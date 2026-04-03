Op iCulture publiceren we regelmatig nuttige tips voor je iPhone, maar we kunnen ons voorstellen dat je ze niet allemaal uit je hoofd kent. Iedere iPhone-gebruiker leert altijd wel eens iets nieuws en om het voor jou makkelijker te maken, hebben we onze vijftig favoriete tips voor de iPhone voor je op een rijtje gezet.
Dit artikel is onderdeel van onze serie over 50 jaar Apple. Apple Computer Inc. werd op 1 april 1976 opgericht door Steve Jobs, Steve Wozniak en Ronald Wayne en viert nu dus het 50-jarig jubileum. In een reeks artikelen staan we op allerlei manieren stil bij dit jubileum. Voor wie niks wil missen, is er de iCulture-nieuwsbrief waarin je dagelijks of wekelijks de beste artikelen krijgt.
Beste iPhone-tips die je moet kennen
De tips in deze lijst staan in willekeurige volgorde en om het overzichtelijk te houden hebben we alleen gelinkt naar onze aparte artikelen met verdere uitleg. Veel van de tips zijn namelijk niet in een zin te omschrijven, dus voor de compactheid van dit artikel hebben we ze kort en bondig voor je opgesomd.
De tips gaan over allerlei functies en mogelijkheden: van standaardfuncties zoals de camera of het toetsenbord tot aan de ingebouwde apps als Safari en Muziek. Voor sommige tips heb je wel wat extra’s nodig, zoals een abonnement op Apple Music, maar de meeste tips kan iedereen zo gebruiken.
- Zo gebruik je de waterpas in de Camera-app voor rechte foto’s
- Per ongeluk een Safari-tabblad gesloten? Zo open je hem opnieuw
- Zo gebruik je de slaaptimer: in slaap vallen met je iPhone
- Dobbelstenen en muntjes gooien met Siri op iPhone en iPad
- Energiebesparingsmodus gebruiken: zo werkt het op de iPhone en iPad
- Donkere, kleurrijke of doorzichtige appicoontjes: zo stel je het in op iOS 26
- Autoplay in Apple Music: zo speelt de muziek altijd door
- Zo kun je privédata op screenshots en foto’s onleesbaar maken
- Foto’s zoeken op de iPhone en iPad: zo vind je snel de juiste kiekjes (met en zonder Apple Intelligence)
- Te veel meldingen? Zo toont Apple Intelligence alleen je belangrijkste notificaties
- Zo kun je Apple Intelligence uitschakelen – en zo’n 7 GB opslag terugkrijgen
- StandBy maakt van je iPhone een digitale klok met widgets: zo werkt het
- Zo kun je onbekende bellers stilhouden op je iPhone
- Zo vind je opgeslagen wifi-wachtwoorden met je iPhone
- Zo krijg je altijd een volumeregelaar op het toegangsscherm bij het afspelen van muziek
- Met deze handige truc kun je sneller dan ooit tussen apps wisselen
- Gebruik je iPhone-toetsenbord als trackpad: zo verplaats je supersnel je cursor
- Deze instelling maakt Face ID op de iPhone veel prettiger
- Liquid Glass aanpassen: zo maak je knoppen en tekst beter leesbaar
- In een handomdraai dubbele foto’s van je iPhone verwijderen doe je zo
- Zo kun je Face ID en Touch ID snel en onopvallend uitschakelen (in geval van nood)
- Hou je Wallet opgeruimd met deze handige functie
- Inzoomen met één vinger in Apple Kaarten en Google Maps: zo werkt het
- Zo kun je lichaamslengte meten met de LiDAR-scanner op iPhone (en iPad)
- CarPlay-appicoontjes aanpassen: zo doe je dat sinds iOS 26
- Zo maak je zelf Wallet-kaarten en verschijnen ze automatisch op locaties
- Met deze verborgen trucs kan je multitasken op het Dynamic Island van je iPhone
- Laadt je iPhone niet verder op dan 80%? Dit is er aan de hand
- Zo gebruik je de camera-timer (zelfontspanner) van de iPhone voor betere foto’s
- Zo voorkomt de iPhone wagenziekte in auto’s
- iCloud of lokale reservekopie: welke backup-methode moet je kiezen?
- Voorkom dat je iPhone traag wordt door een oude batterij
- Zo verander je de snoozetijd van de iPhone-wekker (met meer opties sinds iOS 26)
- Eenvoudig je wifi-wachtwoord delen met een QR-code: zo werkt het
- Last van lens flare op je iPhone-foto’s? Doe er iets aan!
- Zo hou je Spotlight opgeruimd op je iPhone en iPad
- Zo kun je je iPhone geluidloos aansluiten op de oplader
- Zo zie je waar iPhone-foto’s zijn gemaakt
- Je iPhone toegangscode veiliger maken met een complexe, alfanumerieke code
- Zo kun je een slaapschema instellen op de iPhone in Gezondheid
- Zo voeg je klantenkaarten, tickets en meer toe aan de Wallet-app
- Maak je iPhone minder verslavend met grijstinten
- Namen van apps verbergen voor een rustiger beginscherm: zo stel je het in
- Zaklamp- en Camera-knoppen op je toegangsscherm veranderen op de iPhone doe je zo
- Field Test Mode: met deze truc zie je de signaalsterkte van je iPhone
- Met dit trucje hoef je nooit meer helemaal terug te scrollen op je iPhone
- Verbeter de beveiliging van je iPhone en iPad in 10 stappen
- Zo gebruik je ruitjespapier in de Notities-app op de iPhone en iPad
- iPhone toetsenbord voor één hand: zo werkt dat
- Trucje: zo klinken de speakers van je iPhone luider
We hopen dat deze tips je op weg helpen om nog meer uit je iPhone te halen. Sommige spreken wellicht voor zich, maar er zit ongetwijfeld nog iets nieuws bij waar je wat van kan leren.