Uit nieuw onderzoek blijkt dat de iPhone Air een aanzienlijk lagere doorverkoopwaarde heeft dan de de rest van de nieuwe iPhones uit 2025.

Waar de iPhone 17-serie ontzettend sterke verkoopcijfers laat zien, schetst de iPhone Air juist een compleet ander beeld: de verkoopcijfers vallen flink tegen. Nu blijkt uit nieuw onderzoek dat de doorverkoopwaarde van de iPhone Air flink is gekelderd.

iPhone Air keldert in waarde

Nieuw onderzoek van SellCell laat zien dat de iPhone Air na tien weken tot 47,7% van zijn waarde heeft verloren – de grootste daling voor een iPhone sinds 2022. Waar de basismodellen van de iPhone 17‑serie het juist beter doen dan vorig jaar, blijft de iPhone Air duidelijk achter. Gemiddeld komt de iPhone 17‑lijn uit op 34,6% waardeverlies na tien weken, de iPhone Air op 44,3%. Vooral de 1TB‑variant presteert zwak.

Anderzijds houden de iPhone 17 Pro (Max)‑modellen hun waarde juist relatief goed vast. De Pro‑modellen zijn dit jaar opnieuw het meest waardevast. De beste van de reeks is de iPhone 17 Pro Max met 256GB: na tien weken slechts 26% waardeverlies. Ook de kleinere iPhone 17 Pro en het standaardmodel laten een beperkt verlies zien na tien weken, wat de kloof met de Air verder vergroot. Binnen de iPhone 17‑reeks ontstaat zo een aanzienlijk verschil tussen de iPhone Air en de overige toestellen.

Zet je de cijfers uit de rapportage naast die van oudere generaties? Dan doet de iPhone 17‑serie het duidelijk beter dan de iPhone 16 en iPhone 14 op het tienweken‑meetpunt. De waardevastheid van je iPhone hangt sterk af van de generatie. Zo is de iPhone 15‑serie over de gehele breedte gemiddeld het meest waardevast: de waarde daalde met 31,9%.

Wat betekent dit voor de verkoop van jouw toestel?

Wie regelmatig doorverkoopt of veel waarde hecht aan restwaarde, zit bij de iPhone 17 Pro (Max) op dit moment veiliger dan bij de Air. De standaard iPhone 17 presteert als middenmoter; de Air is de risicovolle keuze. Neem restwaarde expliciet mee in je totale kosten over tijd – een hogere aanschafprijs kan door betere doorverkoop uiteindelijk gunstiger uitpakken.

Wil jij bij het doorverkopen van je toestel toch de beste prijs krijgen? Lees dan onze tip waarin we uitleggen hoe jij het beste je iPhone kan verkopen!