Met de aankondiging van de iPhone 16e is het officieel: er is een nieuw instapmodel van de iPhone. Het is in veel opzichten een uitgeklede versie van de iPhone 16, maar dan met bijna alle recente vernieuwingen en functies van de afgelopen jaren. Maar met name eentje schittert van afwezigheid: de iPhone 16e heeft geen MagSafe. Dat betekent dat magnetische accessoires, zoals opladers en kaarthouders, niet werken zoals je misschien wel gewend bent van bijvoorbeeld de iPhone 12. Wat betekent dit voor jouw huidige accessoires en welke alternatieven zijn er? In dit artikel zetten we alles voor je op een rij.

iPhone 16e zonder MagSafe: wat betekent dit?

Met de net aangekondigde iPhone 16e heeft Apple een opvallende keuze gemaakt als het om draadloos opladen gaat: het achterwege laten van MagSafe. Dit betekent dat de magnetische oplaadtechnologie, die sinds de iPhone 12 een vast onderdeel is van het Apple-ecosysteem, niet beschikbaar is op het nieuwste model.

Sinds de introductie in 2020 is MagSafe uitgegroeid tot een populaire functie, waarmee gebruikers hun iPhone draadloos en magnetisch kunnen opladen en accessoires zoals portemonnees en autohouders eenvoudig kunnen bevestigen. Het niet ondersteunen van MagSafe in de iPhone 16e heeft gevolgen voor zowel gebruikers als accessoiremakers die sterk leunen op het MagSafe-ecosysteem.

Doordat de iPhone 16e geen MagSafe heeft, zijn deze functies helaas niet mogelijk:

Sneller draadloos opladen: iPhones met MagSafe ondersteunen 25W draadloos opladen, maar dat kan met de iPhone 16e niet

Accessoires zoals kaarthouders en standaarden: iPhones met MagSafe kun je makkelijk bevestigen aan diverse standaarden, ook als ze geen oplaadfunctie hebben. Ook zijn er magnetische kaartenhouders, waar je bijvoorbeeld drie pasjes in kan doen. Deze zijn niet geschikt voor de iPhone 16e.

Geen Qi2-support: sinds de iPhone 15 is er ondersteuning voor het verbeterde en snellere Qi2, maar dat ontbreekt bij de iPhone 16e.

Wat heeft iPhone 16e dan als alternatief?

Natuurlijk heeft de iPhone 16e ten opzichte van zijn voorganger een hele hoop upgrades gehad. Zo is de Lightning-poort ingeruild voor een usb-c-ingang, zoals dat verplicht is in de EU. Deze iPhone mag dan geen ondersteuning meer bieden voor MagSafe, maar dat betekent niet dat het onmogelijk is om deze telefoon draadloos op te laden. De iPhone 16e biedt wel de mogelijkheid om door middel van een Qi draadloze oplader je telefoon op te kunnen laden. Dat gaat dan echter met een snelheid van slechts 7,5W, de helft van MagSafe en Qi2.

Verdwijnt MagSafe voorgoed?

Nu de iPhone 16e geen MagSafe heeft, vraag je je misschien af: gaat MagSafe helemaal verdwijnen? Daar zijn geen tekenen voor. Het MagSafe-ecosysteem is heel erg rijk, met honderden opladers, houders en andere accessoires op de markt. Alle iPhones sinds de iPhone 12 hebben ondersteuning voor MagSafe (behalve dan de iPhone 16e) en er zijn geen aanwijzingen dat de iPhone 17-serie het zonder MagSafe moet gaan doen. We gaan er dus gewoon vanuit dat de nieuwe iPhones van dit najaar gewoon weer MagSafe krijgen.

Waarom Apple het niet toegevoegd heeft aan de iPhone 16e, is echter een raadsel. Het voordeel van de iPhone 16e is dat dit model wel een langere batterijduur heeft dan de gewone iPhone 16. Mogelijk heeft Apple door het verwijderen van MagSafe plek voor een grotere batterij, al is dat op dit moment nog speculatie.

Wil je nu meer weten over wat de iPhone 16e allemaal kan, lees dan vooral eens ons artikel over de nieuwe functies van de iPhone 16e. Voor alle andere info en alles wat je moet weten, check je onze aparte pagina.

Bekijk ook Dit zijn de 7 belangrijkste eigenschappen van de iPhone 16e (en functies die je moet missen) De belangrijkste nieuwe functies van de iPhone 16e op een rij: van het grotere scherm tot de snellere chip. Welke nieuwe functies maken het grote verschil bij de iPhone 16e en welke functies moet je missen ten opzichte van bijvoorbeeld de iPhone 16?

De iPhone 16e is vanaf vrijdag 21 februari te bestellen als pre-order en ligt vanaf vrijdag 28 februari in de schappen. Je kan kiezen tussen 128GB, 256GB en 512GB en is beschikbaar vanaf €719,-.