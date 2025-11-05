Teveel meldingen? Zo toont Apple Intelligence alleen je belangrijkste notificaties

Op een dag krijg je veel meldingen binnen en met behulp van Apple Intelligence kunnen de belangrijke meldingen eruit gefilterd worden. Zo mis je nooit meer belangrijke berichten.

Op een dag kan je zonder het door te hebben flink wat meldingen binnenkrijgen en daarbij kunnen de belangrijke meldingen overspoeld raken door nutteloze meldingen van games, onbelangrijke updates van je sociale netwerken en meer. Dankzij Apple Intelligence kan je iPhone (en iPad en Mac) onderscheid maken tussen belangrijke en onbelangrijke meldingen dankzij de functie Meldingen met prioriteit. Hoe je het werkt en je deze functie gebruikt leggen wij je in deze tip uit!

Vereisten voor Meldingen met prioriteit

Om deze functie te kunnen gebruiken moet je aan een aantal vereisten voldoen. Die zijn als volgt:

iOS 26.1 of nieuwer voor Nederlands; iOS 18.1 of nieuwer voor Engels iPhone 15 Pro (Max) of nieuwer

iPadOS 26.1 of nieuwer voor Nederlands; iPadOS 18.1 of nieuwer voor Engels iPad met M1-chip of nieuwer, iPad mini met A17 Pro-chip

macOS 26.1 of nieuwer voor Nederlands; macOS 18.1 of nieuwer voor Engels Mac met M1-chip of nieuwer

Apple Intelligence geactiveerd

Heb je op jouw toestel nog geen Apple Intelligence ingesteld? Wij leggen het in onze tip stap voor stap uit.

Bekijk ook AI voor iedereen: zo activeer je Apple Intelligence op je iPhone, iPad en Mac in het Nederlands (of Engels) Apple Intelligence is Apple’s antwoord op de ontwikkeling van AI in software. Een lange tijd was deze niet beschikbaar in Nederland. Nu is het mogelijk om Apple Intelligence te gaan gebruiken (met wat haken en ogen).

Dit zijn meldingen met prioriteit

Waar normaliter meldingen gewoon binnenkomen op chronologische volgorde, gooit deze nieuwe Apple Intelligence-functie het roer om. Deze maakt onderscheid tussen belangrijke meldingen en minder belangrijke meldingen. Waarbij de belangrijkere meldingen bovenaan komen te staan en de minder belangrijke meldingen door middel van een extra stap te zien zijn.

Dit wordt gedaan door on-device verwerking toe te passen en aan de hand van eerdere gegevens een afweging te maken wat voor jou als gebruiker urgent is. Dit wordt dan in een speciaal vak voor op je toegangsscherm geplaatst met een regenboogkader eromheen. Apple Intelligence let daarbij ook op de inhoud van de melding. Een persoonlijk WhatsApp-berichtje met daarin “Bel me zo snel mogelijk” zal meteen als prioriteit aangemerkt worden. De inhoud wordt echter lokaal geanalyseerd, waardoor je privacy gewaarborgd blijft.

Zo stel je meldingen met prioriteit in

Om gebruik te kunnen maken van de prioriteitsfunctie van Apple Intelligence moet je deze stappen doorlopen: Open Instellingen > Meldingen. Ga naar het kopje Geef meldingen prioriteit. Zet de schakelaar op aan. Standaard staan alle apps ingeschakeld, maar die kan je per app aan of uit zetten.

Meer tips voor Apple Intelligence:

Nu Apple Intelligence ook in het Nederlands beschikbaar is, krijgen veel meer mensen toegang tot deze extra functies. Wij hebben voor verschillende handige functies al tips en gidsen geschreven, wellicht is het ook interessant om deze eens te bekijken: