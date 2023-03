Bij een MagSafe Wallet denk je misschien meteen aan Apple, maar er zijn meer merken die dergelijke MagSafe kaarthouders op de markt brengen. Soms hebben ze extra functies of zien ze er net iets leuker uit. Onthou alleen wel dat die van Apple de enige zijn met Zoek mijn-ondersteuning. Dit zijn je opties!

Apple leren kaarthouder

OK, deze leren kaarthouder ken je vast al. Het is de gladde uitvoering van Apple zelf, waarmee het allemaal begonnen is. Je kunt kiezen uit meerdere kleuren, die jaarlijks wisselen. Kies bijvoorbeeld middernacht of een van de sprekender kleuren. Er is ruimte voor drie pasjes en via een gat aan de achterkant kun je ze omhoogschuiven. Lees ook onze review van de Apple leren kaarthouder. Let op dat alleen de nieuwere kleuren voorzien zijn van Zoek mijn-functie, de overige zul je zelf terug moeten vinden.

Bekijken: Leren kaarthouder bij Apple

Decoded Leren MagSafe Kaarthouder

De kaarthouder van het Nederlandse merk Decoded is er in bruin, zwart en blauw. Als extraatje zit er een standaard in verwerkt, die in twee richtingen te gebruiken is. Staand om te videobellen of liggend om video’s te kijken. Hij is gemaakt ven echt leer en is geschikt voor maximaal 3 pasjes.

Bekijken: Decoded Leren Magsafe Kaarthouder

Spigen

De Spigen Smart Fold valt vooral op door zijn uiterlijk met geribbelde buitenkant. Nadeel is dat er maar ruimte is voor 2 pasjes, maar daar staat tegenover dat hij ook als standaard te gebruiken is, zowel recht als dwars. De Spigen Valentinus heeft een wat simpeler uiterlijk en doet denken aan de houder van Apple, maar dan met Spigen-logo.

Bekijken:

Mujjo Leren MagSafe Wallet

Ben je fan van het merk Mujjo, dan kun je ook hier de bekende minimalistische hoesjes kopen gemaakt van een hoge kwaliteit leer. Je kunt zoals gebruikelijk kiezen uit de kleuren zwart, bruin en blauw. Het lijkt op Apple’s wallet case, maar dan met een schuingesneden vak voorop.

Bekijken: Mujjo leren magSafe Wallet

Mous MagSafe Compatible Card Wallet

Geen officieel MagSafe-accessoire, maar wel met een sterke magneet die vastplakt aan je iPhone. Hij is gemaakt van echt leer en is zo compact mogelijk. In dit geval steek je de pasjes er van de zijkant in, zodat ze elkaar overlappen. Hij kost €40 bij de fabrikant.

Bekijken: Mous Card Wallet

ESR HaloLock wallet

ESR heeft al meerdere walletcases met magneten uitgebracht en heeft als nieuwste variant onderstaande Geo-variant waar je je vinger doorheen kunt steken. Wil je liever een wat conventioneler model die ook onder een hoek rechtop kan staan, dan is er de ESR HaloLock leren wallet stand met MagSafe. Hij is er in zwart en bruin.

Bekijken: ESR HaloLock wallet

Goedkope kaarthouders

Wil je liever zo goedkoop mogelijk uit zijn, dan zijn er genoeg alternatieven. Ze zijn niet officieel MagSafe-gecertificeerd, maar er zit wel een magneet in zodat het (hopelijk) goed blijft plakken.

Hier zijn een paar beproefde adresjes:

Er zijn nog veel meer handige MagSafe-accessoires, zoals MagSafe opladers.