De WWDC is traditioneel een softwarefeestje, maar af en toe komen er ook nog nieuwe producten. Wat zijn de kansen op nieuwe hardware tijdens de WWDC van 2026?

De WWDC staat ook dit jaar in het teken van de aankomende software-updates als iOS 27. Dat is ook niet gek, want de WWDC is een echt softwarefeestje, speciaal voor app-ontwikkelaars en andere softwaremakers. Het draait vooral om de nieuwe mogelijkheden die naar de Apple-apparaten komen, maar komen er ook meteen nieuwe Apple-apparaten die alles uit de nieuwe functies halen? Dit moet je weten over mogelijke nieuwe hardware tijdens de WWDC 2026.

Nieuwe hardware tijdens WWDC? Soms gebeurt het

De afgelopen twee jaar hebben we tijdens de WWDC geen nieuwe producten gezien, maar het is ook zeker niet uitgesloten dat er toch een nieuwe aankondiging komt. Dit heeft Apple de afgelopen jaren qua hardware aangekondigd:

Wat goed is om te weten, is dat er op dit moment nog geen concrete geruchten zijn dat Apple tijdens de WWDC nieuwe producten gaat onthullen. Toch zou Apple aan allerlei producten werken die gedurende die periode aangekondigd kunnen worden.

#1 Nieuwe Mac Studio: mogelijk

Apple kondigde eerder dit voorjaar aan dat het stopt met de Mac Pro. De Mac die het meest gericht was op professionals, was al jaren niet meer bijgewerkt. Het meest recente model werd direct uit de schappen gehaald, waardoor de Mac Studio nu hét model is voor professionals. Deze is in 2025 nog geupdatet met een M4 Max en M3 Ultra-chip. Deze is dus nog niet dermate oud dat we echt een nieuw model nodig hebben, maar Apple kan de WWDC wel gebruiken om te laten zien dat ze na het wegvallen van de Mac Pro de professionals niet vergeten zijn, door toch een nieuwe M5-variant van de Mac Studio uit te brengen. Er zijn ook wel geruchten geweest dat Apple nog dit jaar een nieuwe Mac Studio gaat uitbrengen.

Maar de huidige chiptekorten gooien roet in het eten. Apple moest al noodgedwongen enkele configuraties van de huidige Mac Studio schrappen, dus het zou goed kunnen dat Apple momenteel nog voorraad aan het opbouwen is om de Mac Studio pas veel later in het jaar te vernieuwen.

#2 Mac mini M5: mogelijk

Ook de Mac mini staat nog op Apple’s lijstje om vernieuwd te worden. De huidige Mac mini met M4-chip komt uit najaar 2024 en Apple zou al een tijdje een M5-variant op de planning hebben. Recent schrapte Apple al het instapmodel van de Mac mini M4, wederom vanwege chiptekort. Hoewel een nieuw model tijdens de WWDC niet uitgesloten is, zijn we toch bang dat deze pas later komt.

#3 Smart home-display: waarschijnlijk later

Er gaan nu al minstens twee jaar geruchten over Apple’s aankomende smart home-display, dat volledig zou draaien op de nieuwe Siri en Apple Intelligence. Door vertraging bij de nieuwe Siri, heeft ook de release van het smart home-display vertraging opgelopen. Maar aangezien de nieuwe Siri hét hoofdonderwerp van de WWDC zal gaan worden, zou je denken dat een bijbehorend nieuw product misschien wel ideaal is om tegelijkertijd aan te kondigen. Toch lijkt het erop dat dat nog niet gaat gebeuren. Het smart home-display wordt mogelijk pas in september of later onthuld, zodra iOS 27 bijna af is en de nieuwe Siri klaar is om uitgebracht te worden.

#4 Nieuwe Apple TV 4K: waarschijnlijk later

De Apple TV staat ook al een tijdje op de planning om vernieuwd te worden, maar verwachten we eerlijk gezegd niet tijdens de WWDC. Het is een apparaat dat niet zoveel op de WWDC te zoeken heeft. Het hangt bovendien zijdelings samen met het smart home-display, omdat dit ook een nieuw hoofdstuk in Apple smart home-aanpak inluidt. Wij zouden ons geld nu inzetten op een release in september of oktober.

#5 HomePod mini 2: waarschijnlijk later

Wat geldt voor de nieuwe Apple TV, geldt waarschijnlijk ook voor de nieuwe HomePod mini 2 (en een eventueel nieuwe grote HomePod): we denken dat deze pas later dit jaar komen. Dit hangt wederom samen met het nieuwe smart home-display en eventueel nieuwe smart home-functies die eraan komen. Op de WWDC zouden we een nieuwe HomePod ook enigszins een beetje misplaatst vinden, tenzij Apple graag nieuwe softwarefuncties wil tonen waar nieuwe producten voor nodig zijn. Maar dat kan Apple altijd op een later moment doen. Bij de Apple Watch hebben we dat de laatste jaren ook al vaker gezien: nieuwe watchOS-functies komen pas bij de aankondiging van de nieuwe Apple Watch in september. We verwachten dat Apple die aanpak ook bij de smart home-producten gaat toepassen.

#6 iPad 2026: kleine kans

Tot slot is er nog het nieuwe instapmodel van de iPad. Eigenlijk had iedereen verwacht dat Apple die dit voorjaar zou onthullen, maar van een nieuwe iPad hebben we nog niks gezien. De reden daarvoor is mogelijk de nieuwe Siri. Een van de verbeteringen in dit instapmodel zou namelijk een nieuwe chip zijn, zodat ook dit model geschikt is voor Apple Intelligence. Maar dan wil je wel de nieuwste AI-functies daarop kunnen laten zien. En aangezien de nieuwe Siri nog niet af was, zou het kunnen dat Apple de iPad 2026 daardoor nog achtergehouden heeft.

Apple heeft slechts een keer tijdens een WWDC een nieuwe iPad onthuld, namelijk de iPad Pro in 2017. Het voelt daardoor een beetje misplaatst om dit jaar nog een nieuw instapmodel van de iPad te onthullen, vooral omdat de WWDC-doelgroep daar niet per se om staat te springen. Een release in september, tegelijkertijd met de definitieve release van iPadOS 27 en de nieuwe Siri, lijkt daardoor logischer.

De WWDC 2026 start op 8 juni 2026 met de grote jaarlijkse keynote, waarin alle nieuwe software-updates onthuld zullen worden. Lees ook onze round-up met onze verwachtingen van de WWDC 2026, waarin we alle te verwachten software-updates met je doornemen.