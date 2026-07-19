Vakantie voorbereiden met apps
De vakantie staat weer voor de deur. We behandelen onderwerpen die van pas komen voor, tijdens en na je vakantie. Het begint allemaal met de voorbereiding: zorg dat je je vliegtickets hebt geboekt, een hotel hebt gevonden en doe alvast inspiratie op met leuke reismagazines. Met de onderwerpen die we in deze round-up bespreken, ben je er helemaal klaar voor!
Inhoudsopgave
Vliegtickets boeken
Vliegreizen boeken op een iPhone is niet alleen leuk, maar kan je ook veel geld schelen dankzij de handige vliegticket-apps die we bespreken. Je kunt allerlei filters gebruiken om de juiste vluchten op datum en bestemming te zoeken. Geef aan of je een vliegreis met of zonder tussenstop wil, met welke maatschappijen je wilt vliegen en of je de goedkoopste of snelste vlucht wilt hebben. In sommige apps kun je de reisgegevens ook meteen opslaan, zodat je op reis nooit naar printjes hoeft te zoeken. En in een handig balkenschema zie je wanneer er vluchten vertrekken naar jouw droombestemming.
Koffers pakken
Een T-shirt en een bikini in een rugzak proppen kan iedereen, maar deze apps pakken het inpakken van koffers net iets professioneler aan. Er zijn apps die overzichtelijke lijstjes maken, zodat je niet vergeet minder voor de hand liggende spullen in te pakken, zoals een antimuggenstick en strandhanddoek. De wat uitgebreidere apps bieden paklijsten met honderden items voor alle gelegenheden en voor verschillende typen reizigers. Tijdens een weekendje stedentrip heb je immers andere spullen nodig dan tijdens een drie maanden durende backpacktrip door Vietnam. Voor ieder wat wils dus.
Vakantie plannen
Hou je niet van verrassingen? Plan dan je reizen en vakanties tot op de minuut met apps voor iPhone en iPad. Zet alle locaties, hotels, evenementen en activiteiten in een handig schema, zodat je op elk moment weet waar je moet zijn en wat je precies gaat doen. We selecteerden de beste apps waarmee je je vakantie beter kunt plannen: van apps met tips van locals tot apps waarmee je alle reisinformatie kunt bundelen: wanneer vertrekt je vlucht, hoe laat kun je in het hotel inchecken en wanneer beginnen de excursies? Deze apps zijn ook geschikt om leuke dingen op te zoeken, om achter de hand te hebben als er even niets te doen is. Lees verder over vakantie plannen op je iPhone of iPad.
Hotels boeken
Als je op reis gaat, wil je het liefst een goedkope hotelkamer van goede kwaliteit. Met de apps die we in dit overzicht bespreken, gaat dat snel en makkelijk. Het aanbod is enorm, maar dankzij slimme zoekfilters in de apps kun je snel een hotel vinden dat bij je past. Ook helpt het als je hotels op de kaart kunt bekijken, zodat je weet of ze dichtbij het centrum zijn. Als je de reviews en foto’s van andere reizigers hebt bekeken en de keuze op een hotel hebt laten vallen, boek je gewoon vanuit de app. Lees meer over apps om hotels te boeken.
Taalcursussen
Wil je je goed voorbereiden op een verblijf in het buitenland, volg dan voor vertrek nog even een taalcursus! Als je alvast wat basisuitdrukkingen kent, kom je beter uit de voeten dan wanneer je een woordenboek moet pakken op het moment dat de ober al aan tafel staat. Met de apps die we voor dit overzicht selecteerden, wordt leren weer leuk: er zijn apps die woordjes leren tot een soort spel maken. Ben je het Engels aardig machtig, dan ligt een enorm aanbod aan taalcursussen op je te wachten, van Creools tot Zulu. Lees meer over taalcursussen volgen op je iPhone en iPad.
Offline kaarten
Het lijkt zo simpel om onderweg even op de kaart te kijken: waar ben ik, wat is er in de buurt en hoe vind ik zo snel mogelijk een supermarkt? Allemaal simpele vragen als je in Europa bent, maar daarbuiten gelden andere regels. De kosten voor dataroaming kunnen flink uit de klauwen lopen voor Google Maps of Apple Kaarten. En misschien ben je in een gebied waar je geen of gebrekkig mobiel bereik hebt. Offline kaarten bieden dan uitkomst en er zijn meerdere apps waarmee je ze kunt meenemen op iPhone en iPad. Verder lezen: de beste apps voor offline kaarten op iPhone en iPad.
Roaming en internet in het buitenland
Buiten de EU moet je gebruikmaken van roaming als je regelmatig even je e-mail en berichtjes wilt checken. Gelukkig is er de afgelopen jaren veel verbeterd, want de schrikbarend hoge tarieven zijn tegenwoordig verleden tijd. Binnen de EU-landen kun je meestal gratis internetten en daarbuiten sluit je een databundel af. Wil je nog een opfrisser hoe het ook alweer zit met roaming? We zetten de mogelijkheden op een rij.
iPhone voorbereiden op de vakantie
Als je de iPhone meeneemt op vakantie, loop je extra risico’s. Vergeet daarom niet om Zoek mijn iPhone in te schakelen, te zorgen dat er een backup van je vakantiefoto’s wordt gemaakt en dat anderen weten waar je bent. Bekijk welke voorzorgsmaatregelen je kunt nemen voor je iPhone voorbereiden op vakantie.
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Openingsfoto: Malias/Flickr CC