Er is een flink aanbod aan apps om je op weg te helpen in de auto. ANWB Onderweg is hier een optie voor. Deze app heeft nu een uitbreiding gehad waarmee je naast benzineprijzen ook prijzen voor laden kan zien.

De ANWB is een bekend gezicht voor menig automobilist. ANWB heeft zijn eigen app voor in de auto, namelijk ANWB Onderweg. Over de laatste jaren zijn er steeds meer functionaliteiten bijgekomen en heeft deze app ook ondersteuning voor Apple CarPlay. In de meest recente app-update zie je de prijs bij een laadpaal om je auto op te laden.

Zie de prijs per laadpaal in ANWB Onderweg

Elektrisch rijden is in Nederland enorm populair, maar de prijs per laadpaal kan nogal verschillen en daardoor kan een laadbeurt flink in de kosten lopen. De ANWB speelt hier nu op in door in de ANWB Onderweg-app direct de laadtarieven per kWh te tonen. Je ziet niet alleen hoeveel palen er nog beschikbaar zijn, maar ook wat voor soort aansluitingen deze laadpalen hebben en hoeveel kW ze geven. De nieuwe functie is beschikbaar voor zowel reguliere als snellaadpalen in Nederland. Je ziet in de kaartweergave meteen welke tarieven gehanteerd worden.

ANWB Onderweg heeft nog meer extra functies

Naast dat het nu mogelijk is om de prijzen te zien van laadstations, kan je nu ook in de app File Alerts aanzetten. Hiermee krijg je vooraf meldingen over de drukte op jouw woon-werk route. Ook kan je nu gemakkelijk tijdens het navigeren zoeken naar een hotel of camping op jouw route.

Om deze functies te gebruiken hoef je geen ANWB-lidmaatschap te hebben. Het is mogelijk voor iedereen in Nederland om de prijzen te zien van tank- en laadstations. Ben je van plan om erop uit te trekken in Europa? Om daar de prijzen voor tank- en laadstations te zien heb je wel een ANWB-lidmaatschap nodig.

Lees ook ons overzicht van de beste laadpalen apps voor iPhone en iPad.