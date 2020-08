Dit zijn de beste watersportapps

Watersporters kunnen in hun vakantie niet goed stilzitten. Niks bakken op het strand, niks slenteren door de stad. Het water op! Of je nu zeilt, surft of zwemt: in deze gids zetten we de apps die daarbij helpen op een rij. Zo vind je thuis én op reis alle informatie om jouw watersport optimaal te beoefenen. Ben je een landrot en fiets je liever? Bekijk dan onze vakantiespecial met de beste apps voor mountainbiken en fietsen met iPhone.

KNRM Helpt

Ga je het water op voor een lange tocht, vergeet dan niet deze app van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij te downloaden. De app laat je een vaarplan invoeren en helpt je in geval van nood. Met een druk op de knop bel je met de kustwacht of de KNRM Alarmcentrale. Dat is wel zo veilig als je met je eigen boot het water op gaat. Ook voor de voorbereidingen biedt de app allerlei mogelijkheden.

NL Waterland

Deze app is bedoeld voor zowel de fanatieke watersporter als de recreant. NL Waterland bevat de vaartechnische informatie van de Nederlandse Nieuw Vaarkaart-kaarten, maar ook restaurants, watersportwinkels en andere plekken die voor watersporters van belang zijn. Je vindt er ook hotels of campings, zodat je je watersportvakantie kan plannen. Daarnaast biedt de app info over bruggen en sluizen, jachthavens en plekken om te tanken, zodat je niet met een lege tank komt te zitten.

Waterkaart Live

Navigatie, waterstanden en meteo. Eigenlijk alle basics die je nodig hebt op het water. Deze app van Quote-journalist Martijn de Meulder is een complete waterkaart en vaarkaart van Nederland. Je vindt hierin alle kenmerken van de vaarwegen, betonning, verkeersborden en live informatie over bruggen en sluizen. Alle kaarten zijn offline te downloaden en gebruiken. De app biedt daarnaast honderden waterstandmeetpunten met live waterstanddata, getijcurves, het actuele zeeweer, watertemperatuur, vaarwaterdieptes, gegevens van KNRM-stations en de waterkwaliteit van talloze Nederlandse zwemwaterplekken. En natuurlijk de actuele Scheepvaartberichten met werkzaamheden en stremmingen.

Heel erg compleet en kost nog geen 5 euro per jaar.

Blue Water App

Heb je een eigen boot en trek je er graag op uit, dan kan de Nederlandse Blue Water App je daarbij helpen. De app is gemaakt voor eigenaren van een motor- of zeiljacht en laat je zoeken naar een ligplaats. De app heeft een verzameling van havens en je bekijkt allerlei info zoals beschikbaarheid en de prijs van de ligplaats. Je kan zelfs via de app betalen, zodat je niet meer naar de havenmeester hoeft te gaan. De app gebruik je locatie om jachthavens in de buurt aan te geven, dus je hoeft nooit lang te zoeken.

Waterkaarten

Vergelijkbaar met de Blue Water App is deze Waterkaarten-app. Voorheen gemaakt door de ANWB, nu door een externe ontwikkelaar, al bevat het nog wel content van de ANWB. Deze biedt een overzicht van de binnenlandse waterkaarten en de ANWB Wateralmanak. Daarnaast bevat de app informatie over vaarwegen en openingstijden van bruggen/sluizen en gegevens van alle jachthavens en jachthavenvoorzieningen in Nederland. Alle informatie is offline te raadplegen.

De waterkaarten zijn gelijk aan de papieren waterkaarten van de ANWB. Je ziet dus geen Google Maps-kaart, maar een getekende kaart van de waterwegen en hun diepte. Een uitgebreide legenda laat zien waar alle icoontjes voor staan. Ook kun je jouw eigen locatie op een kaart zien. Via de zoekfunctie kun je havens, bruggen, sluizen en vaarwegen vinden. Als je op een resultaat klikt, zie je alle voorzieningen en relevante tijden. Zo weet je meteen of een haven een stortplaats voor het chemisch toilet heeft of hoe laat een bepaalde sluis open gaat.

Waterkaarten is de eerste zeven dagen gratis te gebruiken. Daarna moet je betalen voor het gebruik. Je kan daarbij kiezen voor een week, een maand of een jaar, waarbij de prijs varieert van een paar euro tot een paar tientjes. Als je binnen de proefperiode van twee dagen een abonnement afsluit, ben je het restant van die proefperiode echter kwijt. Dus het is slim om bij een weekabonnement te wachten tot de eerste twee proefdagen voorbij zijn.

Boating-apps van Navionics

De apps van Navionics bieden gedetailleerde waterkaarten voor de hele wereld. Met de Boeting-Apps kun je Navionics-kaarten uploaden, de GPS-positie op de kaart zien, scrollen en zoomen. De kaarten zijn offline te gebruiken. Je kunt Navionics gebruiken om thuis een trip te plannen, maar ook om onderweg jouw locatie te zoeken, jachthavens te vinden en objecten die je nog gaat tegenkomen nader te bekijken. De app met waterkaarten van Groot-Brittannië en Nederland (UK & Holland) kost een paar tientjes.

Als je liever kaarten van andere Europese landen tot je beschikking hebt kun je ook de Navionics app van Europa kopen. Die kost iets meer dan de Nederlandse versie en daarvoor krijg je waterkaarten van een groot aantal Europese landen, met uitzondering van Groot-Brittannië, de Kanaaleilanden, Ierland, Denemarken, de Canarische Eilanden, de Azoren en Madeira. Ga je verder reizen, dan zijn er ook kaarten voor de Verenigde Staten, de Caribbean en meer.

iSailor

Zeevaarders kunnen moeilijk om deze gratis te downloaden app heen. Na een in-app aankoop van een paar tientjes voor de Nederlandse Noordzee of soortgelijke bedragen voor andere wateren wereldwijd, kan je eenvoudig je locatie op kaart zien, informatie over de wateromgeving raadplegen en routes plotten. Transas combineert een overzichtelijke interface met belachelijk veel opties, zoals bijvoorbeeld lokalisatie via AIS Class B in plaats van GPS.

Er zijn verschillende manieren van oriënteren op de kaart (bijvoorbeeld met het Noorden altijd omhoog). Je krijgt een indicatie van de resterende vaartijd en de app heeft speciale nachtkleuren zodat je in het donker niet wordt verblind door je iPhone of iPad. Je kan je routeinformatie exporteren in verschillende bestandsformaten, waaronder GPX dat door praktisch elke kaartentoepassing wordt ondersteund. Als je niet meteen 30 of 35 euro wilt neerleggen voor Boating-apps, is Transas de uitgelezen app om te kijken of je een vaarroute-app nodig hebt. Er is zelfs een Apple Watch-app, zodat je vanachter het roer alleen nog maar op je pols hoeft te kijken om je coördinaten vast te stellen.

Windfinder

Die-hard surfers nemen hun board op vakantie gewoon mee. Plank bovenop de auto en gaan. Eenmaal in het buitenland moet je wel weten waar het weer geschikt is voor een dag op het water. De Windfinder-app laat de golven en het weer voor meer dan 40.000 locaties wereldwijd zien en is daarom zeer handig voor kitesurfers, windsurfers, surfers, zeilers en paragliders.

De waarnemingen zijn realtime en afkomstig van meer dan 20.000 weerstations. In de app zie je voorspellingen voor de komende 6 dagen, in tijdstappen van drie uur. Zo kunnen watersporters natuurlijk de windsnelheid en -richting zien, maar ook de temperatuur, bewolking, neerslag, luchtdruk, golfhoogte & richting van de golven. Als je niet wil betalen, dan kan je uit de voeten met de gratis versie met reclame. Windfinder Pro is advertentievrij.

My Tide Times

Alles over eb en vloed vind je in deze app. De app is niet alleen handig als je naar het strand gaat, maar ook als je gaat surfen of gaat vissen. Je ziet in één oogopslag wanneer het eb en vloed is en de app geeft ook de maanstanden weer. De Nederlandse locaties in de app concentreren zich vooral bij de Waddeneilanden, Zeeland en Zuid-Holland. De gratis versie bevat advertenties, die je met de betaalde versie van de app kan afkopen. Bijkomend voordeel van deze betaalde versie zijn de widget en Apple Watch-app.

Watersport Fryslan

De Watersport-app van de provincie Friesland is zeer handig voor zeilers, vaarders en zwemmers in die provincie. De app legt verkeersborden langs het water uit en laat zien waar je deze zomer wel en niet in het water kunt springen voor een frisse duik. Ook handig: de app geeft alle bruggen en sluizen in de provincie op een kaart (of in een lijstweergave) duidelijk weer, aangevuld met de brugtijden van dit jaar. Bij de zwemlocaties zie je aan de kleur of je er kan zwemmen. Bij iedere zwemlocatie zie je ook de faciliteiten die op die locatie voorhanden zijn, met een foto van de plek.

VaarWater

Niet naar Friesland maar liever in de buurt van Amsterdam dobberen, dan moet je VaarWater hebben. De VaarWater-app bevat alle informatie over het water in en rondom Amsterdam, zodat pleziervaarders hun tocht kunnen plannen. De app geeft je huidige vaarsnelheid weer en biedt navigatie naar favoriete locaties. Je kan met de app ook misstanden op en aan het water ontvangen, zodat je meteen weet als er iets loos is.

Wisuki

Deze app weet alles over het weer op het water. Of je nu meer wil weten over de wind, golven of de voorspellingen voor het getij, in deze app vind je het allemaal. Met Wisuki kun je dus op basis van je wensen je watersportactiviteiten plannen, of je nu wil surfen, vissen of zeilen. De app bestaat ook een uit community, waarin je kan communiceren met andere gebruikers. De voorspellingen worden per uur of per drie uur aangegeven. Voor de volledige toegang moet je wel een paar euro per maand betalen. Betaal je per jaar, dan ben je iets goedkoper uit.

Andere apps voor watersporters

WattWatch - The tide calendar (€2,29, Watch , iOS 13.0+) - Toont de getijden en waarschuwt bij hoogwater. Ook als Apple Watch-app!

, iOS 13.0+) - Toont de getijden en waarschuwt bij hoogwater. Ook als Apple Watch-app! The Lighthouse (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 9.3+) - Goedkopere app om mee te navigeren op het water. Vind havens in de buurt en de snelste route er naartoe.

, iOS 9.3+) - Goedkopere app om mee te navigeren op het water. Vind havens in de buurt en de snelste route er naartoe. Knots 3D (Knopen) (€5,49, iPhone/iPad, iOS 8.0+) - Voor alles bestaat een app, dus ook om die verdomde zeilknopen onder de knie te krijgen.

Het Getij (€3,49, iPhone, iOS 8.0+) - Jaren geleden bespraken we Het Getij, een app voor zeilers, duikers, vissers en surfers waarmee je waterstanden kunt checken. De app van Martijn de Meulder bestaat nog steeds, is gericht op Nederland en ook geschikt voor de beroepsvaart.

Suggesties van iCulture-lezers

Via iCulture-lezer Pieter kregen we nog deze tips:

Windy: wind & waves forecast (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 10.0+) - “Mooie en accurate windvoorspelling”, aldus iCulture-lezer Bas.

, iOS 10.0+) - “Mooie en accurate windvoorspelling”, aldus iCulture-lezer Bas. WinGPS Marine (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.1+) - De favoriet van iCulture-lezer Klaas, waarbij je elk jaar een kaart koopt. “De kaarten worden wekelijks geupdatet. Door Baz-berichten van de hydrografische dienst. Ik gebruik het programma op de pc al 20 jaar.” Nu is de app ook voor iOS beschikbaar.

Vaarkaart Nederland (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 9.0+) - Een app met vaarkaarten die goedkoper zijn dan die van de ANWB.

, iOS 9.0+) - Een app met vaarkaarten die goedkoper zijn dan die van de ANWB. Waterwegen (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 9.0+) - Alles in een app voor de watersport.

Los van deze apps is het ook altijd van belang om het weer in de gaten te blijven houden. Is het wel verstandig om het water op te gaan en waait het niet te hard? In onze lijst van de beste weerapps voor iPhone en iPad vind je een geschikte app die je altijd op de hoogte houdt van de weersomstandigheden.

Bekijk ook Dit zijn de beste weerapps voor iPhone en iPad Dit zijn de beste weerapps voor de iPhone en iPad. Wat is de beste gratis weerapp en welke is het mooist? Welke andere weerapps zijn nog meer de moeite waard? In deze gids zetten we de leukste en meest betrouwbare weerapps voor je op een rij.

Dit artikel is onderdeel van de iCulture Vakantiespecial en is geactualiseerd in augustus 2019. Heb je tips of opmerkingen? Stuur dan een reactie via onderstaande link.