apps waarmee je alle reisinformatie kunt bundelen: wanneer vertrekt je vlucht, hoe laat kun je in het hotel inchecken en wanneer beginnen de excursies? Deze apps zijn ook geschikt om leuke dingen op te zoeken, om achter de hand te hebben als er even niets te doen is. Lees verder over vakantie plannen op je iPhone of iPad.

Bekijk ook Vakantie plannen met je iPhone of iPad: hou overzicht met deze apps Een goede vakantieplanning zorgt dat je niet voor verrassingen komt te staan. Bekijk deze vakantieplanners voor de iPhone en iPad, waarmee je je reis kunt voorbereiden. Bewaar ticketnummers en boekingen overzichtelijk bij elkaar, hou zicht op je reisschema en plan vooraf waar je gaat eten en slapen. Het kan allemaal met deze reisplanners!

Hotels boeken

Als je op reis gaat, wil je het liefst een goedkope hotelkamer van goede kwaliteit. Met de apps die we in dit overzicht bespreken, gaat dat snel en makkelijk. Het aanbod is enorm, maar dankzij slimme zoekfilters in de apps kun je snel een hotel vinden dat bij je past. Ook helpt het als je hotels op de kaart kunt bekijken, zodat je weet of ze dichtbij het centrum zijn. Als je de reviews en foto’s van andere reizigers hebt bekeken en de keuze op een hotel hebt laten vallen, boek je gewoon vanuit de app. Lees meer over apps om hotels te boeken.

Bekijk ook Hotel boeken op je iPhone en iPad: dit zijn de beste apps Steeds meer mensen boeken hotels via een app. Dat is handig als je onderweg bent, maar vaak krijg je ook nog wat extra korting als je mobiel boekt en kun je gebruikmaken van diensten die het aanbod van meerdere hotelbemiddelaars in kaart brengen. Met deze apps vind je zeker een slaapplek.

Taalcursussen

Wil je je goed voorbereiden op een verblijf in het buitenland, volg dan voor vertrek nog even een taalcursus! Als je alvast wat basisuitdrukkingen kent, kom je beter uit de voeten dan wanneer je een woordenboek moet pakken op het moment dat de ober al aan tafel staat. Met de apps die we voor dit overzicht selecteerden, wordt leren weer leuk: er zijn apps die woordjes leren tot een soort spel maken. Ben je het Engels aardig machtig, dan ligt een enorm aanbod aan taalcursussen op je te wachten, van Creools tot Zulu. Lees meer over taalcursussen volgen op je iPhone en iPad.

Bekijk ook De beste apps voor taalcursussen op iPhone en iPad Een nieuwe taal leren doe je met apps op je iPhone en iPad. Deze apps voor taalcursussen helpen je bij het leren van een vreemde taal. Handig als je een tijd in het buitenland verblijft en je de taal wil leren met je iPhone.

Offline kaarten

Het lijkt zo simpel om onderweg even op de kaart te kijken: waar ben ik, wat is er in de buurt en hoe vind ik zo snel mogelijk een supermarkt? Allemaal simpele vragen als je in Europa bent, maar daarbuiten gelden andere regels. De kosten voor dataroaming kunnen flink uit de klauwen lopen voor Google Maps of Apple Kaarten. En misschien ben je in een gebied waar je geen of gebrekkig mobiel bereik hebt. Offline kaarten bieden dan uitkomst en er zijn meerdere apps waarmee je ze kunt meenemen op iPhone en iPad. Verder lezen: de beste apps voor offline kaarten op iPhone en iPad.

Bekijk ook Dit zijn de beste offline kaartenapps voor je iPhone Zoek je offline kaarten om in het buitenland te navigeren, zodat je overal je weg vindt, ook buiten het bereik van de mobiele netwerken en zonder dat het geld kost? We helpen je op weg met de beste offline navigatie-apps voor iPhone en iPad.

Roaming en internet in het buitenland

Buiten de EU moet je gebruikmaken van roaming als je regelmatig even je e-mail en berichtjes wilt checken. Gelukkig is er de afgelopen jaren veel verbeterd, want de schrikbarend hoge tarieven zijn tegenwoordig verleden tijd. Binnen de EU-landen kun je meestal gratis internetten en daarbuiten sluit je een databundel af. Wil je nog een opfrisser hoe het ook alweer zit met roaming? We zetten de mogelijkheden op een rij.

Bekijk ook Roaming buiten Europa: dit kost internetten op je iPhone in het buitenland Wat kost roaming in het buitenland op je iPhone en iPad? Voorkom hoge roamingkosten door speciale bundels af te sluiten als je buiten de EU komt.

iPhone voorbereiden op de vakantie

Als je de iPhone meeneemt op vakantie, loop je extra risico’s. Vergeet daarom niet om Zoek mijn iPhone in te schakelen, te zorgen dat er een backup van je vakantiefoto’s wordt gemaakt en dat anderen weten waar je bent. Bekijk welke voorzorgsmaatregelen je kunt nemen voor je iPhone voorbereiden op vakantie.

Bekijk ook Zo kun je je iPhone voorbereiden op de vakantie Ga je binnenkort op vakantie? Zorg dan ook dat je iPhone en iPad goed zijn voorbereid: maak backups, zorg dat je onderweg lekker muziek kunt luisteren en dat je je toestel kunt terugvinden als ‘ie gestolen wordt.

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Openingsfoto: Malias/Flickr CC