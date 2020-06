Fietsaccessoires voor de iPhone

Sinds je geen iPhone meer mag vasthouden op de fiets, is er meer dan ooit behoefte aan allerlei accessoires. Bijvoorbeeld om je iPhone aan het stuur vast te maken, maar ook connected accessoires om veiliger te kunnen fietsen. En als je dan even afstapt om de route te checken, dan wil je natuurlijk niet dat de iPhone uit je hand glipt. Gelukkig zijn er genoeg accessoires voor fietsers die je iPhone beschermen, zodat je toestel geen schade oploopt. Of je nou op de fiets naar school of werk gaat, of op de fiets erop uittrekt: de gaafste plekken om met je iPhone te ontdekken zijn ook de plekken waar het toestel de meeste risico’s loopt. In het drukke verkeer of tijdens een ritje door het bos.

Deze accessoires gaan we bespreken:

Slimme fietshelm: Lumos Matrix Urban

Je gelooft het misschien niet, maar deze luxe fietshelm met iPhone-koppeling is gewoon verkrijgbaar in de Apple Store. Apple nam in 2018 al een simpele variant van de Lumos Helmet in het assortiment op en heeft nu de nieuwste toegevoegd. De Matrix Urban is een luxere variant die ook geschikt is voor skateboarden, snowboarden, skieën en skeeleren.

Via de iPhone-app kun je de helm configureren en het display op de achterkant aanpassen aan je persoonlijke smaak. De helm is voorzien van een RGB-matrix waarmee je niet alleen herkenbaar bent op de straat, maar ook je richting kunt aangeven. Er zitten automatische waarschuwingslampjes op, vergelijkbaar met een remlicht. Je kunt het knipperlicht met de meegeleverde draadloze remote of via de Lumos-app activeren. Omdat je je iPhone niet in de hand mag hebben, is de remote de aangewezen methode. De helm kost 279 euro bij Apple.

De helm is waterbestendig en is ook geschikt om in regen of sneeuw te dragen. Voor extra draagcomfort zijn twee formaten binnenbekleding meegeleverd. Er is ook gedacht aan een opening voor mannen en vrouwen die hun haar in een staartje dragen. De ingebouwde accu gaat 4 tot 10 uur mee en moet dan 5 uur aan de lader..

Slim fietslampje: LightGuard Connect

De LightGuard Connect is een slim achterlichtje met remlichtfunctie en noodsignaal. Ideaal als de dagen wat donkerder worden. De LightGuard Connect-lamp is via Bluetooth te koppelen met je iPhone en biedt in combinatie met de WayGuard-app de mogelijkheid om automatisch een noodsignaal te sturen. Er zit een sensor in die een val herkent. Helaas werkt dit alleen in het land van de fabrikant, Duitsland. Je schijnt er ook een ongevallenverzekering van AXA bij te krijgen, maar ook dat zal niet wereldwijd gelden.

Gelukkig heb je ook zonder deze noodfunctie nog iets aan het slimme fietslampje. Hij is namelijk ook te gebruiken als remlicht. Een ingebouwde sensor herkent dat je afremt en laat dan de lamp 5x feller schijnen. Je koopt dit fietsachterlichtje voor €70 bij Amazon en krijgt dan een MicroUSB-kabel en bevestigingsmateriaal meegeleverd. Je hebt hiervoor een stang met een diameter tot 18 mm of van 25-31 mm nodig. De accu gaat 12 uur mee.

Fietsnavigatie met app

Fietsnavigatie is bedoeld voor de fanatieke fietser. Deze accessoires zijn bedoeld voor mensen die elk weekend op de fiets stappen om een mooie route te rijden. Snelheid is daarbij niet belangrijk, genieten wel. Je gebruikt fietsnavigatie vooral om niet de weg kwijt te raken of om mooie routes te vinden. Je kunt daarvoor natuurlijk ook de fietsfuncties van Google Maps op de iPhone gebruiken, maar soms wil je een wat meer gespecialiseerde oplossing.

De belangrijkste merken hiervoor zijn Garmin Edge en Mio Cycle, maar je zou eventueel ook naar navigatiesystemen van Polar kunnen kijken. Je kunt navigatiesystemen vaak koppelen aan apps zoals Strava, zodat je precies kunt zien waar je gefietst hebt en op welk deel van de route je de mooiste plekjes zag. Fabrikanten zoals Garmin brengen zelf ook apps uit, waarmee je de gegevens kunt uitlezen.

Fietscomputer met app

Fietscomputers zijn op een heel ander publiek gericht dan de fietsnavigatiesystemen die we hierboven bespreken. Navigatie is minder belangrijk, omdat je vaak fietst op plekken die je al kent. Je kunt sensoren aan de fietscomputer koppelen, die je prestaties nog nauwkeuriger meten. Dit werkt meestal via ANT+ of Bluetooth.

Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit de Wahoo ELEMNT, Mio Cycle of Garmin Edge. Deze zijn te koppelen met een cadanssensor of vermogensmeter die je via de fietscomputer of de iPhone kunt uitlezen. Ook hebben deze fabrikanten vaak eigen apps, die al dan niet met HealthKit werken.

Fietshouder

Sinds het vasthouden van een iPhone op de fiets niet meer is toegestaan is er steeds meer vraag naar goede fietshouders voor het stuur. De keuze is reuze: je kunt voor elk type smartphone wel een geschikte houder vinden, zodat jij veilig en zonder risico op een bekeuring over straat kunt. Je houdt dan wel zicht op je navigatie-app en kunt makkelijker de muziek bedienen op momenten dat je even stilstaat bij het stoplicht. We hebben een apart overzicht gemaakt met handige fietshouders.

Populair onder iCulture-lezers is de Quad Lock, die ook in de Apple Store verkrijgbaar is.

Fietstrainers voor binnenshuis

Als het buiten koud wordt heb je niet altijd zin om naar buiten te gaan. Toch hoef je je fietstraining niet over te slaan, want met deze inklapbare fietstrainer kun je gewoon op je eigen racefiets gaan zitten. Ze worden onder andere gemaakt door Wahoo en Tacx en ze zijn verkrijgbaar in verschillende prijsklassen. Een voorbeeld is de Wahoo Kickr Snap (ca. 500 euro). Deze wordt geleverd zonder stuurcomputer of headunit. Die heb je namelijk helemaal niet nodig omdat je al beschikt over een iPhone of iPad.

Kies je bijvoorbeeld voor Vortex, dan werkt het samen met het FE-C ANT+ protocol. Hiermee is de trainer aan te sturen door alle apps en softwareprogramma’s die met ANT+ werken zoals Zwift, Kinomap of VirtualTraining. Vaak krijg je er een proefperiode bij voor apps zoals Zwift en Tacx Premium. Let bij het aanschaffen op of het accessoire inklapbaar is en hoe krachtig de elektro-rem is. De rem kan bij de Tacx Vortex Smart fietstrainer een stijgingspercentage van maximaal 7% simuleren. Je bepaalt zelf welke trainingsniveau je wilt combineren met welke trainingsmogelijkheden.

Waterbestendig hoesje

Het blijft niet altijd droog als je aan het fietsen bent. Een waterbestendig hoesje voor je iPhone kan dan een lifesaver zijn. Hoewel tegenwoordig de meeste iPhones waterbestendig zijn en ze een regenbui best wel overleven, heb je soms wat meer bescherming nodig. De iPhone kan namelijk zomaar uit je hand vallen, in een plas. Met een rugged case ben je dan beter af.

