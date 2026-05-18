Nog maar een paar weken en dan kondigt Apple iOS 27 aan, de grote nieuwe iPhone-update die in het najaar voor iedereen verschijnt. Op 8 juni zal Apple de update aan het publiek tonen, waarna de zomer gebruikt wordt om de beta te testen. Binnenkort weten we dus al bijna alles over de update, maar voordat het zover is hebben wij ook nog wel wat wensen voor iOS 27.

Onze wensen voor iOS 27

#1 Bugfixes en prestatieverbeteringen

Een terugkerende wens ieder jaar is een stabieler en beter presterend besturingssysteem. Ieder jaar komen er weer tientallen nieuwe functies en misschien wel honderden kleine wijzigingen bij, maar die zorgen ook vaak voor problemen. Apple gebruikt de zomer altijd om de bugs weg te werken, maar er blijven altijd nog wat vreemde foutjes achter. Zeker na iOS 26, met het nieuwe design, was er het nodige te klagen qua prestaties. En volgens bronnen wordt onze wens ingewilligd, want Apple zou met iOS 27 de focus leggen op bugfixes en prestatieverbeteringen.

#2 Verbeterd design (met duidelijker Liquid Glass)

Het nieuwe Liquid Glass-design van iOS 26 heeft fans, maar ook veel haters. Er zijn gebruikers die het ontwerp onduidelijk en zelfs lelijk vinden. Het afgelopen jaar heeft Apple behoorlijk wat kleine aanpassingen gedaan, maar wij hopen dat Apple dit in iOS 27 nog verder doortrekt. Van ons hoeft Liquid Glass niet vervangen te worden voor iets anders, maar het mag op bepaalde punten wel wat verfijnder en beter leesbaar. Er zijn nog altijd elementen die niet altijd even mooi uit de verf komen. En volgens bronnen werkt Apple zelfs aan een regelaar die je zelf de mate van transparantie laat kiezen, veel nauwkeuriger dan nu het geval is.

#3 Verbeterde Siri (die zijn verwachtingen waarmaakt)

We hebben er lang op moeten wachten, maar met iOS 27 komt de verbeterde Siri er eindelijk aan. Apple kondigde dit al in 2024 aan en twee jaar later wordt het met iOS 27 eindelijk realiteit. Of het ook echt zo goed gaat werken als destijds in een (gesimuleerde) demonstratie getoond is, valt nog te bezien. Wij hopen vooral dat Siri veel slimmer wordt, je veel beter begrijpt, beter de context kent en ook een stuk veelzijdiger is. Het gebeurt nu nog te vaak dat je bepaalde opdrachten alleen kan laten uitvoeren als je het op een bepaalde manier formuleert. Maar als je eerst moet gaan nadenken hoe je iets moet vragen om tot het juiste antwoord te komen, schiet het zijn doel eigenlijk al voorbij.

#4 Boost voor Apple Intelligence

Sinds vorig jaar is Apple Intelligence in het Nederlands beschikbaar, maar eigenlijk vinden we het alles bij elkaar wat tegenvallen. Er zijn wat handige functies, maar hoe vaak gebruik je het nou echt? We hopen vooral dat Apple meer echt nuttige functies voor Apple Intelligence in petto heeft, los van de nieuwe slimmere Siri.

#5 Makkelijker beginscherm ordenen

Het ordenen van je beginscherm op de iPhone kan nogal een gedoe zijn, waardoor alles door een verkeerde beweging in de soep loopt. Zeker als je je beginscherm nauwkeurig hebt ingedeeld met mappen, widgets en losse apps. Met het verslepen van een app of widget kan de boel in een keer verspringen en het is dan een heel gedoe om dit te herstellen. Wij hopen dan ook al jaren dat deze handige Apple TV-functie ook naar de iPhone komt, maar Apple kan vast ook andere manieren bedenken waarmee het indelen makkelijker gaat.

#6 CarPlay beheren moet makkelijker worden

Er was ooit een tijd dat het indelen van je CarPlay-apps heel makkelijk ging, gewoon via je iPhone met een virtuele versie van je CarPlay-beginscherm. Tegenwoordig gaat het nog steeds via je iPhone, maar dan met een lange verticale lijst die zich uiteindelijk op het CarPlay vertaalt naar een raster met apps. Dat vinden we alles behalve gebruiksvriendelijk. Wat ook onhandig is, is dat je je gekoppelde auto’s niet zelf een naam kan geven. Dat maakt het herkennen van meerdere auto’s in de instellingen lastig.

#7 Betere wekkers

Wat wekkers betreft heeft Apple nogal een geschiedenis. Zo is al jaren de wens om voor de wekker een apart volume in te stellen, los van het volume van je iPhone (meldingen, beltoon) en je media (muziek, video). Als je een slaapschema ingesteld hebt, kan je wel weer een apart volume voor de wekker kiezen. Dat zou Apple wat ons betreft gelijk moeten trekken. En maak dan meteen het slaapschema prettiger in gebruik. Je wil misschien wel elke werkdag op hetzelfde moment gewekt worden, maar de tijd dat je naar bed gaat is misschien wisselend en niet altijd goed in een schema vast te leggen. Het kan dan vervelend zijn dat je slaapschema dan wel al meteen in gaat, terwijl je nog dingen op je iPhone wil doen.

Ook qua wekkergeluidjes is er nog wel wat te wensen. Speciale apps zoals Sleep Cycle spelen het geluid van je wekker eerst zacht af en als je nog niet wakker wordt, gaat het geleidelijk steeds harder. Zoiets zouden we ook graag met Apple’s eigen wekker willen zien. Of wat te denken van een koppeling met de Woning-app. Hoewel veel wel handmatig te automatiseren is via de Opdrachten-app, zou het handiger zijn als dit rechtstreeks via de Woning-app te integreren is.

#8 Split View op iPhone

Op de iPad heeft Apple de multitasking inmiddels redelijk op orde, maar op de iPhone zouden we toch meer willen zien. We hebben daar wel picture-in-picture, maar het liefst zouden we ook een aangepaste vorm van Split View willen zien. Zodat je bijvoorbeeld de rekenmachine open kan hebben staan, naast de Safari-browser. Misschien dat dat dit jaar wel werkelijkheid wordt, als Apple de iPhone Fold gaat onthullen. Maar het zou ons dan ook niks verbazen als dit beperkt blijft tot dit model.

#9 Nieuwe Agenda-app

Volgens geruchten werkt Apple aan een geheel nieuwe Agenda-app, met meer Apple Intelligence-functies. We hopen ook dat de app wat overzichtelijker wordt, want met veel verschillende agenda’s kan het geheel er soms wat chaotisch uit zien. Een koppeling met de Weer-app zien we nog steeds zitten, zodat je bij het plannen van een datum meteen kan zien hoe het weer dan eigenlijk is.

#10 Meer functies voor Nederland en de EU

Tot slot hopen we, zoals ieder jaar, dat we in Nederland weer wat nieuwe functies mogen verwelkomen. Zo is in Nederland nog altijd het volledige “Hé Siri”-commando verplicht, terwijl je in veel andere talen ook kan kiezen voor simpelweg “Siri” als aanspreekpunt. Of wat te denken van ID-bewijzen in Wallet, dat nog steeds alleen werkt voor Amerikaanse staten en sommige universiteiten. We hopen dat Apple stilletjes met de EU samengewerkt heeft aan Europese ondersteuning. En over de EU gesproken: we hopen ook dat Apple deze keer binnen de EU geen functies achterwegen laat, maar we vrezen het ergste. Door de strengere regels krijgen we in de EU steeds minder Apple-functies. Maar we duimen nog altijd voor iPhone Mirroring, dat na twee jaar nog steeds niet in Europa te gebruiken is.

Heb jij nog wensen voor iOS 27? Zijn er functies die jij graag zou willen zien? Laat het dan weten in de reacties.