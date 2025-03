De Zens 4-1 Wireless Charger met Qi2 is op papier misschien wel de perfecte alles-in-1-oplader, maar hoe is dat in de praktijk? In deze review lees je ons oordeel van deze uitgebreide Apple-oplader.

De afgelopen jaren hebben we meerdere opladers van het Nederlandse merk Zens getest, maar we waren daar niet altijd even enthousiast over. De nieuwere Zens 4-1 Wireless Charger met Qi2 zag er wat ons betreft meteen al een veelbelovender uit. Het was dus tijd om deze nieuwe Zens-lader eens onder de loep te nemen en in deze review lees je ons oordeel over de Zens 4-1 Wireless Charger met Qi2. Hebben we eindelijk de perfecte alles-in-een-oplader gevonden?

Review, tekst en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De test is uitgevoerd in maart 2025 en beschrijft de situatie op dat moment. De Zens 4-1 Qi2 Wireless Charger is voor deze review beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Zens 4-1 Wireless Charger met Qi2 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Zens 4-1 Wireless Charger met Qi2:

Alles-in-1 oplader voor iPhone, iPad, Apple Watch en AirPods

Qi2 gecertificeerd, werkt met MagSafe

MFi-gecertificeerde kantelbare Apple Watch-oplader

Qi-oplaadplek voor AirPods

Ingebouwde usb-c-poort voor vierde apparaat (zoals een iPad)

Oplaadsnelheid: 15W (Qi2), 7,5W (Apple Watch), 5W (AirPods) en 60W (usb-c)

Combinatie van aluminium en siliconen/rubber

MagSafe-magneet is kantelbaar

Apple Watch-oplader zowel rechtop als liggend te gebruiken

Vierde oplaadplek met usb-c geschikt voor iPad of MacBook

Beschikbaar in wit

Prijs: zo’n €140,-

Zoals je wellicht al kon lezen in onze recente review van de LINQ 3-in-1 ProCharge Qi2-lader, zijn we bij iCulture al jaren op zoek naar de perfecte oplader. We hebben opladers getest van Belkin, Anker, TechProtection, Cubenest, maar ook al eerdere laders van Zens zelf. De perfecte alles-in-1-oplader hebben we nog niet kunnen vinden, omdat we een aantal punten hebben waar in onze ogen elke oplader aan moet voldoen:

Geschikt voor MagSafe met magnetische bevestiging (in verband met Stand-by modus en gemak)

15W draadloos opladen (minimaal)

Aparte Apple Watch-oplader die zowel liggend als rechtopstaand kan (niet hangend, zoals bij veel Belkin-laders het geval is)

Ondersteuning voor snelladen van de Apple Watch (in verband met slaaptracking)

Verkrijgbaar in wit

Deze Zens 4-1 Wireless Charger voldoet eigenlijk aan alles en voegt daar nog wat extra functies aan toe.

Design Zens 4-1 Wireless Charger met Qi2

Als we qua design naar deze nieuwe Zens 4-1 Wireless Charger met Qi2 kijken en deze vergelijken met de eerdere opladers van Zens, dan zijn we zeer positief verrast. De oplader is van kwalitatief hoogstaande materialen gemaakt, voelt zwaar aan en blijft daardoor ook stevig op zijn plek staan. Het design is bovendien erg simpel, met witte en zilverkleurige accenten. Dat is eigenlijk precies wat we van een lader willen. Het moet niet te opvallend zijn, zoals wel het geval is bij de modulaire opladers van Zens.

Wat we het grote nadeel vonden aan de modulaire Zens-opladers, met als meest recent geteste versie de Zens 4-in-1 modulaire draadloze oplader, is dat er zoveel sprake is van vreemde vormen, gekke kiertjes en rare patroontjes. Door de witte stippeltjes leek het net alsof de oplader heel vies of stoffig is, terwijl de vreemde vormen en gleuven in het oppervlak er juist voor zorgen dat hij ook daadwerkelijk makkelijker vies wordt en lastiger af te stoffen is.

Daar is bij deze nieuwe Zens 4-1 Wireless Charger met Qi2 geen sprake meer van. Het hele design is lekker strak en simpel, zonder al teveel poespas. Door dit eenvoudige design valt hij ook een stuk minder op en dat is wat ons betreft ook de bedoeling van een oplader. Hij moet mooi wegvallen op een bureau of nachtkastje en niet de aandacht trekken.

Wat we ook fijn vinden, is dat de bovenkant van de basisplaat afgewerkt is met een soort rubberachtig siliconen. Dat geeft het een premium uitstraling en feel, hoewel stof daardoor wel wat lastiger weg te halen is. Maar we vinden dit toch prettiger dan de gladde plastic afwerking van de eerder genoemde LINQ ProCharge 3-in-1. Het zorgt er bovendien voor dat de AirPods-oplaadcase makkelijker op zijn plek blijft liggen.

Wel een statuslampje, maar geen irritatie

Waar we bij dergelijke opladers ook vaak op letten, is of er een statuslampje op aanwezig is en of deze in de praktijk vervelend kan zijn. Bij de LINQ-oplader vonden we deze erg vervelend, vooral als je hem naast je nachtkastje zet. Bij deze Zens-lader is daar veel beter over nagedacht. Het lampje zit namelijk aan de achterkant en brandt alleen als je de AirPods-case draadloos oplaadt. Bij het opladen van de iPhone, Apple Watch of ander apparaat met usb-c brandt dit lampje niet en dat is ook helemaal niet nodig. En als het lampje dan brandt, is hij wat ons betreft helemaal niet storend. Dit geeft alleen maar aan dat daar bij het ontwerpen van deze lader ook over nagedacht is.

Zens 4-1 Wireless Charger Qi2 in gebruik

Het opladen van je apparaten met deze Zens-lader is wat ons betreft prima in orde. Door de goede specificaties laden de meeste apparaten met de hoogst mogelijke oplaadsnelheid op. Daarbij hebben we ook gemerkt dat apparaten niet heet worden en dat er ook geen vervelende zoemende geluidjes klinken (zoals we in het verleden wel eens bij goedkopere opladers gemerkt hebben). Doordat het om een Qi2-oplader gaat, wordt je iPhone via de MagSafe-verbinding met 15W oplaadsnelheid opgeladen. Daardoor gaat het draadloos opladen op de voor iPhone hoogst mogelijke snelheid, afgezien van de iPhone 16-serie die voorlopig alleen met Apple’s eigen MagSafe-oplader tot 25W kunnen.

Wat ook fijn is, is dat het MagSafe-gedeelte zelf ook de rubberen afwerking heeft, waardoor het magnetisch bevestigen van je iPhone bijna geruisloos gaat. Dat is wel zo prettig als je de oplader op je nachtkastje hebt staan en je je partner niet wakker wil maken. Als we dan toch een nadeel moeten benoemen, is dat het MagSafe-gedeelte wat ver naar voren staat, waardoor je iPhone als het ware voor de oplader zelf zweeft. Het MagSafe-deel zit namelijk niet op een recht staafje, maar heeft aan de bovenkant een bocht waardoor hij dus wat naar voren staat. Daardoor is de oplader wat dieper dan veel soortgelijke laders. Het MagSafe-gedeelte is overigens ook te kantelen, waardoor je de kijkhoek goed kunt afstemmen. Dat is vooral handig als je hem op een bureau gebruikt, waar je zowel staand als zittend werkt.

Beter Apple Watch-gedeelte dan andere Zens-laders

Waar voorgaande Zens-opladers vaak tekort schoten, was bij het Apple Watch-gedeelte. Dat was vaak een los accessoire dat je er via usb aan vast moest klikken. Daardoor is het niet zo mooi geintegreerd in de oplader zelf en was het in het gebruik toch een beetje wiebelig. Daar hebben we bij deze alles-in-1-oplader geen last van. Je kan de Apple Watch-puck zowel plat als rechtopstaand gebruiken. Wij gebruiken hem het liefst rechtopstaand, omdat dat bij alle bandjes werkt.

Gebruik je de Apple Watch-oplader rechtopstaand, dan kun je gebruikmaken van de meegeleverde opvulkussentjes. Deze bevestig je aan de nek van de Apple Watch-oplader, om de ruimte op te vullen tussen de kast van de Apple Watch en de bodemplaat zelf. Dat zorgt ervoor dat de Apple Watch mooi recht ligt en niet gaat draaien. Het is geen vereiste om te gebruiken, maar maakt het geheel net even wat mooier.

Je krijgt twee van zulke kussentjes meegeleverd, zodat alle formaten van de Apple Watch er goed bij passen. Heb je een kleiner model, dan gebruik je de twee kussentjes op elkaar. Bij de grote uitvoering heb je er maar een nodig en heb je een Apple Watch Ultra, dan heb je helemaal geen kussentje nodig. Overigens vinden we het systeem dat Belkin hierop bedacht heeft bij de BoostCharge-oplaadplank wat inventiever: daar zit een draaimechanisme in verwerkt waarmee je de onderkant omhoog draait, afhankelijk van welk model Apple Watch je oplaadt.

Usb-c-poort voor vierde apparaat

Aan de zijkant van de Zens-lader zit een extra usb-c-poort. Die kan je gebruiken om de meegeleverde usb-c-kabel op aan te sluiten om bijvoorbeeld je iPad of MacBook op te laden. Deze poort biedt namelijk een 60W vermogen, voldoende voor de meeste MacBooks. De iPad of MacBook plaats je aan de achterkant rechtop, tegen het balkje aan. Dat ziet er met een MacBook wat gek uit, maar met een gemiddeld formaat iPad kan dat eigenlijk prima. Je zou poort ook nog kunnen gebruiken voor een ander willekeurig apparaat, zoals een tweede iPhone.

Conclusie Zens 4-1 Wireless Charger Qi2 review

In onze zoektocht naar de perfecte alles-in-1-oplader scoort deze Zens 4-1 Wireless Charger het best. Hij voldoet aan al onze wensen voor het opladen van onze Apple-apparaten: 15W met MagSafe, snelladen voor Apple Watch (rechtop en liggend), oplaaddeel voor AirPods en als bonus ook nog een vierde apparaat via usb-c. Dat maakt deze Zens-oplader geschikt voor zowel nachtkastje als bureau.

Als we dan toch een paar nadelen moeten noemen, dan vinden we de prijs wel wat aan de hoge kant. Gelukkig kun je hem hier en daar al voor een wat lagere prijs vinden. Ook vinden we de opvulkussentjes voor de Apple Watch-oplader niet de meest sjieke oplossing, maar dat is slechts een klein kritiekpuntje. Desalniettemin vinden we de Zens 4-1 Wireless Charger met Qi2 misschien wel de beste alles-in-een-oplader die we tot nu toe getest hebben.