Met het eenhandige toetsenbord kun je makkelijker grotere iPhones met één hand bedienen, linkshandig of rechtshandig. In deze tip vind je alle uitleg hoe je het eenhandige iPhone-toetsenbord gebruikt.

Typen op je iPhone kan met één hand lastig zijn, helemaal als je een groter model hebt. In dit soort gevallen komt het eenhandig toetsenbord op de iPhone goed van pas. Dit is niet alleen handig bij grotere iPhones, maar ook als je bijvoorbeeld in het openbaar vervoer staat en je je vast moet houden. In deze tip leggen we uit hoe het eenhandige toetsenbord op de iPhone werkt.

Hoe kan ik het eenhandig toetsenbord op de iPhone activeren?

Het activeren van het eenhandige toetsenbord is heel simpel:

Open een app waarin je tekst wilt invoeren, bijvoorbeeld WhatsApp, Safari of Notities. Houd de emoji-knop of wereldbol ingedrukt tot het menu verschijnt. Kies het links- of rechtshandige toetsenbord. Het toetsenbord schuift op en je kunt het meteen gebruiken.

Hoe werkt het iPhone eenhandig toetsenbord

Via de App Store was het al mogelijk om speciale toetsenborden te downloaden, die beter geschikt zijn voor de grotere iPhone-schermen. Sinds iOS 11 is er een goed alternatief: een eenhandig toetsenbord, gericht op bediening met één hand. Zoals de naam al aangeeft is dit toetsenbord bedoeld voor situaties waar je geen twee handen vrij hebt en met name op de grotere iPhones, zoals de Plus-modellen en de iPhones met Face ID.

Het eenhandige toetsenbord schuift alle knoppen naar de linkerkant of rechterkant. De knoppen nemen daardoor minder ruimte in beslag en zijn makkelijker te bereiken. De knoppen worden wel iets smaller.

Apple houdt ook rekening met mensen die hun iPhone linkshandig gebruiken. Handig is dat dit op systeemniveau werkt, dus als je het eenmaal hebt ingesteld werkt het in alle apps met tekstinvoer. Het toetsenbordje dat je te zien krijgt is ongeveer hetzelfde formaat als op de iPhone SE en is dus nog goed te gebruiken. Wil je teruggaan naar de normale weergave, dan druk je op het pijltje om de normale weergave te krijgen.

In liggende weergave is het speciale toetsenbordje niet beschikbaar, maar dat is ook logisch. Als je je iPhone in landscape vasthoudt doe je dat meestal om een filmpje te kijken, niet om teksten te typen. Ook is het eenhandige toetsenbordje niet beschikbaar op iPhones met ingezoomd scherm en op iPads. Je hebt op de iPad wel een gesplitst toetsenbord om met twee duimen te kunnen tikken.

