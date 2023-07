Zoek je een waterproof speaker voor je tuinfeest, in de badkamer of bij het zwembad? Wij hebben de beste waterbestendige speakers voor je op een rijtje gezet. De meeste werken draadloos via Bluetooth.

Waarom een waterproof speaker?

Het zal je maar gebeuren: na een feestje denk je alles te hebben opgeruimd… behalve je speaker. Die ligt de volgende ochtend doodleuk in de regen, in een plas bier of in het zwembad. Met een waterproof speaker hoef je je geen zorgen te maken, want die kan tegen een plensbui. Met hetzelfde gemak gebruik je de speaker in de badkamer, zodat je tijdens het douchen en badderen van je muziek kunt genieten. In deze gids hebben we de beste waterproof speakers van dit moment op een rijtje gezet.

Hierop moet je letten bij een waterproof speaker

Vroeger moest je speciaal opletten of een speaker wel waterbestendig was en bovendien was er maar beperkte keuze. De geluidskwaliteit liet ook nog wel eens te wensen over. Tegenwoordig is de keuze enorm: bij Coolblue vonden we meer dan 150 Bluetooth-speakers die waterbestendig zijn, in alle prijsklassen en van bekende en onbekende merken. Fabrikanten houden er dan ook steeds vaker rekening mee dat je zo’n speaker op heel veel plekken wilt gebruiken, ook in de douche of op het strand.

Daarnaast wil je natuurlijk een lange speelduur, dus ook daar hebben we ook op gelet bij het kiezen van onderstaande waterproof speakers. Twee fabrikanten zijn goed vertegenwoordigd in de lijst: dat zijn Ultimate Ears en JBL. Zij zijn momenteel de marktleiders met het grootste assortiment. In elke prijsklasse is bij beide fabrikanten wel iets te vinden. Maar gelukkig zijn er ook nog andere fabrikanten die waterbestendige draadloze speakers in het assortiment hebben.

Pas op in de badkamer bij gebruik van speakers die op het stroomnet zijn aangesloten. Als de speaker in bad valt, terwijl jij erin ligt, kan dat een gevaarlijke stroomstoot veroorzaken.

Ultimate Ears waterproof speakers

Bij Ultimate Ears heb je heel wat keuze in verschillende prijsklassen. Het goedkoopst is de Wonderboom, een bolvormige speaker die je voor onder de honderd euro kunt aanschaffen. Hij is er in meerdere kleuren. Wil je een iets beter geluid, dan zijn er de cilindervormige Boom en Megaboom, die sterk op elkaar lijken en qua prijs nauwelijks verschillen. Voor mensen met een wat groter budget is er de Hyperboom in zwart of wit.



Van links naar rechts de Wonderboom, Boom, Megaboom en Hyperboom van Ultimate Ears.

Prijzen Ultimate Ears waterproof speakers

UE Wonderboom 3 UE Boom 3 UE Megaboom 3 UE Hyperboom

JBL waterproof speakers

Ook bij JBL vind je een ruime keuze uit speakers in verschillende kleuren en formaten. Bij JBL vind je veel draagbare speakers die je kunt meenemen op vakantie. Populair zijn de modellen in camouflage-look. Maar je hebt bij JBL ook heel grote partyspeakers, waarmee je geen vrienden maakt met de buren. We maken onderscheid tussen waterbestendige en spatwaterdichte speakers.

Deze JBL-speakers zijn waterproof:

De meest populaire modellen zijn de JBL Go, die er ook in een speciale ECO-variant is. Voor een wat groter model raden we de Charge of de Flip aan. Daarnaast zijn er nog enkele andere modellen voor als je heel specifieke wensen hebt.

Prijzen Ultimate Ears waterproof speakers

JBL Go 3 JBL Go 3 Eco JBL Wind3S JBL Flip Essential 2 JBL Flip 6 JBL Charge 5 JBL Extreme 3

Deze JBL-speakers zijn spatwaterdicht:

Raak je snel je spullen kwijt, dan is de JBL Clip een goed idee, want die heeft een

De JBL Clip is een fijne speaker als je gemakkelijk spullen kwijtraakt, want je kunt deze met een grote karabijnhaak vastmaken aan je tas. Deze is in enorm veel kleuren verkrijgbaar. De Charge Essential is in feite een goedkopere uitvoering van de populaire Charge. En wil je een grote speaker voor een feestje, dan is er bij JBL ook genoeg keuze.

Prijzen Ultimate Ears spatwaterdichte speakers

JBL Clip 4 JBL Charge Essential 2 JBL Pulse 5 JBL Boombox 3 JBL Partybox

Bose waterproof speakers

Ben je fan van het merk Bose, dan is er bij deze fabrikant keuze uit twee draadloze speakers die waterdicht zijn. Ze verschillen vooral in vormgeving. Je kunt kiezen uit meerdere kleuren, waarbij wit, zwart en blauwgroen de vaste keuzes zijn. Zoek je een eerder model, dan kunnen de Bose SoundLink Revolve (ca. 200 euro) en de Bose SoundLink Revolve Plus (ca. 300 euro) ook en optie zijn.

Prijzen waterproof Bose speakers

Bose SoundLink Flex Bose SoundLink Micro

Sony waterproof speakers

Bijna alle draagbare speakers die Sony verkoopt zijn waterbestendig. Er is maar eentje (Sony SRS-XV800) die spatwaterbestendig is en die kost meer dan 600 euro, dus die slaan we voor het gemak even over. Maar dan blijft er nog genoeg keuze over.

Dit zijn de actuele waterproof speakers van Sony:

SRS-XB13 SRS-XB23 SRS-XE200 SRS-XE300 SRS-XG300 JBL Partybox

Sonos waterproof speakers

Sonos heeft heel wat speakers, maar er zijn slechts een paar waterbestendige die draadloos te gebruiken zijn én gemakkelijk mee te nemen zijn. De Sonos Roam is dan de meest geschikte:

Sonos Roam zwart Sonos Roam wit

De Sonos Roam is er ook in een variant zonder microfoon:

Sonos Roam SL zwart Sonos Roam SL wit

Meer waterproof speakers voor je tuinfeest

We hebben de bekendste merken genoemd, maar er zijn nog meer draadloze, waterbestendige speakers voor bij het zwembad en op het strand:

Anker Flare 2

Bang & Olufsen Beosound Explore

Fresh ’n Rebel Soul en Rockbox

Harman Kardon Citation 200

Huawei Sound Joy

Een aantal hiervan hebben we in de prijsvergelijker gezet:

Bang & Olufsen Fresh 'n Rebel Harman Kardon Huawei Sound Joy