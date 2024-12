Bij het afspelen van muziek of andere audio op de iPhone, verschijnt automatisch de mediaspeler op het toegangsscherm. Dat is al zo sinds het prille begin van de iPhone. Je ziet hier de afspeelknop en knoppen om naar het volgende of vorige nummer te gaan. In de mediaspeler staat eveneens een tijdsbalk, waarmee je vooruit of achteruit kan spoelen. Tot een paar jaar geleden vond je in de mediaspeler op het toegangsscherm ook een volumeregelaar, maar Apple besloot deze te verwijderen. Nu, met iOS 18.2 en nieuwer, kun je de volumeregelaar weer terugbrengen op het iPhone-toegangsscherm.

Volumeregelaar op het iPhone-toegangsscherm

Sinds iOS 16 is de volumeregelaar standaard afwezig in de mediaspeler op het toegangsscherm van je iPhone. Je ziet de regelaar alleen als je gebruikmaakt van AirPlay, bijvoorbeeld bij het afspelen van muziek op een HomePod. Maar in alle andere gevallen wil Apple liever dat je de knoppen op de iPhone gebruikt om het geluid aan te passen. En als je het toch via het scherm wil regelen, dan kan dat altijd via het Bedieningspaneel.

Als je de volumeknop op het toegangsscherm toch gemist heb, dan is er goed nieuws. Met iOS 18.2 of nieuwer kun je deze schuifknop voor het geluid terugbrengen, zodat deze altijd zichtbaar is op het toegangsscherm van je iPhone zodra je muziek of andere audio afspeelt. Deze instelling is onderdeel geworden van de opties voor toegankelijkheid, al is het natuurlijk door iedereen te gebruiken.

Om de volumeregelaar terug te zetten op het toegangsscherm, volg je deze stappen:

Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid. Tik op Audio en visueel, onder het kopje Horen. Zet de schakelaar aan bij Toon altijd volumeregeling.

De volumeregelaar op het toegangsscherm van je iPhone komt ook van pas als de volumeknoppen het niet meer doen. Meer tips daarvoor lees je in ons aparte artikel.