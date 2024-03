De eerste Qi2-laders zijn nu verkrijgbaar en Belkin loopt daarbij (samen met Anker) voorop. We hebben de Belkin BoostCharge Pro Qi2-lader getest, een verstelbare magnetische lader voor je iPhone en AirPods. Deze voelt zich thuis op je bureau én in je vakantiekoffer. Hij kan opladen op een vermogen van 15 Watt, mits je aan de juiste voorwaarden voldoet. Wij waren benieuwd of zo’n Qi2-lader net zo geschikt is als een MagSafe-lader en of je nog tegen beperkingen aan loopt. In deze review lees je onze ervaringen!

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in maart 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. De oplader is voor deze test beschikbaar gesteld door Appelhoes.

Belkin BoostCharge Pro Qi2-lader in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van deze Qi2-lader:

Leverbaar in de kleuren wit of zwart

Leverbaar met of zonder stroomadapter

Afmetingen met uitgeklapte standaard: 86,52 x 65,64 x 130,06 mm

Afmetingen met ingeklapte standaard: 86,52 x 65,64 x 22,67 mm

Gewicht: 199 gram

Lengte stroomkabel: 1,5 meter

Werkt met Qi2 (ook MagSafe-compatibel)

Geschikt voor: iPhone 12 en nieuwer (Qi2-laden alleen op iPhone 13/14/15)

Verkrijgbaar voor €79,95 bij Appelhoes (ook in zwart)

Design en uiterlijk Belkin BoostCharge Pro Qi2 oplader

Eerdere MagSafe-bureauladers van Belkin die we getest hebben, waren niet inklapbaar. Ze bestaan vaak uit lader op een stokje, met daaronder een plateau waar je je AirPods op kunt leggen. Een nadeel van dergelijke laders is dat je de MagSafe-schijf niet altijd kunt kantelen en dat ze minder geschikt zijn om mee te nemen op reis.

Bij deze nieuwe nieuwe Qi2-lader is sprake van een radicaal ander design. Deze oplader is inklapbaar en als een klein pakketje mee te nemen. Maar je kunt ‘m ook uitgeklapt op je bureau neerzetten en dan ziet het eruit als een normale bureaulader, niet als een reislader. Het oplaadoppervlak is te kantelen tussen 0°-70° en kan onder een hoek van 0°-75° worden gezet, dus zowat elke zichthoek is mogelijk (zelfs met het scherm op de kop). Ook kun je je iPhone een kwartslag draaien voor de StandBy-functie.

Het handige is dat je deze lader ook helemaal plat kunt leggen, zodat je je oudere AirPods en iPhones kunt opladen alsof het een normale Qi-lader is. Qi2 is namelijk terugwaarts compatibel voor oudere devices.

Het enige apparaat dat je hier niet draadloos mee kunt opladen, is de Apple Watch. Maar ik zou ook geen manier weten hoe je in het gekozen design ook nog ergens een Watch-lader zou kunnen verwerken, dus dit reken ik niet aan als minpunt.

De enige minpuntjes waar ik tegenaan liep zijn deze:

Ik had gehoopt dat Belkin’s Qi2-laders aanmerkelijk goedkoper zouden zijn, aangezien er geen licentiekosten aan Apple afgedragen hoeven te worden. Bij andere merken zie je dat wel terug: de Qi2-versie van de ESR HaloLock-autohouder is een paar tientjes goedkoper dan de identiek uitziende MagSafe-versie. Bij deze Belkin-lader is dat niet het geval: hij is met €79,90 nog behoorlijk aan de prijs.

Voor een oplader die je ook op reis zou willen meenemen is het gewicht van 200 gram wat aan de hoge kant. Extra gewicht geeft echter wel een stabielere ervaring op je bureau.

De lader is aan de buitenkant voorzien van een rubberachtige coating, ook aan de onderkant. Dit voorkomt dat het gaat glijden op je bureau. Ook is het fijn dat de houder deels van gerecycled plastic is gemaakt en dat er een ingebouwde beveiliging voor hogere laadsnelheden aanwezig is. Belkin geeft je bovendien een garantie tot €2.000,- voor aangesloten apparatuur, dus mocht je iPhone toch in rook op gaan, dan is zelfs de duurste 1TB iPhone 15 Pro Max (€1.979,-) gedekt. Dergelijke eigenschappen (oog voor het milieu en garantie bij schade) krijg je niet bij goedkopere merken, dus dat verklaart wel een beetje de hogere prijs.

Belkin BoostCharge Pro in gebruik: wel Qi2, geen MagSafe-certified

We wilden graag eens een Qi2-lader testen, om te kijken in hoeverre dit nu anders is dan een MagSafe-lader. Deze Belkin BoostCharge Pro Qi2-lader is niet MagSafe-certified, maar is wel compatibel. Dit houdt in dat je op 15 Watt kunt opladen en dat het zich verder ook gedraagt zoals je van een MagSafe-oplader gewend bent. Je krijgt dus een cirkelvormige oplaadanimatie te zien als je de iPhone op de lader hangt. Dit werkt alleen als je beschikt over een iPhone 13 of nieuwer met minimaal iOS 17.2.

Heb je een iPhone 12 (alle iOS-versies) of een iPhone 13/14 met iOS 17.1 of eerder, dan kun je je toestel wel op de magnetische lader plakken, maar zal het opladen plaatsvinden bij 7,5 Watt. Dat merkten we tijdens het testen. Ons testtoestel (iPhone 14 met iOS 17.0) lag al een tijdje in een la en na het plaatsen op de lader kregen we geen oplaadanimatie te zien en was het opladen relatief traag. Toen we daarna iOS 17.4 installeerden, verscheen de animatie wél en verliep het opladen veel sneller.

In vergelijking met de eerder gereviewde Belkin-oplader kun je de iPhone en AirPods niet gelijktijdig opladen. Maar dat vind ik geen probleem. Er zijn maar zelden situaties waarbij ik ze tegelijk moet opladen. En als je de AirPods even een paar minuutjes op de lader legt, is dat vaak al genoeg om weer een paar uur te luisteren.

Score 8.5 Belkin BoostCharge Pro Qi2-lader €79,90 Voordelen + Compact op te vouwen

Snelladen op 15 Watt

Verkrijgbaar in zwart of wit

Gemaakt van gerecycled plastic, in plasticvrije verpakking

Ook geschikt voor oudere toestellen, werkt ook als vlakke Qi-lader

Geschikt voor StandBy Nadelen – Door gebruik van Qi2 niet veel goedkoper

Met een gewicht van 200 gram relatief zwaar (i.v.m. reizen)

Conclusie Belkin BoostCharge Pro Qi2 review

Dit Belkin-product is een prima compromis tussen een bureaulader en een reislader. Hij is voor beide situaties goed te gebruiken. Uitgeklapt doet hij niet onder voor een normale bureaulader, waarbij je het oplaadoppervlak onder bijna elke hoek kunt kantelen.

Maakt het nu veel verschil of je een oplader met Qi2 koopt? Wat ons betreft niet: als je aan de eisen voldoet (een iPhone 13 of nieuwer met minimaal iOS 17.2) dan krijg je precies dezelfde functies: een magneet die je toestel goed op z’n plek houdt en draadloos opladen op 15 Watt.

Belkin BoostCharge Pro Qi2 kopen

Het gereviewde product is voor deze test beschikbaar gesteld door Appelhoes en dat is ook een van de weinige winkels in Nederland waar je ‘m kunt kopen. Zelfs niet bij Apple (want geen MagSafe). Je kunt kiezen uit de genoemde kleuren zwart en wit: