Als je foto's maakt met je iPhone, dan wordt van elke foto de locatie opgeslagen. Waar kan je die info terugvinden? Dat leggen we uit in deze tip, zodat je precies weet waar de foto is gemaakt.

Bij alle foto’s die je met de iPhone maakt, wordt standaard de locatie vastgelegd. Dat is handig, want je kunt later precies alle vakantiefoto’s van een bepaalde locatie zien. Ben je een dagje weg geweest, dan zie je ook in één oogopslag welke foto’s je ter plekke maakte. En kom je na een paar maanden terug op een bepaalde plek, dan zie je precies wat je er eerder hebt gefotografeerd.

Foto’s zoeken op locatie

Wil je de vakantiefoto’s van een bepaalde locatie (bijvoorbeeld Singapore) terugzien? Dat is eenvoudig te doen:

Open de Foto’s-app op je iPhone of iPad. Ga naar het tabblad Zoek. Vul de locatie in, bijvoorbeeld een stad, regio of land. Je ziet nu een aantal resultaten. Tik op het gewenste zoekresultaat.

Tik je vervolgens op het pijltje achter de plaatsnaam (hier: Singapore), dan krijg je een album met foto’s te zien waarbij je ook meteen een diashow kunt afspelen. Meer hierover lees je in onze tip over zoeken in de Foto’s-app.

Locatie van een foto opvragen

Je kunt ook per foto opvragen op welke locatie deze is gemaakt. Zo werkt het:

Open de Foto-app en blader naar de gewenste foto. Boven de foto staat meestal al een locatie-aanduiding, zoals hier: ‘Rokin’. Veeg omhoog om een kaartje te zien waar de foto is gemaakt.

Het leuke is dat je nog meer foto’s in de buurt kunt zien, door op het linkje Toon foto’s in de buurt te tikken. Met twee vingers kun je inzoomen, om een nog mooiere verdeling van de foto’s op de kaart te zien.

Locatie voor foto’s uitzetten

Op de iPhone wordt elke foto standaard voorzien van locatie-informatie. Dat kan ongewenst zijn, vooral als je de foto’s wilt delen op internet en via sociale netwerken. Wildvreemden kunnen dan op basis van de aanwezige locatie-informatie in de foto afleiden waar jij woont en werkt. Wil je deze optie aanpassen? Ga dan in de Instellingen-app naar Privacy > Locatievoorzieningen > Foto’s en kies de optie Nooit. Je kunt ook aangeven dat er bij elke fotosessie naar wordt gevraagd.

