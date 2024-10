💳 Verdien ongemerkt punten met de American Express-kaart – dit is jouw bonus!

De American Express megabonus is terug! Als je je nu aanmeldt krijg je totals bonus en ontvang je gelijk €300,- jaarlijks dinertegoed bij de Platinum kaart. Daarna gaat de voordelen gewoon door: we geven tips hoe je nog meer punten kunt verdienen!

Het mooie van American Express is dat je (ook in het buitenland) gemakkelijk met Apple Pay kunt betalen, ook als jouw bank dat nog niet ondersteunt. Daarnaast is American Express de enige creditcard in Nederland waarmee je serieus punten spaart per uitgegeven euro. Die punten kun je gebruiken om bijvoorbeeld vliegtickets aan te schaffen of voor een upgrade naar Business Class tijdens je vlucht. Om je extra snel op weg te helpen krijg je nu tijdelijk extra veel punten bij aanvraag van een American Express Gold-kaart of American Express Platinum-kaart! Of kies voor de Flying Blue-kaarten van American Express, waarmee je ongemerkt spaart voor vliegreizen.

De Flying Blue-kaarten zijn iets goedkoper en leveren daardoor ook een iets lagere bonus op. Wat het actuele aanbod is, vind je hier.

Let op: deze acties zijn beperkt geldig, dus check goed wat de actuele aanbieding is.

Meer American Express Reward Miles per euro

Bij American Express spaar je punten bij elke betaling die je met de kaart doet. Bij de reguliere American Express-kaart spaar je Membership Rewards (MR), terwijl je bij de Flying Blue-kaarten miles spaart.

Bij de meest eenvoudige kaart spaar je 1 Miles voor elke uitgegeven euro, terwijl je bij Gold en Platinum veel meer miles per euro krijgt. Die Reward Miles zijn geld waard (maar vaak zelfs veel meer, afhankelijk van je inwisselstrategie). Met de punten die je bij aanvraag ontvangt kun je meteen al een paar honderd euro verdienen. Dit is in feite gratis geld, dat je kunt uitgeven aan vliegreizen, tickets, upgrades, loungetoegang of producten van meer dan 100 partners.

Met zo’n American Express Reward Miles bonus ben je meteen snel op weg geholpen. En daarna gaat het sparen vanzelf. Hieronder geven we tips voor nog sneller punten sparen.

American Express kaart Aantal punten sparen American Express Blue Card 1 MR per 2 euro American Express Green Card 1 MR per euro American Express Gold Card 1 MR per euro American Express Platinum Card 1 MR per euro American Express Flying Blue Entry Card 1 mile per 2 euro American Express Flying Blue Silver Card 0,8 mile per euro, 1 mile per euro bij Air France-KLM en Hertz American Express Flying Blue Gold Card 1 mile per euro, 1,5 mile per euro bij AirFrance-KLM en Hertz American Express Flying Blue Platinum Card 1,5 mile per euro, 2 miles per euro bij AirFrance-KLM en Hertz

5 tips voor sneller American Express-punten sparen

Als je eenmaal bent begonnen met punten sparen via American Express wordt het een spelletje: je verdient ongemerkt punten door te tanken en boodschappen te doen. Met deze tips spaar je sneller punten:

#1 Betaal je dagelijkse boodschappen ook met American Express

Zodra je je Amex-kaart hebt, krijg je een neus voor plekken waar je het beste kunt betalen. Voor dagelijkse boodschappen kun je het beste naar Jumbo of Dirk gaan, zodat je ongemerkt spaart. Voor cadeau’s moet je bij MediaMarkt of Douglas zijn en voor een avondje bioscoop zit je goed bij Pathé. Hoewel MasterCard en VISA breder geaccepteerd worden, kun je op steeds meer plaatsen terecht met je Amex-kaart. Vrijwel alle online winkels accepteren American Express, bijvoorbeeld via Apple Pay. Accepteert een winkel alleen PayPal, dan kun je overwegen je creditcard daaraan te koppelen. Zo verdien je alsnog punten.

#2 Kaart upgraden

Er zijn twee manieren om meer punten te verdienen met je kaart. De eerste is om je kaart te upgraden door gebruik te maken van een ‘upgrade offer’. Dit levert bij een Platinum Card enkele tienduizenden Membership Rewards-punten op (het exacte aantal is afhankelijk van de actie die op dat moment geldt). Bij de Flying Blue American Express Platinum Card levert dit nog meer miles op en trouwens ook meer punten per bestede euro. Ben je van plan een reeks grotere aankopen te doen, zoals een verbouwing of een nieuw bed, dan kan het de moeite zijn om je kaart te upgraden want die grote aankopen zorgen voor een mooie korting op toekomstige vliegtickets.

#3 Extra kaarten aanvragen

Met meer kaarten spaar je meer punten: vraag een extra kaart aan voor je partner of een familielid, zodat de uitgaven van deze persoon ook meetellen. Let wel op dat de hoofdkaarthouder verantwoordelijk is voor de uitgaven en aflossingen. Je zou ook een nieuwe kaart kunnen aanvragen voor je partner, waarbij je een welkomstbonus krijgt. Ook dit levert weer punten. Daarnaast verdien je zelf ook nog een referral bonus.

Type kaart Aantal extra kaarten mogelijk American Express Blue Card 2x Blue Card American Express Green Card 2x Green Card American Express Gold Card 4x Green Card American Express Platinum Card 1x Platinum + 4x Green Card American Express Flying Blue Entry Card 2x FB Entry Card American Express Flying Blue Silver Card 2x FB Silver Card American Express Flying Blue Gold Card 1x FB Gold Card American Express Flying Blue Platinum Card 1x FB Platinum + 4x FB Gold Card

#4 Vraag om een retentie-aanbod

Vind je de kosten van de American Express-kaart te hoog of heb je er naar je gevoel toch niet het maximale uit kunnen halen? Zeg de kaart dan op! American Express biedt je dan vaak een retentie-aanbod, om te zorgen dat je klant blijft. Dit aanbod hangt af van diverse factoren, onder andere de hoeveelheid geld die je hebt uitgegeven met de kaart. Het retentie-aanbod kan zo weer 50.000 miles zijn. Zie je ervan af, dan kun je op een later moment weer een nieuwe kaart aanvragen, zodat je weer een nieuwe sign up-bonus krijgt.

#5 Besteed je punten slimmer

Haal meer uit je punten door ze slim te besteden! De beste manier om aankopen te doen is om je punten te besteden aan vliegtickets. Wacht het juiste moment af en zoek een deal uit die je het meeste oplevert. De maandelijkse Flying Blue Promo Rewards zijn een goed startpunt. Met de reguliere American Express-kaarten spaar je Membership Rewards (MR), die je kunt gebruiken voor aankopen. Maar dit is niet de slimste manier. Het levert meer op om de punten over te boeken naar loyaltyprogramma’s van vliegmaatschappijen of hotels, helemaal in periodes dat er mooie transferbonussen zijn. Je ontvangt dan bv. 20-30% meer miles per Membership Reward punt. Als je echt niet meer weet waar je je punten aan kunt besteden, zou je in de American Express Rewards Shop een cadeaukaart kunnen aanschaffen.

American Express acceptatie: Ongemerkt Miles sparen

Bij elke betaling die je met de kaart doet, spaar je ook weer punten. Tanken en boodschappen doen moet je toch, dus dit gaat ongemerkt. American Express wordt onder andere geaccepteerd bij de meeste tankstations, de supermarkten van Jumbo, Aldi en Dirk van de Broek, de Hema, de vestigingen van Starbucks en bij de meeste horeca. En natuurlijk ook online bij de meeste webwinkels. En goede tip: je kunt je American Express kaart ook koppelen in PayPal! Accepteert een webwinkel geen American Express, maar wel PayPal als betaalmethode spaar je hiermee toch!

De algemene American Express-kaart is het meest flexibel

Vlieg je met verschillende airlines, dan is de algemene American Express-kaart je beste keuze. Hierbij spaar je gratis Membership Rewards, die je kunt overboeken naar de verschillende Frequent Flyer-programma’s van airlines zoals KLM/Air France, British Airways, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Delta, Iberia, SAS en nog veel meer. Je kunt er vliegtickets voor aanschaffen of een upgrade naar First of Business Class. Zo spaar je ongemerkt punten terwijl je je dagelijkse uitgaven doet en zit je tijdens je reizen altijd op een betere stoel.

Met American Express Platinum ga je bovendien sneller door de paspoortcontrole/security, omdat Schiphol Privium (biometrische toegang) voor twee personen is inbegrepen. Bovendien heb je onbeperkt toegang tot 1.300 airport lounges wereldwijd dankzij Priority Pass en krijg je upgrades in hotels, zoals een betere kamer en extra laat uitchecken. Voor mensen die veel reizen is de Platinum-kaart vaak de beste optie.

Jaarlijks tot €300,- dinertegoed!

Bij de American Express Platinum Card krijg je na acceptatie per kalenderjaar €300,- dinertegoed, waarvan €150,- te besteden bij geselecteerde Nederlandse restaurants en €150,- bij buitenlandse restaurants. Er is keuze uit maar liefst 1.400 (sterren)restaurants in 24 landen.

Met €300,- dinertegoed en een paar bezoekjes aan de lounge heb je al snel je kaartbijdrage eruit.

Bij de American Express Gold Card krijg je €100,- dinertegoed. Logisch, want de kosten van deze kaart zijn ook een stuk lager. Je betaalt €20,- per maand en krijgt naast het genoemde dinertegoed ook de mogelijkheid om 4x per jaar een luchthavenlounge te bezoeken. Zo ga je uitgerust op reis. Daarnaast zijn er allerlei andere extra’s, zoals een gratis Loungebox On the Go op Schiphol, gratis verzekering van je aankopen en gratis kamerupgrades bij deelnemende hotels.

Slim American Express Rewards sparen en inwisselen

De punten die je spaart met de algemene American Express-kaarten kun je dus wat flexibeler inzetten, zelfs op een binnenlandse vlucht in de Verenigde Staten. Overigens kun je ook hier je punten overboeken naar Flying Blue, als je toch met KLM of een van de partners wilt vliegen. En je krijgt bij de Platinum-kaart ook automatisch een upgrade naar Gold-status bij hotelketens zoals Radisson, Hilton en Marriott. Dat betekent dat je bij die ketens vaak gratis een kamerupgrade krijgt.

Je kunt je American Express-kaart zoals gezegd bij Jumbo en Starbucks gebruiken, maar het telt natuurlijk vooral snel aan als je het gebruikt voor grote bedragen zoals een laptop, autohuur, hotelkamers, dure etentjes en dergelijke. Dat zijn bij uitstek plekken waar American Express wordt geaccepteerd.

Waar vlieg jij met je American Express bonuspunten naartoe? 🛫🤔

💡TIP: American Express Flying Blue: gratis upgrades en lounge-toegang

Vlieg je vaak met KLM, dan kun je kiezen voor de Flying Blue-kaart van American Express. Ook hierbij krijg je een hoop miles gratis en klim je sneller naar een hogere Flying Blue-status bij KLM, AirFrance en andere SkyTeam-partners.

Voordelen van American Express Flying Blue Gold

Bij de Flying Blue Gold-kaart krijg je een jaarlijkse bonus van 30XP cadeau, zodat je extra snel een hogere status bereikt bij KLM, AirFrance en SkyTeam-partners. Dit houdt in dat je eerder kunt instappen, gratis ruimbagage mag inchecken en korting ontvangt op een stoelupgrade. Bovendien zijn al je aankopen verzekerd en is een uitgebreide reis- en annuleringsverzekering inbegrepen.

Voordelen van American Express Flying Blue Platinum

Met de American Express Flying Blue Platinum kaart heb je alle voordelen van Flying Blue Gold, maar spaar je nog sneller voor je Flying Blue Miles, omdat je maar liefst 2 Miles per uitgegeven euro ontvangt. Daarnaast zijn alle stoelupgrades binnen dezelfde boekingsklasse gratis op alle SkyTeam-vluchten en mag je twee gratis ruimbagagekoffers meenemen. Daarnaast ontvang je op jaarbasis 60XP voor je Flying Blue-status. Dat is twee zoveel als Flying Blue Gold.

Welke kaart je ook kiest, elke aankoop spaar je Flying Blue-miles die je kunt gebruiken voor toekomstige vliegreizen. Meer informatie over de Flying Blue-kaart vind je bij American Express.

Dit artikel bevat referrals, waarmee wij American Express Rewards-punten ontvangen. Dit kost je niets extra.