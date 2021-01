De beste apps om foto’s te delen met familie en vrienden

Een mooie foto deel je gemakkelijk met vrienden en familie, dankzij de gedeelde fotoalbums van Apple of met diensten van derden. We zetten de beste apps voor fotodelen en het laten zien van je beste fotomomenten aan anderen.

Als je een mooie foto hebt geschoten of iets leuks hebt meegemaakt, wil je dat natuurlijk delen met naaste vrienden en familie. Hieronder bespreken we welke apps en diensten voor het delen van foto’s je daarbij kunt gebruiken. We beginnen met de voor de hand liggende diensten zoals Instagram en het maken van gedeelde albums in iCloud, maar we leggen ook extra nadruk op diensten die speciaal zijn bedoeld voor foto’s uitwisselen in beperkte kring.

Foto’s delen via bekende netwerken en apps

De volgende diensten ken je ongetwijfeld al:

Instagram : ideaal als je van filters en likes houdt.

: ideaal als je van filters en likes houdt. Facebook : voor als je veel contacten hebt die nog op Facebook zitten.

: voor als je veel contacten hebt die nog op Facebook zitten. Twitter : vooral bedoeld voor nieuwsgebeurtenissen of belevenissen, maar er zitten sinds kort ook fototools in.

: vooral bedoeld voor nieuwsgebeurtenissen of belevenissen, maar er zitten sinds kort ook fototools in. Flickr : ooit dé app voor fotografen, tegenwoordig wat in verval geraakt.

: ooit dé app voor fotografen, tegenwoordig wat in verval geraakt. WhatsApp: omdat ‘iedereen’ deze app heeft is het een kleine moeite om een appgroepje aan te maken, waarin je foto’s deelt.

Gedeeld album in iCloud

Je hebt er geen extra apps voor nodig en je hoeft geen nieuw account aan te maken. Het werkt voor iedereen die over een iPhone, iPad of Mac beschikt. Eventuele huisgenoten of vrienden met een Android-toestel vallen dan uiteraard wel buiten de boot. Dankzij iCloud-fotodelen maak je een gedeeld fotoalbum aan. Dit werkt als volgt:

Open de Foto’s app en selecteer een paar foto’s die je wilt delen.

Tik op het deelicoon en kies Zet in gedeeld album.

Geef aan dat je een nieuw album wilt maken. Heb je al gedeelde albums, dan zie je onderaan het venster een suggestie staan. Tik erop als je een nieuw gedeeld album wilt maken.

Geef het album een naam.

Nodig mensen uit en verstuur de uitnodiging.

Anderen kunnen zich nu abonneren en foto’s toevoegen aan jouw gedeelde album. Mensen die je uitnodigt moeten wel beschikken over iCloud, anders werkt het niet. Gedeelde albums van anderen gaan niet ten koste van jouw cloudopslag.

Bekijk ook Zo werkt iCloud fotodelen: gedeelde albums voor je foto's Met iCloud fotodelen kun je gemakkelijk je gemaakte foto's delen met vrienden en familie. Met gedeelde albums (voorheen iCloud fotodelen) kan iedereen meegenieten van de foto's die je hebt gemaakt. Deze tip vertelt je er alles over.

Snapchat

Ook met Instagram, Facebook en WhatsApp kun je 1-op-1 foto’s uitwisselen, maar Snapchat heeft functies die het nét even handiger maken voor een grotere groep. Dit was een van de eerste apps die een privé-optie bood om foto’s en berichten te delen. De foto’s, video’s en berichten verdwijnen vanzelf nadat ze zijn bekeken, dus het is ideaal voor snapshots uit je dagelijkse leven die je toch niet gaat bewaren. Wil je iemand op de hoogte houden van je belevenissen, dan is Snapchat ideaal. Met Snapchat Stories kun je een grotere groep vrienden op de hoogte houden. Uiteraard kun je ook de foto’s van anderen zien.

PhotoCircle

Met PhotoCircle kun je gedeelde fotoalbums maken. De app is er ook voor Android, dus ideaal als je een gemengde groep hebt. De app belooft snelheid, privacy en een simpele interface. Je kunt gedeelde fotoalbums maken voor verschillende gelegenheden: huwelijken, verjaardagen, vakanties, school en dergelijke. Er zit geen limiet op het aantal foto’s of video’s dat je kunt toevoegen. Ook kun je een onbeperkt aantal vrienden uitnodigen.

Cluster

Maak een privégroep van vrienden en familieleden die je vertrouwt. Vervolgens kun je privé foto’s, video’s en berichten delen met je groep. Anderen kunnen reageren op de foto’s. Elke groep heeft een galerij met foto’s, die je kunt samenvoegen tot albums voor verschillende momenten. Wil je vrienden- en familiegroepen scheiden, dan kan dat ook door meerdere groepen aan te maken. Alles wat je uploadt is alleen te zien door de mensen in jouw groep.

23snaps

23snaps richt zich op gezinnen, vooral met kinderen. Het idee is om een familiefotoalbum te maken, waarin opa, oma, tantes en andere familie ook kan meekijken. Je maakt een familiedagboek die je deelt met mensen die je zelf kiest. Je kunt er foto’s, video’s en tekstberichten in kwijt. Ook kun je een partner toevoegen, die ook updates toevoegt. Dit is handig als de andere groep alleen maar passief zit mee te kijken. Je kunt verschillende fotocollecties maken, om alles overzichtelijker te maken. Verder kun je fotoboeken maken. Vrienden kunnen hartjes, smileys of commentaren achterlaten. Gratis in gebruik. Als premium-abonnee betaal je een paar euro per maand om video’s in hogere kwaliteit te kunnen uploaden.

Confide

Confide is eigenlijk een berichtenapp voor een kleine groep mensen. Foto’s en berichten die je met Confide stuurt zijn vaak wat vertrouwelijker van aard. De ontvanger moet met een vinger over het bericht vegen om dit per regel te lezen. Dit maakt het lastiger om een screenshot te maken. Als een bericht gelezen is, wordt deze volledig gewist. Je kunt dit dus ook gebruiken voor ondeugende selfies. Confide voorkomt dat je een screenshot maakt.

Je verstuurt de foto’s en video’s vanuit je bibliotheek of maakt in de app meteen een foto met de ingebouwde camerafuncties. Je kunt het 1-op-1 gebruiken, maar ook met een groep. Alles is voorzien van end-to-end encryptie. Nieuwe vrienden voeg je toe op basis van telefoonnummer of QR-code. Gratis te gebruiken. Confide Plus kost een tientje per maand (!) en biedt een onbeperkt aantal bijlagen, intrekken van reeds verzonden berichten, thema’s en extra service als je tegen problemen aanloopt.

Google Foto’s

Deel je je foto’s toch al met de zoekgigant, dan kun je een album aanmaken die je met anderen deelt. De ontvanger kan de foto’s bekijken. Bovendien geeft Google slimme suggesties om bepaalde foto’s te delen, zodat je foto’s kunt uitwisselen van een gezamenlijk uitstapje. Zij kunnen ook hun foto’s toevoegen, zodat je ook foto’s hebt waar je zelf op staat. Je kunt bovendien een persoon die je vertrouwt toegang geven tot jouw fotobibliotheek, zodat deze al jouw foto’s kan zien.

500px

Wil je toch je foto’s op wat grotere schaal verspreiden, dan is 500px een optie. De foto’s die op 500px verschijnen zijn niet zomaar kiekjes. Het zijn mooie foto’s, gemaakt door veelal professionele fotografen. Ze gebruiken het netwerk om inspirerende fotografie te laten zien. Ben je zo’n fotograaf, die altijd precies de juiste belichting en het juiste kader weet te kiezen, dan is 500px de plek om je foto’s te delen. Er zitten bewerkingstools van Adobe in de app, om de foto’s nog beter te maken. Gebruikers van Adobe Lightroom kunnen hun foto’s ook meteen vanuit de Lightroom-app uploaden naar 500px.

Meer apps om foto’s te delen

Misschien zit er toch niet helemaal bij wat je zoekt. Probeer dan deze eens: