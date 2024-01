Nu de eerste opladers met Qi2 uitkomen, blijkt pas goed hoeveel je de afgelopen jaren te veel hebt betaald voor MagSafe-accessoires die door Apple zijn goedgekeurd. Dat geldt zeker als het om vrijwel identieke accessoires gaat, zoals bij deze ESR CryoBoost-autolader. Die was er al in een MagSafe-variant van tegen de 100 euro en nu is er een variant met Qi2 die maar 45 euro kost. Dat het geen officieel goedgekeurde MagSafe is, hoeft voor iPhone-gebruikers geen probleem te zijn. Deze nieuwe magnetische bevestiging is namelijk gebaseerd op MagSafe, met als belangrijkste pluspunt dat het breder toepasbaar is. Ook geschikte Android-toestellen kunnen er gebruik van maken. En met een iPhone kun je opladen tot een vermogen van 15 Watt, dus net zoveel als met MagSafe. De houder is gecertificeerd door het Wireless Power Consortium, wat betekent dat hij werkt met elk Qi2-compatibel apparaat.

ESR CryoBoost autohouder met 15 Watt

De accessoireleverancier ESR heeft de afgelopen jaren verschillende magnetische iPhone-autoladers uitgebracht. We bespraken de ESR HaloLock (zonder MagSafe) in het voorjaar van 2022 in een review en betaalden er destijds iets meer dan 30 euro voor. Tegenwoordig is de prijs wel iets omhoog gegaan naar 40 euro, maar ook dan is het nog steeds een goede aankoop ten opzichte van de veel duurdere MagSafe-variant. ESR heeft sindsdien nog wat andere verbeteringen doorgevoerd, namelijk CryoBoost. Dit houdt in dat de iPhone tijdens het rijden wordt gekoeld met de ingebouwde ventilator en daardoor minder snel oververhit raakt.

De nieuwe ESR CryoBoost-autolader met Qi2 is vrijwel identiek aan de MagSafe-versie.

Deze nieuwe Qi2-autolader van ESR kan volgens de fabrikant je toestel nog sneller opladen, dankzij de frisse lucht die rondom het toestel circuleert. Deze oplader is met 45 euro aanzienlijk goedkoper en biedt verder dezelfde functionaliteit: opladen op 15 Watt, waarbij een iPhone 15 Pro Max binnen tweeënhalf uur op 100 procent zit. De autolader wordt geleverd met usb-c aansluiting en een usb-a adapter.

De ESR Qi2-lader zelf maak je aan het ventilatierooster van de auto vast, of je gebruikt de 3M-plakstrip die eveneens is meegeleverd. Hij is geschikt voor de iPhone 12 en nieuwer, meet 8 x 8 x 3,2 cm en is alleen verkrijgbaar in zwart.

Helaas is de houder nog niet verkrijgbaar bij de Nederlandse Amazon, maar wie bereid is om in Duitsland te kopen krijgt ‘m voor €41 als je de bijbehorende coupon aanvinkt. Bezorging in Nederland kost €6,99, terwijl het voor Duitse Amazon Prime-abonnees gratis is. Je zou ook kunnen wachten op het moment dat de ESR-autohouder in Nederland verkrijgbaar is. De pagina bestaat al wel, maar er is nog geen verkrijgbaarheid.

Momenteel zijn de iPhone 15 en iPhone 15 Pro de enige Qi2-gecertificeerde smartphones, maar heb je een iPhone met MagSafe, dan kun je die ook aan deze Qi2-lader vastplakken. Het aantal Android-smartphones met Qi2 is nog schaars. Het zit volgens geruchten niet in de nieuwste Galaxy S24, omdat het product al gereed was op het moment dat de draadloze standaard nog niet definitief was. Op termijn verwachten we meer accessoires, onder andere van bekende merken als Anker en Belkin.

