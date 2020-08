Maak je iPhone luider!

Soms is het fijn om je muziek net even wat meer kracht te geven. Het geluid van de iPhone-speakers is vaak prima, maar als je met meerdere mensen wilt luisteren wil je misschien dat het de iPhone speaker luider klinkt dan normaal. Door een kleine instelling te veranderen krijg je dit voor elkaar.

iPhone-speakers luider maken

Door je equalizer aan te passen naar een specifieke instelling zorg je dat het geluid luider klinkt. Een equalizer is voor muziek wat een filter is voor een foto. Je kunt een karakter aan je geluid geven.

Ga naar Instellingen > Muziek. Open Equalizer. Kies voor Laat op de avond.

Als het goed is klinkt je muziek nu wat harder en krachtiger dan voorheen. Op deze manier is het heel makkelijk om je muziek net wat meer kracht te geven. De Laat op de avond-instelling is vrijwel altijd de beste keuze om je muziek harder te laten klinken, maar je kunt ook wat uitproberen wanneer dit niet helemaal aansluit bij je huidige nummer.

iPhone luider maken met een trucje

Wil je de muziek van je iPhone luider laten klinken, dan kun je een Bluetooth-speaker koppelen. Heb je die niet, dan zijn er ook leuke trucs om een passieve speaker te maken van spullen uit je omgeving. Gebruik daarvoor een beker, glas of een Pringles-bus. Plaats de iPhone in de beker of het glas en je muziek klinkt net wat harder. Het maakt dan niet uit of de beker van glas, aardewerk of plastic is, het werkt allemaal.

iPhone-geluid harder zetten

Wil je het iPhone-geluid in het algemeen harder zetten, dan kun je dat op meerdere manieren doen. Door de volumetoetsen aan de zijkant van het toestel in te drukken of door het Bedieningspaneel te openen. Veeg deze in beeld en je kunt met je vinger aangeven hoe luid de iPhone-speaker moet staan. Dit werkt uiteraard voor aangesloten oordopjes, die vaak ook eigen knoppen op de kabel hebben om de audio luider te zetten.

Via Instellingen > Horen en voelen kun je apart regelen hoe luid de beltonen en andere meldingen moeten klinken. Ook kun je het geluidje zelf aanpassen als je een e-mail, tweet of Facebook-bericht ontvangt.

Wil je meer weten over de stereospeakers in je iPhone? Bekijk daarvoor onze aparte tip.