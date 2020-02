Zoek je in je enorme fotocollectie de juiste foto? In deze tip leggen we je uit hoe je snel kan zoeken naar foto's op de iPhone en iPad. Door zoektermen te gebruiken en ze te combineren, vind je snel de foto die je zoekt.

Foto’s zoeken op iPhone en iPad

De iPhone is voor veel mensen de belangrijkste camera die ze op zak hebben. Daardoor verzamel je in de loop der jaren al snel tienduizenden foto’s. Om snel foto’s te zoeken zit er in iOS een uitgebreide zoekfunctie in de Foto’s-app. Al voordat je iets intikt krijg je suggesties van belangrijke momenten en mensen te zien. Zo gebruik je deze zoekfunctie voor foto’s op de iPhone en iPad!

Zoeken naar foto’s

Ga naar het tabblad Zoek om je fotocollectie te doorzoeken. Je krijgt meteen al wat Momenten, Personen, Plaatsen en Categorieën te zien die je mogelijk interessant vindt. Onderin het scherm zie je een lijst van recente zoekopdrachten.

Zoek je iets specifieks, bijvoorbeeld een foto van een fiets, dan gebruik je hiervoor het zoekvak bovenin het scherm.

Terwijl je zoekt krijg je ook suggesties te zien. Zo zie je bij het intikken van ‘dier’ ook de suggesties ‘kat’, ‘paard’ of ‘hond’ als je daar veel foto’s van hebt. In ons geval kregen we de suggestie ‘hondachtige’ en als je dit aantikt krijg je dus foto’s waarom dieren én hondachtigen te zien zijn. Zo kun je twee zoekbegrippen combineren.

Meer zoektermen combineren

Je kunt op je iPhone en iPad nog een stapje verder gaan met het combineren van zoekbegrippen, want je kunt bijvoorbeeld ook eetfoto’s uit 2016 of een bepaalde plaats bekijken. Wij kozen voor eetfoto’s in Parijs met een combinatie van de zoekbegrippen ‘Eten’ en ‘Parijs’. Let op dat je deze termen niet achter elkaar kunt intikken. Tik je ‘Eten Parijs’ in, dan zul je geen zoekresultaten te zien krijgen. Vul eerst één woord in, tik op de suggestie en vul daarna het volgende woord in.

Meer functies in Foto’s-app

Er zitten nog meer handige functies in de Foto’s-app op je iPhone en iPad. Zo vind je op het Voor Jou-tabblad alle herinneringen, gedeelde albums en deelsuggesties. In eerdere versies van iOS vond je deze functies in de tabbladen Terugblikken en Gedeeld. Af en toe krijg je ook suggesties om bepaalde foto’s te delen. Op basis van locatie en gezichtsherkenning geeft Apple de suggestie om bepaalde foto’s met een vriend of familielid te delen. Zo deel je met een druk op de knop alle foto’s die je tijdens een gezamenlijke vakantie of een feestje hebt gemaakt.

