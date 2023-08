Je hoeft video's lang niet altijd lokaal op je iPhone of iPad te zetten om ze te bekijken. Met deze oplossingen stream je ze draadloos via een server of het netwerk naar je iPhone of iPad.

Je bent misschien gewend om video’s te streamen via online diensten zoals HBO Max en Disney+. Maar wat als je een eigen videocollectie hebt opgebouwd van privémomenten en je favoriete films? Die hoef je echt niet allemaal lokaal op je iPhone of iPad mee te nemen, waar ze extra ruimte in beslag nemen. Er zijn apps waarmee je video’s binnen je eigen netwerk kunt streamen. Vaak maak je daarbij gebruik van bijbehorende serversoftware. Je installeert dit programma op de computer, waarna je de iOS-app opstart en via het (draadloze) netwerk toegang krijgt tot de mappen waar je je video’s bewaart. Je vindt hieronder de apps die veel worden gebruikt en gewoon goed zijn.

Video’s streamen via Bestanden-app

Serversoftware: niet nodig

Waarom moeilijk doen als de app die je nodig hebt al standaard op je toestel staat? Met de Bestanden-app van Apple heb je toegang tot bestanden die worden bewaard op servers, andere cloudopslagvoorzieningen zoals Box en Dropbox en externe apparaten zoals USB-stations en SD-kaarten, nadat je ze op je iPhone hebt aangesloten.

Verbinding maken met een computer of server doe je zo:

Open de Bestanden-app op je iPhone of iPad. Tik rechtsboven op de drie puntjes. Kies Verbind met server. Geef de naam van een lokale host of een netwerkadres op en tik op Verbind.

Nadat je verbinding met een computer of bestandsserver hebt gemaakt, verschijnt deze in de lijst ‘Recente servers’. Je kunt dan weer snel verbinding maken met een eerder gebruikte server. Om de verbinding met de bestandsserver te verbreken, tik je op de verwijderknop naast de server.

Ook kun je als gastgebruiker verbinding maken met een computer. Dit werkt alleen als gasttoegang op de gedeelde computer is toegestaan. Daarnaast is het mogelijk dat je als geregistreerde gebruiker toegang krijgt. Hiervoor moet je je gebruikersnaam en wachtwoord invoeren.

Video’s streamen met Plex

Serversoftware: Plex Media Server

Plex is zonder twijfel een van de krachtigste en meest uitgebreide videostream-apps in de App Store. Het werkt via een client-server model. De Plex Media Server bewaart en organiseert alle content, terwijl de clients het vervolgens kunnen afspelen. Dit werkt op iPhone, iPad, Apple TV en diverse andere apparaten. De Plex Media Server is gratis te gebruiken en kan content automatisch ordenen op basis van metadata zoals titel, artiest, album, genre en jaar. Je kunt zo een persoonlijke mediabibliotheek maken. Het serverdeel kan draaien op Windows, macOS, Linux, FreeBSD een NAS-device of op Nvidia Shield TV.

Wel is het zo dat de gratis versie nogal wat beperkingen heeft. Wil je echt prettig gebruik maken van deze app dan zul je een eenmalig bedrag moeten betalen om te kunnen streamen naar je iPhone of iPad. Bovendien kun je voor een wat groter bedrag een levenslange licentie nemen op alle functies. Of dit de moeite is lees je in onze tip over Plex gebruiken op iPhone en iPad.

De app laat je bladeren door je videocollectie op een andere computer en voorziet alle video’s ook van metadata en illustraties. Een aflevering van een tv-serie wordt hierdoor netjes gesorteerd bij alle andere afleveringen, met daarbij een synopsis over de show en een dvd-cover. Het bladeren door je filmverzameling voelt hierdoor bijna aan als een bezoek aan bijvoorbeeld Netflix. Plex laat je ook video’s buiten je netwerk streamen, of video’s offline synchroniseren door een Plex Pass-abonnement aan te schaffen. Daarnaast is de app voor alle gangbare platformen beschikbaar.

Video’s streamen met Infuse

Serversoftware: niet nodig

Infuse maakt geen gebruik van serversoftware, maar vraagt je om de deelopties in macOS of Windows te activeren, zodat je de videomappen kunt zien in de app. Het beschikbaar stellen van de juiste videomappen op je netwerk kan soms een kleine klus zijn, maar we raden Infuse toch met alle liefde aan. Het is namelijk ook één van de krachtigere mediaspelers in de App Store, met ondersteuning voor heel veel videoformaten. Door Pro-abonnee te worden krijg je toegang tot nog meer videoformaten, HD-kwaliteit met Spatial Audio, AirPlay en Google Cast, Dolby Vision en Atmos, trailers, synchronisatie en cloudstreaming. Kortom: heel wat.

Video’s streamen met VLC

Serversoftware: de VLC mediaspeler kan als server én als client worden gebruikt om netwerkstreams af te spelen

VLC is net als Infuse een algemene videospeler, waarmee je videobestanden in een gedeelde map op je netwerk kunt openen. Je moet even de instellingen van Windows of macOS induiken om dit werkend te krijgen, maar eenmaal ingesteld is VLC een handig alternatief op bovenstaande apps. VLC’s grootste voordeel zit echter in de offline-afspeelopties. Een video kan via een usb-verbinding, via wifi of via een link worden afgespeeld. Je hebt ook invloed op ondertitels, filters en andere video-opties.