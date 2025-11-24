Ben je tot de conclusie gekomen dat Apple Intelligence toch niets voor jou is? Je kunt eenvoudig Apple Intelligence uitschakelen en zo zelfs zo'n 7GB opslag terugkrijgen.

Sinds iOS 26.1 is Apple Intelligence in het Nederlands beschikbaar, mits je een geschikt toestel hebt. Maar je hebt nog meer nodig om Apple Intelligence te kunnen gebruiken, want het neemt ook de nodige opslagruimte in. Hoewel Apple niet zegt hoeveel ruimte het precies inneemt, heb je 7GB vrije opslag nodig om het uberhaupt aan te kunnen zetten. Maar als je Apple Intelligence toch niet gebruikt, kun je het net zo goed uitschakelen en opslagruimte terugkrijgen.

Apple Intelligence uitschakelen doe je zo

Om Apple Intelligence uit te zetten en vrije opslagruimte terug te krijgen, volg je deze stappen: Ga naar Instellingen > Apple Intelligence en Siri. Zet bovenaan de schakelaar uit bij Apple Intelligence en tik op Schakel Apple Intelligence uit. De ingenomen opslagruimte komt niet meteen vrij. Het gedownloade materiaal dat nodig is voor Apple Intelligence, wordt op den duur automatisch van je toestel verwijderd.

Hou er rekening mee dat functies als Schrijfhulp en de nieuwere Siri-animatie niet meer beschikbaar zijn. Je kunt Apple Intelligence op ieder moment alsnog weer inschakelen. De benodigde gegevens worden dan weer opnieuw gedownload, mocht dit al van je toestel verwijderd zijn.

Specifieke functies Apple Intelligence uitzetten

Wil je wel enkele functies van Apple Intelligence gebruiken, maar heb je bepaalde functies niet nodig? Dan kun je nog tot op zekere hoogte sommige functies van Apple Intelligence uitschakelen. Dat doe je zo:

Ga naar Instellingen > Schermtijd. Tik op Beperkingen > Intelligence en Siri. Zet de functie uit die je niet meer wil gebruiken. Je kan deze specifieke functies uitschakelen: Afbeeldingen maken

Schrijfhulp

Intelligence-extensies

Siri en de dicteerfunctie

Hou er rekening mee dat je via deze methode geen vrije opslagruimte terugkrijgt. Dat kan alleen als je Apple Intelligence in z’n geheel uit zet.

Wil je meer weten over Apple Intelligence? Lees dan onze uitleg. Wil je Apple Intelligence toch weer activeren, dan kun je dat eenvoudig doen.