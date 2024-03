Grijstinten op de iPhone

Baal je van jezelf dat je vergroeid bent met je telefoon? Kom je afspraken niet na omdat je te veel tijd op Instagram of TikTok hebt zitten bladeren? Of wil je tijdens de feestdagen proberen om eens echt sociaal te doen? Met deze simpele mind hack kun je zorgen dat je je iPhone vaker laat liggen. De truc houdt in dat felle kleuren je aandacht trekken. Zet je je iPhone echter op grijstinten, dan ziet alles er een stuk minder aantrekkelijk uit en heb je geen zin meer om naar grauwe zwart-wit video’s te kijken.

Grijstinten instellen op iPhone en iPad Je stelt de grijstinten als volgt in: Ga naar de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Kies Toegankelijkheid > Weergave en tekstgrootte. Kies Kleurfilters en zet de schakelaar aan. Kies Grijstinten en geniet van de rustige kleuren.

Grijstinten maken je iPhone extreem saai Dr. James Hamblin laat in onderstaande video een eenvoudige truc zien, waarmee je je iPhone een stuk minder aantrekkelijk maakt: door je iPhone-scherm op grijstinten te zetten. Volgens hem hebben emoties en aandacht een directe link met de waarneming van kleuren. Zoals Hamblin in de video uitlegt trekken felle kleuren onze aandacht. Vooral de rode badges op appicoontjes roepen bij veel mensen onrust op. De kleur rood vraagt om aandacht en stimuleert je brein, terwijl je dat juist niet wil. Zet je je scherm op grijstinten, dan vallen de rode notificatie-badges op appicoontjes niet meer op en eindeloos scrollen wordt een stuk minder leuk. Display content from www.theatlantic.com Click here to display content from www.theatlantic.com Always display content from www.theatlantic.com Je krijgt dit voor elkaar met de kleurtinten-functie op de iPhone. Die is eigenlijk bedoeld voor mensen die kleurenblind zijn: door andere schermtinten in te stellen kunnen ze bepaalde kleuren beter van elkaar onderscheiden. Je kunt met deze functie het scherm ook op grijstinten zetten. Dat maakt het gebruik van je iPhone ineens een stuk minder interessant. Met grijstinten zien je apps eruit als een saaie, oude krant. Daardoor ben je minder geneigd om lang op het scherm te blijven kijken. Bekijk ook Zo gebruik je de kleurenfilters voor kleurenblinden Ben je kleurenblind? Op de iPhone en iPad vind je speciale kleurfilters die zorgen dat je groen, rood en blauw goed kunt onderscheiden. In deze tip lees je alles over de kleurenfilters voor groen, rood, blauw en grijstinten.

Lees ook onze andere tips over de kleurenfilters! Je kunt ze namelijk ook gebruiken als je vindt dat de schermtint van de iPhone te geel of te blauw is.

Bekijk ook iPhone-scherm te blauw of te geel? Zo pas je de kleurtint aan Ben je niet tevreden over de kleur van het scherm van je iPhone? Is het te blauw of te geel? Je kunt dit zelf iets bijstellen door gebruik te maken van de kleurenfilters voor het scherm. In deze tip leggen we uit hoe je de kleurtint iets kunt aanpassen.