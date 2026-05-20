Apple komt naast softwarematige toegankelijkheidsfuncties nu ook met een fysieke oplossing om de iPhone makkelijker in gebruik te maken.

Vorig jaar begon Apple in bepaalde regio’s met de verkoop van een uniek accessoire: de Hikawa Grip & Stand. Dit kleurrijke hulpstuk is ontworpen door kunstenaar Bailey Hikawa en wordt ontwikkeld en geproduceerd door PopSockets. Nu is dit accessoire terug en ook in Nederland te koop. Dit accessoire maakt het eenvoudiger om je iPhone stabiel vast te houden.

Gemaakt met het oog op toegankelijkheid

Hoewel dit accessoire er speels en opvallend uitziet, is het meer dan alleen een mooi ontwerp. De Grip & Stand is ontwikkeld met toegankelijkheid als uitgangspunt en richt zich vooral op mensen die moeite hebben hun iPhone stevig vast te houden. Dankzij de ingebouwde magneten klikt het accessoire stevig vast op elke iPhone met MagSafe en haal je het net zo eenvoudig weer los.

In een making-off video zie je waarom de ontwerper tot dit design gekomen is.

De Hikawa Grip & Stand fungeert zowel als handgreep als standaard. Door het grote ronde gat in het midden steek je eenvoudig een vinger door de houder, zodat je je iPhone zekerder vasthoudt tijdens het scrollen of fotograferen. De golvende structuur zorgt bovendien voor extra grip, ook als je je vinger niet in de opening steekt. Daarnaast kun je de houder in een hoek zetten en je iPhone rechtop neerzetten, zowel staand als liggend, zodat hij ideaal is voor video’s kijken of videobellen.

Geschikte iPhone voor Grip & Stand

De Hikawa Grip & Stand is geschikt voor alle iPhones met MagSafe. Heb je dus een iPhone 12 of nieuwer (met uitzondering van de iPhone SE en iPhone 16e), dan kun je dit accessoire gebruiken. De adviesprijs bedraagt €54,95 en hij is exclusief bij Apple verkrijgbaar in de kleuren Blauw, Oranje en Steengrijs.

Tegelijk met dit accessoire heeft Apple ook de eerste nieuwe toegankelijkheidsfuncties voor iOS 27 aangekondigd. In ons aparte artikel over toegankelijkheid in iOS 27 lees je welke verbeteringen eraan komen.