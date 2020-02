Wil je een nieuw toestel maar heb je niet zoveel geld, dan heb je meerdere mogelijkheden. Je kunt een tweedehands iPhone of iPad kopen, maar dan weet je niet zeker wat de kwaliteit is. Er kan van alles mis mee zijn en je hebt geen garantie. Kies je voor refurbished of remanufactured, dan weet je in ieder geval dat de onderdelen zijn nagekeken. Toch zit er wel verschil tussen.

Wat is een remanufactured iPhone?

De Nederlandse vertaling voor remanufactured is ‘hergefabriceerd’ maar in het dagelijkse spraakgebruik kom je vaker de Engelse variant tegen. Dat komt omdat het Engelse woord refurbished ook vrij gangbaar is geworden voor telefoons die zijn opgeknapt. Bij remanufacturing wordt een product opnieuw gebouwd op basis van de specificaties van het originele product. Daarbij wordt een combinatie van hergebruikte, gerepareerde en nieuwe onderdelen gebruikt. Het kost meer moeite dan het repareren van een apparaat, waarbij de meeste onderdelen hetzelfde blijven.

Een remanufactured iPhone moet aan dezelfde eisen voldoen als een volledig nieuw apparaat. Er zitten dus geen krassen op het scherm en de batterij heeft nog een capaciteit van 100%. Maar er kunnen wel hergebruikte onderdelen in zitten, die echter in dezelfde conditie zijn als een volledig nieuw onderdeel.

Remanufactured vs refurbished

Remanufactured lijkt erg op refurbished, maar toch is er een verschil. Bij refurbished is er vaak sprake van slechts een paar onderdelen die worden vervangen omdat ze slecht zijn geworden, bijvoorbeeld de batterij. In feite is dit een iPhone die op allerlei punten is gecheckt en naar behoefte is gerepareerd, maar het product is niet volledig nieuw opgebouwd uit bestaande onderdelen.

Remanufacturing is duurder en kost meer moeite, omdat het uiteindelijk een vrijwel nieuw apparaat oplevert. Het voldoet aan de eisen die Apple ook aan fabricagepartners stelt die volledig nieuwe toestellen maken. Kan een fabrikant niet aan de eisen van remanufactured voldoen, dan kan een toestel nog steeds als refurbished verkocht worden.

Er zijn bij refurbished iPhones meerdere gradaties mogelijk, bijvoorbeeld met zichtbare gebruikssporen of gloednieuw. Een gloednieuw toestel kan bijvoorbeeld zijn teruggebracht door een klant binnen de retourtermijn. Het toestel is dan nauwelijks uit de doos geweest, maar mag niet meer als nieuw verkocht worden. Het kan ook gaan om demo-modellen, al zal er dan wat meer schade te zien zijn. Een trapje lager staan de gewone gebruikte apparaten die op bijvoorbeeld Marktplaats worden aangeboden. Die zijn niet nagekeken en ook niet gerepareerd.

Bij remanufactured iPhones is er meestal niet sprake van meerdere gradaties, maar ziet een toestel er als nieuw uit.

Volgens sommige definities moet een remanufactured iPhone gerepareerd en getest zijn door de originele fabrikant, in plaats van een derde partij. Er zijn geen standaard definities voor. Waar de meeste experts het echter wel over eens zijn, is dat een remanufactured apparaat op hetzelfde kwaliteitsniveau is gebracht als een nieuw apparaat.

Waar vind je remanufactured iPhones?

Terwijl je refurbished iPhones tegenwoordig overal kunt kopen, is het bij remanufactured iPhones wat lastiger om ze te herkennen. We zien ze soms voorbij komen bij dagdeals voorbij komen, waarbij een partij opgeknapte iPhones van een bepaald type wordt aangeboden. Deze iPhones zijn teruggebracht naar nieuwstaat. Apple biedt via de eigen website ook opgeknapte iPhones aan, die in zekere mate remanufactured zijn. Maar deze worden Certified Refurbished genoemd.

De garantie op remanufactured iPhones verschilt per aanbieder. We zagen op internet een aanbieding bij Trekpleister waarbij je 2 jaar garantie op de batterij krijgt. Bij Apple zelf krijg je 1 jaar beperkte garantie. Apple garandeert wel dat de toestellen worden geleverd met een nieuwe batterij en behuizing en met alle bijbehorende accessoires en kabels. Ze zitten in een neutrale, witte doos.

Bij refurbished iPhones krijg je vaak ook niet de originele verpakking meegeleverd, maar een doosje van de winkelier met daarin eventueel kabels, oordopjes en andere accessoires.

Mag Apple je een remanufactured product leveren?

Apple was in 2017 in het nieuws, omdat het vrouw bij vervanging een remanufactured iPad kreeg. Zij stapte vervolgens naar de rechter en kreeg gelijk. Het ging in deze zaak om een iPad, die na 4 maanden kapot ging en door Apple werd vervangen door een remanufactured exemplaar. De vrouw nam daar geen genoegen mee. Apple betoogde, dat een remanufactured apparaat aan dezelfde eisen voldoet als een nieuw apparaat. De productie- en inspectieprocedures zouden gelijk zijn aan die van nieuwe producten. Het kan echter wel gebruikte onderdelen bevatten.

De kantonrechter van Amsterdam gaf de vrouw gelijk: omdat zijn een nieuwe iPad had gekocht, moest Apple deze ook vervangen door een nieuw exemplaar.

Lees meer over refurbished iPhones in onze round-up. Ook hebben we een apart artikel over garantie op refurbished iPhones, want dat kan per aanbieder nogal eens verschillen.