Word je vaak lastiggevallen door onbekende bellers en telefoontjes van spammers of telemarketeers? Je iPhone kan dit soort nummers herkennen en stilhouden, maar dan moet je het wel even inschakelen. In deze tip lees je hoe dit werkt.

Ongewenste telefoontjes stilhouden op je iPhone

Heb je last van vervelende spamnummers of mensen die je ongevraagd iets proberen te verkopen? Dan kun je dit soort nummers stilhouden en meteen naar voicemail doorsturen. Op de iPhone is hiervoor een speciale schakelaar aanwezig. Dat bespaart tijd en energie. In deze tip lees je hoe dit werkt op de iPhone.

Onbekende bellers doorsturen

Mensen die in jouw adresboek staan, kunnen je altijd bellen, tenzij je het telefoonnummer geblokkeerd hebt of je het toestel op Niet Storen hebt ingesteld. Onbekende bellers kunnen je in principe ook altijd bereiken, maar dat wil je niet.

Je kunt instellen dat mensen die niet in jouw adresboek staan en waarmee je nooit eerder contact hebt gehad, standaard worden doorgestuurd naar voicemail. Hiervoor heb je iOS 13 of nieuwer nodig. Zo schakel je het in: Ga naar de Instellingen-app op je iPhone. Ga naar Apps > Telefoon. Zet de schakelaar bij Houd onbekende bellers stil aan.

Onbekende bellers krijgen nu meteen voicemail, zodat je niet meer wordt lastiggevallen. De functie is eigenlijk slimmer dan je denkt. Volgens Apple wordt kunstmatige intelligentie gebruikt om nummers te herkennen die in je Mail- en Berichten-app staan, dus niet alleen de mensen in je contactenlijst.

Dit zorgt ervoor dat mensen die je kent je nog steeds kunnen bereiken. Als het goed is, mis je geen belangrijke gesprekken meer, terwijl ongewenste bellers je niet meer lastigvallen. Wil je het grondiger aanpakken, kies dan voor het blokkeren van telefoonnummers op de iPhone.

Hou er rekening mee dat je op deze manier een belangrijk telefoontje kunt missen, bijvoorbeeld als een vriend of familielid je vanaf een vaste lijn in het buitenland probeert te bellen. Houd dus je voicemail in de gaten en kijk regelmatig even in de lijst van binnengekomen gesprekken of je misschien een telefoongesprek bent misgelopen.

Spam stilhouden met apps

Het is ook mogelijk om met apps spamnummers af te vangen. Apps die deze functie ondersteunen, maken in feite gebruik van CallKit. Deze apps bevatten een database van nummers die bekendstaan als spam of afkomstig zijn van telemarketeers. Wat deze apps doen, is kijken naar het nummer en deze vergelijken met hun interne lijst. Dit werkt dus iets anders dan Apple’s eigen app.

Op het toegangsscherm wordt dankzij CallKit aangegeven dat het waarschijnlijk om een spamnummer gaat. Het nummer kan door dit soort apps ook automatisch geblokkeerd worden. Voor callcentra of personen die anoniem bellen, werkt het helaas niet.

Veel van deze apps werken met een abonnementsmodel, maar er zijn ook enkele gratis opties. Hieronder vind je apps die deze functie ondersteunen:

Truecaller: Weet wie je belt (iPhone/iPad, iOS 16.0+) – Gratis te gebruiken, maar je dient je wel te registreren met je eigen telefoonnummer. Let op de privacyaspecten (zie verderop)!

Hiya: Spam Blocker & Caller ID (iPhone/iPad/ Watch , iOS 14.0+) – Hiya is ook gratis, maar vereist registratie met je telefoonnummer. Je kunt hier ook je eigen lijst van geblokkeerde nummers aanmaken.

, iOS 14.0+) – Hiya is ook gratis, maar vereist registratie met je telefoonnummer. Je kunt hier ook je eigen lijst van geblokkeerde nummers aanmaken. Numbo: Spam call ID & Filter (iPhone, iOS 13.0+) – Eén maand gratis te gebruiken, daarna €10,49 per jaar. Let op: betaalde abonnement wordt automatisch verlengd na eerste gratis maand.

Als je een van deze apps geïnstalleerd hebt, moet je de functie inschakelen in de instellingen van je toestel:

Ga naar Instellingen > Apps > Telefoon. Kies voor Sms/oproep melden. Deze optie is alleen zichtbaar als je een geschikte app hebt geïnstalleerd. Zet de schakelaar van de desbetreffende app aan. Via de knop Wijzig kun je de volgorde van de apps bepalen waarvan gekeken moet worden of het inkomende telefoonnummer in de database voorkomt.

Privacy van antispam-apps

Het is belangrijk om je te realiseren dat apps die spamtelefoontjes blokkeren ook wat nadelen hebben. Zo blijkt dat TrueCaller allerlei data uit adresboeken verzamelt, zowel van jezelf als van anderen. Daardoor kunnen je gegevens met naam en foto’s in de database van TrueCaller terechtkomen. Door TrueCaller te gebruiken en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden geef je dus ook de privégegevens van alle contacten in je adresboek weg, waardoor hun privacy wordt aangetast.

Helaas heb je er weinig controle over, als anderen de app installeren en jouw privégegevens uploaden naar de TrueCaller-database. Dit is een aspect om rekening mee te houden.

