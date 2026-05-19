Volgens bronnen werkt Apple aan een manier om opnieuw Pro-modellen met een titanium behuizing te maken. Dat gebeurt nadat het bedrijf sinds de iPhone 17 Pro een tussenstap naar aluminium heeft gezet.

Sinds de iPhone 15 Pro waren juist alle Pro-modellen voorzien van een titanium behuizing, maar Apple maakte bij de iPhone 17 Pro een opvallende keuze door aluminium te gebruiken in plaats van titanium. Volgens leaker Instant Digital onderzoekt Apple nu opnieuw hoe titanium in toekomstige iPhones terug kan keren.

Nieuwe iPhones stappen af van aluminium

Die overstap naar aluminium voor de Pro-modellen in 2025 kwam niet uit de lucht vallen. Aluminium is lichter dan titanium en voert warmte beter af. Dat laatste wordt steeds belangrijker, omdat iPhones steeds krachtigere chips krijgen die meer warmte produceren.

Volgens leaker Instant Digital onderzoekt Apple nu opnieuw of titanium toch geschikt kan zijn voor toekomstige iPhones. Daarbij zou vooral gekeken worden naar manieren om de warmteafvoer van het materiaal te verbeteren. De titaniumlegering die Apple eerder gebruikte, bleek namelijk minder efficiënt in het afvoeren van warmte dan aluminium.

Liquid Metal mogelijk alternatief voor titanium

Naast titanium zou Apple ook experimenteren met een ander materiaal: Liquid Metal. Dit is een metaallegering zonder vaste kristalstructuur. Daardoor is het materiaal extra sterk en slijtvast.

Volgens geruchten wil Apple dit materiaal gebruiken in scharnieren van de toekomstige iPhone Ultra, de eerste opvouwbare iPhone van het bedrijf. Een groot nadeel is wel dat Liquid Metal lastig op grote schaal te produceren is, waardoor toepassing in complete iPhones voorlopig nog ingewikkeld lijkt.

Wanneer komen titanium iPhones terug?

Het lijkt er in elk geval op dat Apple opnieuw onderzoekt welke materialen het beste geschikt zijn voor toekomstige iPhones. Op dit moment gebruikt Apple alleen bij de iPhone Air nog titanium, om het dunne ontwerp toch steviger te maken zonder extra gewicht toe te voegen. De iPhone Fold zou ook van titanium zijn.

Wanneer Apple opnieuw volledig overstapt op titanium is nog onduidelijk. Volgens de huidige geruchten lijkt aluminium voorlopig de standaard te blijven voor de Pro-modellen, waardoor ook de iPhone 18 Pro (Max) waarschijnlijk nog een aluminium behuizing heeft.