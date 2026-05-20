Apple Hikawa Grip en Stand in gebruik voor iPhone

Apple brengt unieke MagSafe-grip voor iPhone opnieuw uit: dit is waarom hij bijzonder is

Apple komt naast softwarematige toegankelijkheidsfuncties nu ook met een fysieke oplossing om de iPhone makkelijker in gebruik te maken.
Sasha Koevoets -

Vorig jaar begon Apple in bepaalde regio’s met de verkoop van een uniek accessoire: de Hikawa Grip & Stand. Dit kleurrijke hulpstuk is ontworpen door kunstenaar Bailey Hikawa en wordt ontwikkeld en geproduceerd door PopSockets. Nu is dit accessoire terug en ook in Nederland te koop. Dit accessoire maakt het eenvoudiger om je iPhone stabiel vast te houden.

Gemaakt met het oog op toegankelijkheid

Hoewel dit accessoire er speels en opvallend uitziet, is het meer dan alleen een mooi ontwerp. De Grip & Stand is ontwikkeld met toegankelijkheid als uitgangspunt en richt zich vooral op mensen die moeite hebben hun iPhone stevig vast te houden. Dankzij de ingebouwde magneten klikt het accessoire stevig vast op elke iPhone met MagSafe en haal je het net zo eenvoudig weer los.

In een making-off video zie je waarom de ontwerper tot dit design gekomen is.

De Hikawa Grip & Stand fungeert zowel als handgreep als standaard. Door het grote ronde gat in het midden steek je eenvoudig een vinger door de houder, zodat je je iPhone zekerder vasthoudt tijdens het scrollen of fotograferen. De golvende structuur zorgt bovendien voor extra grip, ook als je je vinger niet in de opening steekt. Daarnaast kun je de houder in een hoek zetten en je iPhone rechtop neerzetten, zowel staand als liggend, zodat hij ideaal is voor video’s kijken of videobellen.

Apple Hikawa Grip en Stand voor iPhone voor toegankelijkheid

Geschikte iPhone voor Grip & Stand

De Hikawa Grip & Stand is geschikt voor alle iPhones met MagSafe. Heb je dus een iPhone 12 of nieuwer (met uitzondering van de iPhone SE en iPhone 16e), dan kun je dit accessoire gebruiken. De adviesprijs bedraagt €54,95 en hij is exclusief bij Apple verkrijgbaar in de kleuren Blauw, Oranje en Steengrijs.

Tegelijk met dit accessoire heeft Apple ook de eerste nieuwe toegankelijkheidsfuncties voor iOS 27 aangekondigd. In ons aparte artikel over toegankelijkheid in iOS 27 lees je welke verbeteringen eraan komen.

Apple toegankelijkheid

Apple kondigt eerste iOS 27-functies nu al aan: deze toegankelijkheidsfuncties komen naar de iPhone

Traditiegetrouw heeft Apple vandaag al wat nieuwe functies voor komend najaar aangekondigd, die in iOS 27 toegevoegd worden. Het gaat om een reeks nieuwe toegankelijkheidsfuncties, maar ze komen voor iedereen van pas.

MagSafe

MagSafe is een magnetische aansluiting voor het opladen en bevestigen van je device. Er zijn twee varianten: MagSafe op de iPhone is een magnetische aansluiting om accessoires vast te plakken en om je toestel draadloos op te laden op 15 Watt, terwijl MagSafe 3 op de Mac een magnetische kabelaansluiting is. Dit voorkomt dat je MacBook op de grond valt als er iemand over de kabel struikelt. Apple maakt kabels met MagSafe-aansluiting voor de Mac en voor de iPhone zijn er allerlei accessoires zoals de MagSafe Charger. Er zijn ook MagSafe-autohouders, MagSafe-opladers, MagSafe-powerbanks en meer. Lees ook onze gids met officiële MagSafe-accessoires. Alle uitleg over MagSafe vind je hier!

