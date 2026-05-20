Vakantiegeld bij Coolblue: MacBook Air M5 en MacBook Pro 2026 tijdelijk met hoge korting [ADV]

Dit is hoe je een nieuwe MacBook scoort met flinke korting

Ben je van plan een nieuwe MacBook te kopen? Dan zit je goed! Tijdens de Vakantiegeld-deals bij Coolblue profiteer je namelijk tot en met 7 juni van aantrekkelijke kortingen op verschillende modellen. Denk hierbij aan de MacBook Air 2026, de MacBook Pro 2026 en nog veel meer Apple-producten. We hebben de beste deals alvast voor je verzameld, zodat je in één overzicht kunt zien welke producten allemaal mee doen.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en Coolblue. Lees onze disclaimer.

1. MacBook Air 2026 M5: van €1.199,- voor €1.069

Deze MacBook Air 2026 is een goede keuze als je op zoek bent naar een snelle en compacte laptop voor werk, studie of lichte foto- en videobewerking. Daarnaast beschikt hij over MagSafe-opladen, twee Thunderbolt-poorten, Touch ID en een batterijduur tot ongeveer 18 uur, wat hem ideaal maakt voor gebruik onderweg.

Het model is voorzien van een Liquid Retina-display, 16GB werkgeheugen en ruim 512GB opslagcapaciteit (in plaats van 256GB). Onder de motorkap vind je een 10-core CPU en een 8-core GPU, waardoor de laptop soepel presteert bij zowel dagelijks gebruik als intensieve multitasking.

Tijdens de Vakantiegeld-deals bij Coolblue is deze MacBook verkrijgbaar voor €1.069,- in plaats van €1.199. Bovendien krijg je er 1 jaar Norton 360 antivirus bij ter waarde van €94,99.

2. MacBook Pro 2026 M5 Pro (14 inch): van €2.549 voor €2.349

De MacBook Pro 2026 is op dit moment de krachtigste laptop binnen het Apple-assortiment. Hij is ideaal als je op zoek bent naar de beste prestaties, een indrukwekkend scherm en verbeterde koeling voor langdurig intensief gebruik.

Het Liquid Retina XDR-display met 120Hz ProMotion zorgt voor een uitzonderlijk vloeiende en haarscherpe kijkervaring. Daarnaast beschikt dit model over MagSafe 3 en drie Thunderbolt 5-poorten.

Deze MacBook is standaard uitgerust met de M5 Pro-chip, maar voor wie nog meer vermogen nodig heeft, is er ook een M5 Max-variant beschikbaar. Je kunt kiezen tussen een 14-inch en 16-inch uitvoering, beide met hetzelfde hoogwaardige display. Tijdens de Vakantiegeld-deals bij Coolblue is deze krachtige laptop verkrijgbaar vanaf €2.349,- in plaats van €2.549,-. Bovendien ontvang je er 1 jaar Norton 360 antivirus bij ter waarde van €94,99.

Zo ontvang je tijdelijk tot €225,- extra inruilkorting op je nieuwe MacBook

Ben je van plan een nieuwe MacBook te kopen? Dan is dit een goed moment om dat te doen bij Coolblue tijdens de Vakantiegeld-deals. Je krijgt daar namelijk tot €225,- extra inruilkorting bovenop de reguliere inruilwaarde. Daarnaast ontvang je ook nog eens 1 jaar gratis Norton antivirus ter waarde van €94,99.

Het inruilen is eenvoudig en snel geregeld:

Plaats je bestelling voor je nieuwe MacBook en ga door naar de checkout.

Lever je oude MacBook binnen 30 dagen in bij een Coolblue-winkel.

Je ontvangt de (geschatte) inruilwaarde, die direct wordt verrekend met je aankoop.

In sommige gevallen wordt je MacBook meteen overgenomen in de winkel en kun je hem direct achterlaten.

3. iPhone 17: van €969,- voor €909,-

Naast de MacBooks die hierboven genoemd zijn, kun je ook profiteren van aantrekkelijke kortingen op verschillende andere Apple-producten, waaronder de iPhone 17. Deze smartphone beschikt over een 6,3-inch Super Retina XDR OLED-display met ProMotion tot 120 Hz, Always-On functionaliteit en een piekhelderheid van 3000 nits. Daarnaast is het toestel voorzien van een stevige aluminium behuizing met IP68-certificering.

Binnenin het toestel zit standaard de A19-chip, gecombineerd met 8GB werkgeheugen. Je kunt kiezen tussen 256GB of 512GB aan opslagruimte. Op het gebied van camera’s is het toestel uitgerust met een 48-megapixel hoofdcamera, een 48-megapixel groothoeklens en een 18-megapixel selfiecamera. Tijdens de Vakantiegeld-deals is dit model al verkrijgbaar voor €909,- in plaats van €969,-.

4. iPad 2025: van €409,- voor €349,-

De Apple iPad (2025) is een uitstekende allround tablet voor dagelijks gebruik. Dankzij de snelle A16-chip werkt hij soepel bij taken zoals streamen, internetten, notities maken, videobellen en licht multitasken. Het Liquid Retina-display met True Tone zorgt voor heldere kleuren en een prettige kijkervaring, terwijl het vernieuwde design met dunne schermranden modern oogt. Ook handig: deze iPad ondersteunt wifi 6 en heeft een usb-c aansluiting.

Wat dit model vooral aantrekkelijk maakt, is de prijs-kwaliteitverhouding. De standaardopslag is nu 128GB, wat voor de meeste gebruikers ruim voldoende is voor apps, foto’s en series offline opslaan. Het scherm heeft een verversingssnelheid van 60Hz en hij ondersteunt niet alle accessoires zoals de Apple Pencil Pro. Voor studie, entertainment en dagelijks gebruik is dit echter een van de beste iPads in zijn prijsklasse. Je haalt hem bij Coolblue nu in huis voor €349,- in plaats van €409,-.

