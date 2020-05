Ben je regelmatig in de buurt van water en wil je het zekere voor het onzekere nemen? Overweeg dan deze waterproof cases voor je iPhone. Handig in het (zwem)bad, tijdens watersport, op het strand of in de sneeuw. Kies uit waterproof cases van bekende fabrikanten en ontdek ook een goedkopere truc.

Waterproof iPhone-cases

Door de coronacrisis gaan meer mensen het water op. Op het water kun je toch even een buitenshuis ontstpannen en is het gemakkelijk om 1,5 meter afstand te houden. We raden aan om niet de Amsterdamse grachten op te gaan, maar af te stevenen op de grotere meren en plassen. Zo’n dagje uit mag natuurlijk niet eindigen in een tranendal, dus kun je je iPhone maar beter beschermen.

Een waterproof iPhone-case kan in allerlei situaties van pas komen. Je loopt vaak door de regen, houdt van watersport, of ligt graag met je iPhone in bad. Misschien wil je zelfs wel douchen met je iPhone. In al die gevallen is het handig om een regenjas voor je iPhone achter de hand te hebben, om waterschade te voorkomen. Want ook al is je iPhone waterbestendig, helemaal waterdicht is ‘ie niet en Apple geeft dan ook geen garantie bij waterschade.

Vooraf geven we je graag een leuke DIY-tip! In plaats van een waterproof case die blijft drijven, kun je ook een schuurblok van kurk met een touwtje vastmaken aan je iPhone. Wanneer de telefoon overboord gaat, blijft het toestel drijven en zakt het nooit dieper weg dan de lengte van het koord. Je koopt zo’n schuurblok voor weinig bij de bouwmarkt. Boor er een gaatje doorheen en maak met een koordje vast aan de telefoon. Je kunt ‘m ook met felle tape vastplakken, zodat het goed opvalt. Deze tip kregen we toegestuurd door iCulture-lezer Engelbert, bedankt!

Apple is zelf ook bezig om de iPhone waterbestendiger te maken. Sinds de iPhone 6s zijn alle openingen voorzien van siliconenstrips, om te zorgen dat er minder snel water binnendringt. De iPhone 11 is zelfs bijna waterdicht. Daarnaast heeft Apple patenten om een waterproof iPhone te maken. Heb je nog niet zo’n extra waterbestendig toestel, dan kun je altijd terugvallen op hoezen en cases van externe fabrikanten zoals LifeProof.

Zelfs als jouw toestel wél goed bestand tegen water is, kan het zin hebben om een extra hoes te gebruiken, want ze hebben vaak een hogere IP-rating dan de iPhone zelf. Op die IP-rating komen we onderin het artikel nog terug. Een andere reden om altijd een speciale hoes te gebruiken is om te zorgen dat water het materiaal van je iPhone niet aantast. Onder de douche zal dit niet van toepassing zijn, maar in zee loop je meer risico.

LifeProof Fre Case

De LifeProof Fre is volgens velen de beste waterbestendige hoes die momenteel voor de iPhone op de markt is. Er zijn verschillende modellen voor alle iPhone-modellen. LifeProof is tegenwoordig onderdeel van OtterBox, een bekende fabrikant van waterbestendige hoezen. De fabrikant levert constant goede kwaliteit, waarbij de Fre tegenwoordig het populairste model is. Deze beschermhoes heeft een krasbestendige screenprotector en overleeft een uur onder water op een diepte van 2 meter. De LifeProof FRE heeft een IP68-beoordeling voor waterbestendigheid. Dat is net iets beter dan sommige iPhones.

Omdat het hier om een algemene ‘outdoor case’ gaat, biedt de LifeProof Fre Case ook een stevige bescherming, zodat hij een val van twee meter hoogte moet kunnen doorstaan. Je houdt toegang je oplaadpoort, maar deze zit wel verstopt achter een deurtje. De hoes is te koop voor verschillende iPhone-modellen. Hieronder vind je prijzen voor de iPhone 11 variant. Verkrijgbaar in diverse kleuren.

Catalyst case

Catalyst is een wat minder bekend merk. Ze claimen de meest beschermende iPhone-hoes ter wereld te produceren, die al je avonturen aan kan. Toch blijft je iPhone volledig functioneel. De hoes voldoet aan de militaire standaarden om een val van 2 meter te overleven en is gemaakt van stootbestendig polycarbonaat, met een schokabsorberende rubberen bumper, waterbestendige strips van siliconen en membranen die ook je oplaadpoort waterdicht maakt.

Als je je regelmatig bij dieper water begeeft, is de Catalyst ideaal, want daarmee kun je tot 10 meter diepte gaan. De camera is nog gewoon nog bruikbaar en je kunt zijschakelaar bedienen door aan een speciaal knopje te draaien.

Bekijk de Catalyst case: $65 tot $89 (let op verzendkosten).

Cozycase Waterproof Case

Ben je op zoek naar een waterproof case, maar let je ook een beetje op de centen? Dan is de Cozycase waterdichte hoes misschien wel iets voor jou. Deze hoes beschermt je iPhone volledig, dus ook het scherm. Je kunt je iPhone draadloos blijven opladen omdat de hoes niet zo dik is. Wel zitten de verschillende onderdelen erg stevig aan elkaar. Zo stevig zelfs dat je er een speciaal accessoire bij krijgt om ze los te wrikken.

Bekijk de Cozycase Waterproof Case: ca. €20 bij Amazon.

OtterBox Defender Case

OtterBox is het moederbedrijf van het eerdergenoemde merk LifeProof. Maar ze maken zelf ook waterbestendige cases, zoals de OtterBox Defender-serie. Die kan je iPhone wel beschermen tegen wat spatten, maar het zeker geen waterproof case. De OtterBox is dan ook vooral bedoeld om je iPhone te beschermen tegen stoten en vallen. We raden deze hoes eigenlijk alleen aan als je een iPhone 6 (Plus) of ouder hebt, want die iPhones zijn niet waterbestendig.

De beschermhoes bestaat uit drie lagen. De eerste laag is doorzichtig en beschermt het display. Laag twee bestaat uit zeer stevig polycarbonaat en voorkomt valschade. De derde laag is van siliconenrubber en maakt je toestel schok- en stootbestendig. Het zorgt er bovendien voor dat je meer grip op je toestel hebt. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de toegang tot poorten en knoppen. Zo blijven je poorten en knoppen van je telefoon toegankelijk in de hoes. Makkelijk op de bouwplaats, maar biedt niet voldoende bescherming als je iPhone in het water valt.

Aquapac zakjes

Zit je niet te wachten op een case rondom je stijlvolle iPhone, dan kun je hem ook in een waterdicht zakje doen als je hem toch niet gebruikt. Handig als je bijvoorbeeld op een regenachtige dag met een gerust hart wil mountainbiken en je smartphone toch de meeste tijd in je tas zit. Er zijn tal van dit soort waterdichte zakken, al is de Aquapac uitgerust met een handig koord voor om je nek en kun je er ook nog gewoon mee bellen en fotograferen.

Je fotografeert in dat geval wel door een doorzichtige laag heen, wat ongetwijfeld invloed heeft op de kwaliteit van je foto’s. De mogelijkheid om je iPhone te bedienen is wat ons betreft dan ook meer een uitkomst als je plotseling gebeld wordt en snel moet opnemen. Bruikbaar tot een diepte van 10 meter!

Via iCulture-lezer Linda kregen we de tip dat je iPhone wel heel heet kan worden in deze zakjes, dus pas op bij warm weer.

Bekijk de Aquapac zakjes: ca. 30 tot 50 euro bij Bol.com

WakaWaka zakjes

Met de WakaWaka Waterproof Pouch blijven je waardevolle spullen droog als je in een stortbui, sneeuwstorm of modderpoel belandt. Stop bijvoorbeeld je iPhone, oplader, geld, sleutels of zaklamp in deze water- en stofdichte hoes. Met de draagband neem je de hoes ook mee het water in. Hij is tot 10 meter diepte waterdicht. Dankzij de doorzichtige voorkant, bedien je de smartphone gewoon als deze in de hoes zit, al zal het maken van foto’s iets lastiger zijn.

Je geeft met deze hoesjes ook nog aan een goed doel, want voor elke verkochte Waterproof Pouch wordt er door de WakaWaka Foundation een WakaWaka-lamp op zonne-energie gedoneerd aan een familie in nood.

Bekijk de WakaWaka Waterproof Pouch: ca. €15 bij Bol.com.

Druk-en-sluitzakjes

Je hoeft niet altijd een dure waterproof case te kopen, als je tijdelijk je iPhone wilt beschermen tegen vocht, zand en vuil. Hier zijn enkele creatieve oplossingen.

iCulture-lezer Roel heeft een eenvoudige en goedkope oplossing gevonden om in bad te kunnen lezen. Gebruik een druk-en-sluit-zakje (bijv. van IKEA of de supermarkt) en maak aan één kant een gaatje voor de oordopjes. Het is niet waterbestendig genoeg om langdurig te kunnen onderdompelen, maar je iPhone of iPad mini is wel beschermd als deze uit je handen glipt. Soortgelijke zakjes koop je ook bij de supermarkt. Het zijn de zakjes die je ook moet gebruiken om op de luchthaven cosmetica in je handbagage te mogen meenemen. Let wel op dat je exemplaren koopt zonder te veel opdruk, want anders kun je het scherm niet meer goed aflezen.

Waarom een waterproof iPhone-case?

Voor dagelijks gebruik heb je geen waterproof case nodig, tenzij je een beroep hebt dat met water te maken heeft. Ben je zeil- of zweminstructeur, moet je inspecties op het water uitvoeren of werk je in een andere omgeving met veel water, dan kan het wel handig zijn. Ook tijdens vakanties kan het een rustig gevoel geven als je tijdens het zwemmen, kajakken en op het strand liggen niet bang hoeft te zijn dat je iPhone beschadigd raakt.

De meeste waterproof cases beschermen ook tegen stof, zand en vallen. Dat de recente iPhones waterdicht zijn wil niet zeggen dat je ze in water kunt onderdompelen. Het is meer bedoeld als simpele bescherming voor als je de iPhone per ongeluk in het water laat vallen.

Bekijk ook Welke iPhones zijn waterdicht? Welke iPhones zijn waterdicht? Kun je ermee douchen en in de regen lopen? Al je vragen over de waterbestendigheid van iPhones beantwoorden we in dit artikel. Want ook al is een iPhone waterdicht, er zijn vaak nog wel beperkingen wat garantie en blootstelling aan water betreft, die je moet kennen voordat je met je iPhone het zwembad in springt.

Waarop letten bij een waterproof iPhone-case?

Wil je je iPhone blijven gebruiken, dan is het belangrijk dat het scherm en alle knoppen nog goed bereikbaar zijn. Een belangrijk detail om op te letten is bijvoorbeeld of je de Touch ID-sensor nog kunt gebruiken met de case als jouw iPhone dat heeft. Ook wil je niet inleveren op grip. Test voordat jouw case te water gaat ook eerst even of deze goed waterdicht is, door bijvoorbeeld onder te dompelen, waarbij je de case vult met goed vochtabsorberend toilet- of keukenpapier. Mocht er toch water zijn binnengedrongen, dan valt dat meteen op. Je kunt daarna met een gerust hart je iPhone in de case stoppen.

De belangrijkste eigenschap van een waterproof case is natuurlijk dat water buiten blijft. Wil je de hoes de hele dag gebruiken, dan kan het prettig zijn als de hoes redelijk dun en licht is. Een opvallend kleurtje kan zorgen dat je de hoes gemakkelijk kunt terugvinden, als hij in het water valt. De hoesjes slijten redelijk snel als je ze vaak gebruikt om te zwemmen.

IP-rating

Bij waterdichte hoesjes zie je vaak aanduidingen als IP67 en IP68. Wat betekenen die cijfers eigenlijk?

Het eerst getal staat voor het binnendringen van allerlei voorwerpen. De nummers 1 t/m 4 zijn daarbij voor ons niet interessant. Goede bescherming begint pas vanaf 5:

5 – Gedeeltelijke bescherming tegen stof, zodat er nauwelijks stof, zand en ander vuil kan binnendringen.

6 – Stofvrij, deze cases zijn volledig stofdicht.

Het tweede getal geeft aan hoe goed de bescherming tegen vocht is. Ook hier begint het pas interessant te worden vanaf nummer 5 of hoger.

0 – Geen bescherming tegen vocht.

1 – Bescherming tegen verticaal vallende druppels, overleeft 10 minuten in miezerige regen.

2 – Bescherming tegen druppels tot een hoek van 15 graden, overleeft 10 minuten in lichte regen.

3 – Bescherming tegen sproeien onder een hoek tot 60 graden, overleeft 5 minuten in een regenbui.

4 – Bescherming tegen plenswater, overleeft regen en een glas water dat er overheen valt.

5 – Bescherming tegen sproeiwater, overleeft even onder de kraan houden en douchen, mits het water niet te hard stroomt.

6 – Waterbestendig – Er dringt nauwelijks water binnen, overleeft langdurig onder de kraan houden en hevige stormachtige regen.

7 – Dompeldicht – Er dringt geen water binnen, overleeft kortdurende onderdompeling in zwembad, bad of toilet.

8 – Waterdicht – Kan langdurig onder water ondergedompeld zijn.

Op de verpakking van waterbestendige producten zul je meestal de aanduiding IP67 (goed) of IP68 (net iets beter) aantreffen. Een waterdichte case of vrijwel altijd ook stofdicht.