Ruitjespapier in de Notities-app op iPhone

Of je nou een spelletje Kamertje verhuren wilt doen of je nieuwe huis wilt inrichten: ruitjespapier komt altijd van pas, ook op de iPhone. In de Notities-app kun je gemakkelijk de papiersoort wisselen van blanco naar gelinieerd of geruit. We laten zien hoe je op twee manieren van papiersoort in de Notities-app op de iPhone kan wisselen, met onder andere ruitjespapier.

Ruitjespapier per notitie instellen

Wil je voor een enkele notitie ruitjespapier instellen, dan kan je dat rechtstreeks vanuit de notitie doen.

Zo doe je dat:

Open een notitie in de Notities-app. Tik op de drie puntjes rechtsboven. Kies de optie Lijnen en roosters. Kies de gewenste papiersoort, bijvoorbeeld ruitjespapier of gelinieerd.

De instelling geldt alleen voor de huidige notitie en heeft geen invloed op aantekeningen die je in het vervolg maakt. Je kunt later nog wel weer kiezen voor een andere indeling van het papier.

Ruitjespapier op alle nieuwe notities

Wil je in het vervolg elke nieuwe notitie met lijntjes of een ruitjespapier beginnen? Dan kan dat ook. Volg daarvoor deze stappen:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Notities > Lijnen/roosters. Je ziet nu een scherm met papiersoorten. Kies het gewenste ruitjespatroon of kies voor een gelinieerde papiersoort.

Er zitten in de Notities-app nog meer nieuwe functies zoals het scannen (en ondertekenen) van formulieren, invoegen van tekeningen en het starten van een nieuwe notitie, zonder dat je je iPad hoeft te ontgrendelen. Dit laatste werkt alleen met iPads met een Apple Pencil. Wel is er op de iPhone een andere manier om snel een nieuwe notitie te openen vanaf het toegangsscherm.

