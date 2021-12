Je kan in Safari eenvoudig een gesloten tabblad opnieuw openen. Dit werkt op zowel de iPhone, iPad als de Mac. In een paar simpele stappen kun je een gesloten Safari-tabblad opnieuw openen.

Per ongeluk een tab gesloten? Geen probleem!

Gebruik jij tabbladen vaak als een soort overzicht van webpagina’s die je graag wil bewaren? Dan is het des te vervelender als je een tabblad per ongeluk sluit. Gelukkig heeft Apple daar iets op bedacht, want in een fluitje van een cent open je één van de eerder gesloten tabbladen. Zo open je per ongeluk gesloten tabbladen in Safari.

Gesloten tabblad opnieuw openen op iPhone en iPad

Om een gesloten Safari-tabblad opnieuw te openen, doe je op de iPhone en iPad het volgende:

Open Safari. Tik op het tabblad-symbool rechtsonder. Houd je vinger nu ingedrukt op het plus-symbool linksonder. Het scherm Onlangs gesloten tabbladen verschijnt nu. Kies een tabblad om deze opnieuw te openen.

Gesloten Safari tabblad openen op Mac

Op de Mac is het ook mogelijk om een gesloten tabblad te heropenen. Behalve voor tabbladen werkt dit ook voor vensters. Sluit je een venster waar meerdere tabbladen in zitten, dan worden alle tabbladen geopend bij het terughalen van het venster. Dit werkt als volgt:

Open Safari. Klik in de menubalk bovenin op Geschiedenis. Kies nu voor Open laatst gesloten tabblad/venster opnieuw.

Je kunt dit ook doen door CMD + Z in te drukken. Of je in dit menu tabblad of venster ziet, is afhankelijk van welk van de twee je het laatst hebt gesloten. Om een specifiek tabblad te kiezen, houd je je muiscursor op Onlangs gesloten. Je ziet nu een overzicht van alle tabbladen die je onlangs gesloten hebt.

Dat is nog eens een snelle truc om een gesloten Safari tabblad terug te krijgen! Smaakt het naar meer? Lees dan ook ons artikel met meer Safari-tips voor de iPhone en iPad om nog sneller te werken. Je leest hier onder meer hoe je naar specifieke woorden op een pagina zoekt, de taakbalk gebruikt en meer.

