Teveel meldingen? Zo toont Apple Intelligence alleen je belangrijkste notificaties
Op een dag kan je zonder het door te hebben flink wat meldingen binnenkrijgen en daarbij kunnen de belangrijke meldingen overspoeld raken door nutteloze meldingen van games, onbelangrijke updates van je sociale netwerken en meer. Dankzij Apple Intelligence kan je iPhone (en iPad en Mac) onderscheid maken tussen belangrijke en onbelangrijke meldingen dankzij de functie Meldingen met prioriteit. Hoe je het werkt en je deze functie gebruikt leggen wij je in deze tip uit!
Inhoudsopgave
Vereisten voor Meldingen met prioriteit
Om deze functie te kunnen gebruiken moet je aan een aantal vereisten voldoen. Die zijn als volgt:
- iOS 26.1 of nieuwer voor Nederlands; iOS 18.1 of nieuwer voor Engels
- iPhone 15 Pro (Max) of nieuwer
- iPadOS 26.1 of nieuwer voor Nederlands; iPadOS 18.1 of nieuwer voor Engels
- iPad met M1-chip of nieuwer, iPad mini met A17 Pro-chip
- macOS 26.1 of nieuwer voor Nederlands; macOS 18.1 of nieuwer voor Engels
- Mac met M1-chip of nieuwer
- Apple Intelligence geactiveerd
Heb je op jouw toestel nog geen Apple Intelligence ingesteld? Wij leggen het in onze tip stap voor stap uit.
Dit zijn meldingen met prioriteit
Waar normaliter meldingen gewoon binnenkomen op chronologische volgorde, gooit deze nieuwe Apple Intelligence-functie het roer om. Deze maakt onderscheid tussen belangrijke meldingen en minder belangrijke meldingen. Waarbij de belangrijkere meldingen bovenaan komen te staan en de minder belangrijke meldingen door middel van een extra stap te zien zijn.
Dit wordt gedaan door on-device verwerking toe te passen en aan de hand van eerdere gegevens een afweging te maken wat voor jou als gebruiker urgent is. Dit wordt dan in een speciaal vak voor op je toegangsscherm geplaatst met een regenboogkader eromheen. Apple Intelligence let daarbij ook op de inhoud van de melding. Een persoonlijk WhatsApp-berichtje met daarin “Bel me zo snel mogelijk” zal meteen als prioriteit aangemerkt worden. De inhoud wordt echter lokaal geanalyseerd, waardoor je privacy gewaarborgd blijft.
Zo stel je meldingen met prioriteit in
Om gebruik te kunnen maken van de prioriteitsfunctie van Apple Intelligence moet je deze stappen doorlopen:
- Open Instellingen > Meldingen.
- Ga naar het kopje Geef meldingen prioriteit.
- Zet de schakelaar op aan. Standaard staan alle apps ingeschakeld, maar die kan je per app aan of uit zetten.
Meer tips voor Apple Intelligence:
Nu Apple Intelligence ook in het Nederlands beschikbaar is, krijgen veel meer mensen toegang tot deze extra functies. Wij hebben voor verschillende handige functies al tips en gidsen geschreven, wellicht is het ook interessant om deze eens te bekijken:
- Live vertalingen in iMessage, Telefoon en FaceTime: zo komt deze functie goed van pas
- Samenvattingen van je meldingen krijgen met Apple Intelligence: zo schakel je dit in (en weer uit)
- Visuele Intelligentie: zo maak je je camera nog een stukje slimmer
- ChatGPT in Apple Intelligence: een slimme aanvulling op Siri en je iPhone
Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!
Artikelcorrectie, spelfout of -aanvulling doorgeven?
Apple Intelligence en AI van Apple
Apple Intelligence is het nieuwe AI-systeem van Apple. AI staat voor kunstmatige intelligentie, maar heeft dankzij Apple Intelligence ook een andere betekenis gekregen. Apple omschrijft het als de meest persoonlijke vorm van AI, doordat het grootste deel lokaal gebeurt en het systeem weet wie jij bent en wat voor jou belangrijk is. Met Apple Intelligence kun je afbeeldingen genereren, werkt Siri beter, kun je teksten laten samenvatten of maken en nog veel meer. Apple Intelligence is sinds het najaar van 2024 beschikbaar in het Engels. Sinds november 2025 is Apple Intelligence ook in het Nederlands beschikbaar.
- Dit is Apple Intelligence
- Apple Intelligence in het Nederlands
- Apple Intelligence activeren
- Schrijfhulp: zo helpt Apple Intelligence je met schrijven
- Image Playground en Image Wand: zelf afbeeldingen maken
- Visuele Intelligence: dingen opzoeken via de camera
- Genmoji: zelf emoji maken
- ChatGPT koppelen aan Siri met Apple Intelligence
- Samenvattingen van meldingen krijgen
- Meldingen met prioriteit krijgen dankzij Apple Intelligenc
- Private Cloud Compute: zo zit het met de privacy bij AI