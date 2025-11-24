Zo kun je Apple Intelligence uitschakelen – en zo’n 7GB opslag terugkrijgen
Sinds iOS 26.1 is Apple Intelligence in het Nederlands beschikbaar, mits je een geschikt toestel hebt. Maar je hebt nog meer nodig om Apple Intelligence te kunnen gebruiken, want het neemt ook de nodige opslagruimte in. Hoewel Apple niet zegt hoeveel ruimte het precies inneemt, heb je 7GB vrije opslag nodig om het uberhaupt aan te kunnen zetten. Maar als je Apple Intelligence toch niet gebruikt, kun je het net zo goed uitschakelen en opslagruimte terugkrijgen.
Inhoudsopgave
Apple Intelligence uitschakelen doe je zo
Om Apple Intelligence uit te zetten en vrije opslagruimte terug te krijgen, volg je deze stappen:
- Ga naar Instellingen > Apple Intelligence en Siri.
- Zet bovenaan de schakelaar uit bij Apple Intelligence en tik op Schakel Apple Intelligence uit.
- De ingenomen opslagruimte komt niet meteen vrij. Het gedownloade materiaal dat nodig is voor Apple Intelligence, wordt op den duur automatisch van je toestel verwijderd.
Hou er rekening mee dat functies als Schrijfhulp en de nieuwere Siri-animatie niet meer beschikbaar zijn. Je kunt Apple Intelligence op ieder moment alsnog weer inschakelen. De benodigde gegevens worden dan weer opnieuw gedownload, mocht dit al van je toestel verwijderd zijn.
Specifieke functies Apple Intelligence uitzetten
Wil je wel enkele functies van Apple Intelligence gebruiken, maar heb je bepaalde functies niet nodig? Dan kun je nog tot op zekere hoogte sommige functies van Apple Intelligence uitschakelen. Dat doe je zo:
- Ga naar Instellingen > Schermtijd.
- Tik op Beperkingen > Intelligence en Siri.
- Zet de functie uit die je niet meer wil gebruiken. Je kan deze specifieke functies uitschakelen:
- Afbeeldingen maken
- Schrijfhulp
- Intelligence-extensies
- Siri en de dicteerfunctie
Hou er rekening mee dat je via deze methode geen vrije opslagruimte terugkrijgt. Dat kan alleen als je Apple Intelligence in z’n geheel uit zet.
Wil je meer weten over Apple Intelligence? Lees dan onze uitleg. Wil je Apple Intelligence toch weer activeren, dan kun je dat eenvoudig doen.
Apple Intelligence en AI van Apple
Apple Intelligence is het nieuwe AI-systeem van Apple. AI staat voor kunstmatige intelligentie, maar heeft dankzij Apple Intelligence ook een andere betekenis gekregen. Apple omschrijft het als de meest persoonlijke vorm van AI, doordat het grootste deel lokaal gebeurt en het systeem weet wie jij bent en wat voor jou belangrijk is. Met Apple Intelligence kun je afbeeldingen genereren, werkt Siri beter, kun je teksten laten samenvatten of maken en nog veel meer. Apple Intelligence is sinds het najaar van 2024 beschikbaar in het Engels. Sinds november 2025 is Apple Intelligence ook in het Nederlands beschikbaar.
