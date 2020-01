Met een handig trucje kun je in- en uitzoomen in Apple Kaarten en Google Maps met slechts één vinger. Maar hoe doe je dat precies? In deze tip leggen we het je uit.

In Google Maps en Apple Kaarten kun je in- en uitzoomen om een kaart van dichtbij te bekijken of om juist een overzicht van een bepaald gebied te bekijken. Hiervoor gebruik je twee vingers met een knijpbeweging, maar soms heb je niet twee handen vrij om deze knijpbeweging goed te doen. Gelukkig kun je ook eenvoudig in- en uitzoomen met één vinger, zowel in Google Maps als in Apple Kaarten.



Inzoomen en uitzoomen met één vinger

In- en uitzoomen op een kaart met een knijpbeweging is inmiddels heel gebruikelijk. Maar als je je telefoon met één hand vasthoudt, heb je niet twee vingers beschikbaar om deze knijpbeweging uit te voeren. Je hebt dan dus altijd je andere hand nodig om in- en uit te zoomen op een kaart in Apple Kaarten of in Google Maps. Gelukkig is er een handig trucje, zodat je met slechts één vinger kunt in- of uitzoomen.

Volg onderstaande stappen om met één vinger in- of uit te zoomen in Google Maps of Apple Kaarten:

Open de desbetreffende app. Tik twee keer achter elkaar kort op het kaartje, maar hou je vinger bij de tweede tik op het scherm. Sleep je vinger naar boven en naar beneden. Voor Google Maps geldt: door naar boven te vegen, zoom je uit. Veeg je naar onderen, dan zoom je in. Bij Apple Kaarten werkt het precies andersom: veeg naar boven om in te zoomen en veeg naar onderen om uit te zoomen.

Deze truc werkt in alle versies van Google Maps. Bij Apple Kaarten werkt dit sinds iOS 11. Overigens werkt dit trucje op een soortgelijke manier ook in Pokémon Go, zodat je makkelijker in- en uit kunt zoomen. Je kunt in Google Maps en Apple Kaarten daarnaast ook in kleine stapjes in- en uitzoomen. Om in te zoomen tik je twee keer achter elkaar met één vinger en om uit te zoomen tik je één keer met twee vingers op de kaart.